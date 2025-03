Forex Trading - inwestowanie na Forex kontraktami CFD

Czas czytania: 9 minut(y)

Rynek Forex (lub inaczej rynek walutowy) to największy rynek finansowy na świecie. W tym artykule tłumaczymy dlaczego jest on taki ważny dla światowej gospodarki oraz pokazujemy jak inwestować na forex z wykorzystaniem CFD.

Rynek walutowy, znany również jako Forex lub po prostu FX, ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki, wywierając wpływ nie tylko na jej sferę realną, ale także na pozostałe rynki finansowe. Dlatego warto pamiętać, że nawet inwestorzy, którzy nie inwestują bezpośrednio na rynku Forex, nadal są w pewnym sensie jego częścią. Dzieje się tak dlatego, że waluty służą do przeprowadzania wszelkich transakcji na różnych rynkach. Przykładowo, jeśli inwestorzy chcą kupić akcje danej spółki, to kupują je za daną walutę (np. USD), a jeśli chcą kupić złoto, to również posługują się z góry ustaloną walutą (np. USD) i tak samo jest w przypadku rynku walutowego. Kiedy inwestujesz na rynku Forex, kupujesz lub sprzedajesz waluty w parach, zwanych parami walutowymi. Kluczem do udanych inwestycji na rynku Forex jest odpowiednia analiza rynku i zakup walut, które mają lepsze perspektywy niż pozostałe.

Jak działają kursy wymiany walut?

Kursy walutowe zmieniają się przez cały czas ze względu na szereg różnych czynników, takich jak na przykład relatywna siła gospodarki danego kraju. Inwestorzy rynku Forex starają się czerpać zyski z tych wahań, spekulując, czy ceny wzrosną czy spadną. Każda para walutowa ma swoją walutę bazową, czyli pierwszą w parze, oraz walutę kwotowaną odnoszącą się do drugiej waluty w parze.

Każda waluta może się umocnić względem innej (mowa wówczas o aprecjacji) lub osłabić (w takim przypadku dochodzi do deprecjacji). Ponieważ w każdej parze walutowej występują dwie waluty, w przypadku handlu na rynku Forex mamy do czynienia z czterema zmiennymi, na których się spekuluje.

Jeśli uważasz, że wartość danej waluty wzrośnie w stosunku do innej, kupujesz tę walutę czyli “otwierasz pozycję długą”.

Jeśli uważasz, że wartość waluty spadnie w stosunku do innej, sprzedajesz tę walutę czyli “otwierasz pozycję krótką”.

Jeśli uważasz, że EUR umocni się (aprecjonuje) w stosunku do USD, kupisz parę walutową EUR/USD. Tę samą parę walutową kupilibyśmy również, gdybyśmy spodziewali się osłabienia (deprecjacji) wartości dolara amerykańskiego w stosunku do euro.

Z kolei jeśli uważamy, że dolar amerykański umocni się w stosunku do euro lub euro osłabi się w stosunku do dolara, wówczas powinniśmy sprzedać czyli otworzyć krótką pozycję na parze EUR/USD.

Dzięki temu, rynek forex daje nieograniczone możliwości w trakcie każdego dnia, godziny, a nawet z minuty na minutę.

W tym przykładzie, inwestor mógłby otwierać pozycje długie na EURUSD, kiedy główna para walutowa odbijała się od dolnego ograniczenia w kanale wzrostowym. Alternatywnie, inwestor mógłby otwierać krótkie pozycje na EURUSD w momencie, kiedy para testowała górne ograniczenie w kanale wzrostowym. Źródło: xStation 5

Czynniki wpływające na rynek walutowy

Jakie czynniki, mające wpływ na rynek walutowym określimy mianem najważniejszych? Przede wszystkim, świat walut zdominowany jest przez czynniki fundamentalne, szