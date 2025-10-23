Dywidenda - zalety i wady inwestowania w spółki dywidendowe

Dywidendy to coś więcej niż tylko dodatkowy bonus - to jeden z podstawowych sposobów na generowanie stałego dochodu z inwestycji. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem akcji, czy masz już doświadczenie, zrozumienie, czym jest dywidenda i jak działa, może pomóc Ci zbudować bardziej odporny portfel inwestycyjny.
Dla wielu inwestorów możliwość generowania dochodu bez aktywnego zarządzania portfelem brzmi jak finansowy ideał. Właśnie dlatego inwestowanie w spółki dywidendowe zyskuje na popularności. Czym jest dywidenda? To część zysków spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom - w praktyce stanowi formę wynagrodzenia za posiadanie akcji danej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać dodatkowy dochód, reinwestować go w długim terminie, czy po prostu zrozumieć, w jaki sposób spółki przekazują wartość swoim akcjonariuszom - dywidendy odgrywają kluczową rolę w inwestowaniu pasywnym.
Ale jak właściwie to działa? Dlaczego jedne spółki wypłacają dywidendy, a inne nie? I co najważniejsze - jak wpływa to na Twoją strategię inwestycyjną? W tym artykule omówimy wszystko, co warto wiedzieć o dywidendach - od ich rodzajów, przez kluczowe daty związane z dywidendą, aż po najczęstsze pytania inwestorów.
Najważniejsze wnioski
Dywidendy to część zysków spółki przekazywana inwestorom. Kiedy spółka osiąga zysk, może go zatrzymać na rozwój lub przeznaczyć część na wypłatę dywidendy. Takie wypłaty stanowią nagrodę dla akcjonariuszy i są oznaką stabilnej kondycji finansowej firmy.
Nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy. Podczas gdy duże, ugruntowane przedsiębiorstwa - takie jak Coca-Cola, Procter & Gamble czy Johnson & Johnson - mają długą historię wypłat dywidend, wiele spółek wzrostowych (np. Tesla czy Amazon) decyduje się na reinwestowanie zysków zamiast ich wypłaty.
Dywidendy występują w różnych formach. Spółki mogą wypłacać dywidendy w formie gotówki (najczęstszy wariant), akcji (dywidenda w akcjach) lub jako jednorazowe wypłaty specjalne po osiągnięciu wyjątkowo dobrych wyników.
Data odcięcia dywidendy (ex-dividend date) decyduje o prawie do wypłaty. Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi posiadać akcje przed datą odcięcia dywidendy. Zakup akcji po tej dacie oznacza brak prawa do bieżącej wypłaty.
Stopa dywidendy pokazuje zwrot z inwestycji. Stopa dywidendy (obliczana jako wartość dywidendy na akcję podzielona przez cenę akcji) pozwala porównać, ile dochodu generują akcje danej spółki względem ich ceny rynkowej.
Dywidendy nie są gwarantowane. Choć niektóre spółki stawiają na regularne i rosnące wypłaty, problemy finansowe mogą prowadzić do obniżenia lub całkowitego zawieszenia wypłaty dywidendy, co często wpływa na kurs akcji.
Reinwestowanie dywidend zwiększa długoterminowe zyski. Dzięki planom reinwestycji dywidend (Dividend Reinvestment Plans - DRIPs) inwestorzy mogą automatycznie kupować kolejne akcje, co prowadzi do efektu procentu składanego w dłuższym horyzoncie czasowym.
Spółki dywidendowe oferują większą stabilność. Akcje firm z długą historią wypłat dywidend są zazwyczaj mniej zmienne, co czyni je atrakcyjnymi w okresach spadków na rynku.
Podatki od dywidend różnią się w zależności od kraju. W zależności od przepisów podatkowych, dywidendy mogą być opodatkowane jako zwykły dochód lub dochód z kapitału. Niektórzy inwestorzy korzystają z kont uprzywilejowanych podatkowo, aby ograniczyć podatek od dywidend.
Zrównoważony portfel często zawiera spółki dywidendowe. Choć nie oferują one tak dynamicznego wzrostu jak spółki technologiczne, spółki dywidendowe zapewniają stały dochód, możliwość reinwestycji i odporność w niepewnych warunkach rynkowych.
Czym jest dywidenda?
Dywidenda to część zysków spółki przekazywana akcjonariuszom. Ten mechanizm, przewidziany w prawie spółek handlowych, stanowi jedno z podstawowych praw ekonomicznych inwestora oraz główne źródło zysków z inwestycji giełdowych. Warto jednak pamiętać, że dywidendy nie są gwarantowane - ich wypłata zależy od decyzji władz spółki, kondycji finansowej i rentowności spółki.
Spółki zwykle wypłacają dywidendy wtedy, gdy osiągają dobre wyniki finansowe i działają w stabilnym otoczeniu. Jeśli jednak spółka notuje straty lub koncentruje się na ekspansji, może zdecydować się na zatrzymanie zysków w celu dalszego rozwoju, zamiast wypłacania ich inwestorom.
Aby wypłacić dywidendę, spółka musi uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpatruje propozycję zarządu dotyczącą polityki dywidendowej. Każda spółka kształtuje tę politykę indywidualnie, ale zazwyczaj opiera się ona na tzw. wskaźniku wypłaty dywidendy (payout ratio) - określającym, jaki procent zysku trafia do akcjonariuszy. Na przykład: jeśli spółka ma wskaźnik wypłaty na poziomie 40%, oznacza to, że inwestorzy otrzymują dywidendę równą 40% rocznego zysku netto. Im więcej akcji posiada inwestor, tym większą kwotę dywidendy otrzymuje.
Rodzaje dywidend
Dywidendy nie są jednakowe dla wszystkich - spółki mogą wypłacać je na różne sposoby, w zależności od swojej strategii finansowej i osiąganych wyników. Najczęściej spotykane rodzaje dywidend to:
Dywidenda zaliczkowa (Interim Dividend): Wypłacana przed końcem roku obrotowego, na podstawie prognozowanych zysków. To forma zaliczki na poczet przewidywanego wyniku finansowego.
Dywidenda końcowa (Final Dividend): Wypłacana po zakończeniu roku obrotowego, gdy spółka publikuje zatwierdzone wyniki finansowe i potwierdza faktyczne zyski.
Dywidenda specjalna (Special Dividend): Jednorazowa wypłata realizowana w sytuacjach, gdy spółka osiąga ponadprzeciętne zyski lub dokonuje dużej sprzedaży aktywów. Nie stanowi elementu stałej polityki dywidendowej.
Dywidenda w formie akcji (Stock Dividend / Scrip Dividend): Zamiast gotówki akcjonariusze otrzymują dodatkowe akcje spółki. Zazwyczaj następuje to w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. Inwestor może zachować nowe akcje lub sprzedać je na rynku, uzyskując w ten sposób ekwiwalent pieniężny.
Dywidenda stała (Fixed Dividend): Wypłacana niezależnie od bieżących wyników finansowych spółki, często spotykana w branżach o stabilnych i przewidywalnych przychodach (np. sektor energetyczny lub telekomunikacyjny).
Dodatkowo, dywidendy można klasyfikować jako brutto lub netto, w zależności od tego, czy zostały już pomniejszone o należny podatek.
Kiedy wypłacane są dywidendy? Kluczowe daty
Harmonogram wypłat dywidend różni się w zależności od spółki, jednak większość z nich wypłaca dywidendy dwa razy w roku (półrocznie). Niektóre spółki wybierają jednak wypłaty kwartalne lub roczne. Niezależnie od częstotliwości, istnieją cztery kluczowe daty, które każdy inwestor powinien znać:
Data ogłoszenia dywidendy (Declaration Date): Dzień, w którym spółka oficjalnie ogłasza wysokość dywidendy oraz plan jej wypłaty.
Data ustalenia prawa do dywidendy (Record Date): Termin, w którym spółka określa, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania dywidendy. Jeśli posiadasz akcje w tym dniu, zostaniesz wpisany do rejestru akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty.
Data odcięcia dywidendy (Ex-Dividend Date): Pierwszy dzień, w którym akcje danej spółki są notowane bez prawa do nadchodzącej dywidendy. Aby otrzymać wypłatę, należy kupić akcje przed tą datą. W dniu odcięcia kurs akcji zazwyczaj spada o wartość dywidendy, co odzwierciedla fakt, że nowi nabywcy nie są już uprawnieni do otrzymania tej wypłaty.
Data wypłaty dywidendy (Payment Date): Dzień, w którym dywidenda jest faktycznie przekazywana akcjonariuszom - trafia ona na konto maklerskie lub bankowe inwestora.
Jak działają wypłaty dywidend?
Wypłata dywidendy może wydawać się prosta - spółka dzieli się zyskiem z inwestorami - ale w rzeczywistości jest to proces ściśle uporządkowany. Zrozumienie jego mechanizmu pomaga inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje podczas budowania portfela spółek dywidendowych.
1. Ogłoszenie dywidendy - oficjalna decyzja
Proces rozpoczyna się w momencie, gdy zarząd spółki ogłasza decyzję o wypłacie dywidendy. W komunikacie spółki znajdują się cztery najważniejsze informacje:
Wysokość dywidendy - czyli kwota przypadająca na jedną akcję (np. 1,50 USD na akcję).
Data odcięcia dywidendy (ex-dividend date) - ostatni dzień, w którym należy posiadać akcje, aby nabyć prawo do dywidendy.
Data ustalenia prawa do dywidendy (record date) - dzień, w którym spółka potwierdza listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty.
Data wypłaty dywidendy (payment date) - dzień, w którym środki trafiają do inwestorów.
Po ogłoszeniu decyzji spółka ma prawny obowiązek realizacji wypłaty, zgodnie z zapowiedzią.
2. Data odcięcia dywidendy i uprawnieni akcjonariusze
Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi posiadać akcje przed datą odcięcia dywidendy (ex-dividend date). Kupno akcji w dniu odcięcia lub później oznacza brak prawa do najbliższej wypłaty.
Przykład: Jeśli data odcięcia dywidendy przypada na 10 kwietnia, inwestor musi zakupić akcje najpóźniej 9 kwietnia, aby otrzymać dywidendę.
3. Korekta kursu akcji po dacie odcięcia
W dniu odcięcia dywidendy (ex-dividend date) kurs akcji zazwyczaj spada o wartość wypłacanej dywidendy. Dzieje się tak, ponieważ od tego momentu nowi inwestorzy nie są już uprawnieni do otrzymania tej dywidendy.
Przykład: Jeśli akcje spółki dzień przed odcięciem kosztują 100 USD, a dywidenda wynosi 2 USD, to w dniu odcięcia kurs może spaść do około 98 USD, odzwierciedlając wartość wypłaty.
4. Sposoby wypłaty dywidendy
W dniu wypłaty (payment date) dywidendy są przekazywane akcjonariuszom w jednej z poniższych form:
Dywidenda gotówkowa (Cash Dividend): Kwota dywidendy jest wpłacana bezpośrednio na rachunek maklerski lub bankowy inwestora.
Dywidenda w akcjach (Stock / Scrip Dividend): Zamiast gotówki inwestorzy otrzymują dodatkowe akcje spółki, co zwiększa ich udział w kapitale przedsiębiorstwa.
Plan reinwestycji dywidendy (Dividend Reinvestment Plan - DRIP): Dywidenda jest automatycznie reinwestowana w zakup dodatkowych akcji tej samej spółki, co pozwala inwestorowi korzystać z efektu procentu składanego bez angażowania dodatkowych środków.
5. Rola podatków
W większości krajów dywidendy podlegają opodatkowaniu. W zależności od systemu podatkowego mogą być traktowane jako:
dywidendy kwalifikowane - opodatkowane według niższej stawki podatku od zysków kapitałowych,
dywidendy zwykłe - opodatkowane jak dochód osobisty, zazwyczaj wyższą stawką.
Niektórzy inwestorzy korzystają z kont podatkowo uprzywilejowanych (np. IKE, IKZE), aby zminimalizować podatek od dywidend.
6. Wpływ wypłaty dywidendy na sytuację finansową spółki
Wypłata dywidendy powoduje zmniejszenie rezerw gotówkowych i spadek wartości zysków zatrzymanych w bilansie spółki. Nie wpływa jednak na bieżący wynik finansowy, ponieważ dywidenda pochodzi z wcześniej wypracowanych zysków, a nie z aktualnych przychodów.
Zrozumienie całego procesu wypłaty pozwala inwestorom lepiej ocenić spółki dywidendowe, przewidywać zmiany kursów akcji wokół kluczowych dat i efektywnie planować strategię długoterminowego inwestowania w dywidendy.
Inwestowanie w spółki dywidendowe - wady i zalety
Akcje spółek wypłacających dywidendy stanowią fundament wielu długoterminowych portfeli inwestycyjnych. Łączą one w sobie regularny dochód oraz stabilność, jednak inwestowanie w spółki dywidendowe - jak każdy rodzaj inwestycji - mają zarówno zalety, jak i wady.
Zalety inwestowania w spółki dywidendowe
1. Niezawodny dochód pasywny
Spółki dywidendowe generują stały przepływ gotówki, co czyni je atrakcyjnymi dla osób planujących emeryturę lub inwestorów nastawionych na stały dochód.
Firmy z długą historią wypłat dywidend, takie jak Coca-Cola czy Johnson & Johnson, oferują stabilne i przewidywalne dywidendy.
2. Mniejsza zmienność rynkowa
Akcje spółek wypłacających dywidendy są zazwyczaj mniej podatne na wahania cen niż akcje spółek wzrostowych.
Przedsiębiorstwa, które regularnie wypłacają dywidendy, zazwyczaj charakteryzują się solidną kondycją finansową i ugruntowaną pozycją na rynku.
3. Siła reinwestycji dywidend (DRIPs)
Wielu inwestorów decyduje się na reinwestowanie otrzymanych dywidend, kupując za nie kolejne akcje. Dzięki temu korzystają z efektu procentu składanego, który z czasem znacząco zwiększa wartość portfela.
Plany reinwestycji dywidend (Dividend Reinvestment Plans - DRIPs) pozwalają automatycznie reinwestować wypłaty, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.
4. Ochrona przed inflacją
Niektóre spółki co roku zwiększają wysokość wypłacanych dywidend, co pomaga inwestorom utrzymać realną siłę nabywczą swoich dochodów w okresie podwyższonej inflacji.
Branże takie jak energetyka, sektor użyteczności publicznej czy dobra konsumpcyjne często oferują stabilny wzrost dywidend.
5. Pewność w okresach spadków na rynku
Nawet w czasie bessy, gdy kursy akcji spadają, dywidendy zapewniają inwestorom realny zwrot z inwestycji.
Dzięki regularnym wypłatom inwestorzy czują się spokojniej i rzadziej ulegają pokusie sprzedaży akcji w panice.
Wady inwestowania w spółki dywidendowe
1. Wolniejszy wzrost w porównaniu do spółek wzrostowych
Firmy, które wypłacają wysokie dywidendy, często inwestują mniej w swój rozwój, co może prowadzić do wolniejszego wzrostu wartości akcji.
W przeciwieństwie do spółek takich jak Amazon czy Tesla, które reinwestują zyski w dalszą ekspansję, spółki dywidendowe skupiają się na stabilności i wypłatach dla akcjonariuszy.
2. Ryzyko obniżenia lub zawieszenia dywidendy
Jeśli spółka napotka trudności finansowe, może zostać zmuszona do obniżenia lub całkowitego zawieszenia wypłat. Taka decyzja często prowadzi do gwałtownego spadku ceny jej akcji.
Przykład: w 2018 roku General Electric (GE) obniżyła swoją dywidendę o 90%, co wywołało szok wśród inwestorów.
3. Skutki podatkowe
Dywidendy często są opodatkowane wyżej niż zyski kapitałowe, co może zmniejszyć realny zwrot z inwestycji.
W przypadku dywidend z zagranicy, część krajów pobiera dodatkowo podatek u źródła (withholding tax), co również może ograniczyć zyski inwestora. Polscy inwestorzy mogą temu przeciwdziałać wypełniając formularz W-8BEN.
4. Wrażliwość na zmiany stóp procentowych
Gdy stopy procentowe rosną, atrakcyjność spółek dywidendowych spada, ponieważ inwestorzy zaczynają preferować obligacje i inne aktywa o stałym dochodzie.
Sektory takie jak energetyka, REIT-y (fundusze nieruchomości) czy telekomunikacja często notują gorsze wyniki w okresach rosnących stóp procentowych.
5. Wysokie stopy dywidendy nie zawsze oznaczają coś dobrego
Jeśli stopa dywidendy (dividend yield) wydaje się zbyt wysoka, może to być sygnał ostrzegawczy. Często oznacza to, że kurs akcji spółki gwałtownie spadł, a firma może mieć problemy finansowe.
Niektóre przedsiębiorstwa zadłużają się, aby utrzymać wysoką dywidendę, co w dłuższym terminie nie jest zrównoważonym działaniem.
Podsumowanie: czy warto inwestować w spółki dywidendowe?
Spółki dywidendowe oferują połączenie stabilności, dochodu i możliwości reinwestycji, co czyni je wartościowym elementem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Jednak inwestorzy powinni koncentrować się na firmach o zdrowych fundamentach finansowych, zrównoważonej polityce wypłat (payout ratio) i historii regularnego wzrostu wypłacanych dywidend.
Choć dywidendy mogą znacząco zwiększyć łączny zwrot z inwestycji, ślepe podążanie za wysoką stopą dywidendy bywa ryzykowne. Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy portfel zawiera równowagę między akcjami wzrostowymi a spółkami dywidendowymi, łącząc stały dochód z potencjałem długoterminowego wzrostu.
Ciekawostki o dywidendach
Najstarsza spółka wypłacająca dywidendy na świecie
Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (Dutch East India Company - VOC), założona w 1602 roku, była pierwszą spółką notowaną na giełdzie i jednocześnie pierwszą firmą, która regularnie wypłacała dywidendy. Akcjonariusze otrzymywali nawet do 40% zainwestowanego kapitału rocznie - co z dzisiejszej perspektywy jest wynikiem wręcz niewiarygodnym!
Berkshire Hathaway Warrena Buffetta kocha dywidendy… ale ich nie wypłaca
Spółka Berkshire Hathaway, kierowana do 2025 roku przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta, nigdy nie wypłacała dywidendy. Jednocześnie posiada w swoim portfelu akcje wielu spółek dywidendowych, z których każdego roku inkasuje miliardy dolarów w postaci dywidend. Zamiast dzielić się zyskiem, Berkshire reinwestuje środki, zwiększając wartość przedsiębiorstwa w długim terminie.
Niektóre spółki wypłacają dywidendy nieprzerwanie od ponad wieku
Niewielka grupa firm, określana mianem „Dividend Aristocrats” (Dywidendowi Arystokraci) lub „Dividend Kings” (Królowie Dywidendy), potrafi nieprzerwanie wypłacać i podnosić dywidendy przez dziesięciolecia. Jednym z przykładów jest Procter & Gamble, spółka która wypłaca dywidendy od ponad 130 lat - bez przerwy!
Wysoka stopa dywidendy może być myląca
Na pierwszy rzut oka wysoka stopa dywidendy (dividend yield) może wydawać się atrakcyjna, jednak nie zawsze jest to oznaka dobrej kondycji spółki. Często wynika ona z nagłego spadku kursu akcji, co może sygnalizować problemy finansowe i zwiększone ryzyko obniżenia wypłat.
Spółki technologiczne i dywidendy - zmiana trendu
Przez wiele lat firmy technologiczne unikały wypłacania dywidend, koncentrując się na reinwestowaniu zysków w rozwój. Z czasem jednak, gdy ich zasoby gotówkowe znacząco wzrosły i nawet giganci tacy jak Apple czy Microsoft wprowadzili regularne wypłaty dywidend, stając się tym samym atrakcyjnymi spółkami dochodowymi.
Reinwestowanie dywidend może przynieść ogromne zyski
Inwestorzy korzystający z planów reinwestycji dywidend (DRIPs) mogą w długim terminie znacznie zwiększyć wartość portfela dzięki działaniu procentu składanego.
Przykład: inwestycja w wysokości 10 000 USD w akcje Coca-Coli w latach 60., przy założeniu reinwestowania wszystkich dywidend, byłaby dziś warta ponad 2 miliony dolarów - wszystko dzięki regularnym wypłatom dywidend i ich reinwestycji.
Dywidenda to część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom jako “nagroda” za posiadanie akcji firmy. Może być przekazywana w formie gotówki, dodatkowych akcji lub innych form wypłaty - w zależności od przyjętej polityki dywidendowej spółki.
Nie. Nie każda spółka decyduje się na wypłatę dywidendy. Firmy szybko rosnące, zwłaszcza z sektora technologicznego lub startupy, często reinwestują zyski w rozwój i ekspansję zamiast przekazywać je akcjonariuszom. Z kolei dojrzałe spółki o stabilnych przychodach, działające np. w branży użyteczności publicznej, dóbr konsumpcyjnych czy finansów, są bardziej skłonne do regularnych wypłat.
Częstotliwość wypłat zależy od polityki spółki i przepisów w danym kraju. Dywidendy mogą być wypłacane:
kwartalnie (najczęstszy model, np. w USA),
półrocznie,
rocznie,
a w niektórych przypadkach nawet co miesiąc.
Stopa dywidendy (dividend yield) to wskaźnik, który pokazuje, ile dywidendy spółka wypłaca w stosunku do ceny jej akcji. Wskaźnik ten pomaga inwestorom porównywać spółki pod kątem potencjalnego dochodu. Wysoka stopa dywidendy nie zawsze jest pozytywnym sygnałem - może też oznaczać spadek kursu akcji lub ryzyko obniżenia wypłat.
Aby otrzymać dywidendę, musisz posiadać akcje przed datą odcięcia dywidendy (ex-dividend date). Jeśli kupisz akcje w dniu odcięcia lub później, nie otrzymasz tej konkretnej wypłaty - prawo do niej przysługuje poprzedniemu właścicielowi akcji.
Nie, dywidendy nie są gwarantowane. Spółka może w dowolnym momencie zwiększyć, zmniejszyć lub całkowicie zawiesić ich wypłatę - wszystko zależy od jej wyników finansowych i sytuacji rynkowej. Podczas kryzysów gospodarczych lub spadku zysków firmy często ograniczają dywidendy, aby chronić płynność finansową.
Dywidenda gotówkowa: Spółka wypłaca akcjonariuszom określoną kwotę pieniędzy, która trafia bezpośrednio na konto maklerskie inwestora.
Dywidenda w akcjach: Zamiast gotówki akcjonariusze otrzymują dodatkowe akcje spółki, dzięki czemu zwiększają swój udział w jej kapitale. Jest to popularna forma w spółkach, które wolą zatrzymać gotówkę w firmie, ale mimo to chcą nagrodzić inwestorów.
Reinwestowanie dywidend polega na automatycznym zakupie nowych akcji za środki uzyskane z wypłaty. Taki mechanizm działa w ramach tzw. Planu reinwestycji dywidend (Dividend Reinvestment Plan - DRIP). Dzięki temu inwestor korzysta z efektu procentu składanego - otrzymuje coraz większe wypłaty, które z czasem generują jeszcze wyższy dochód.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
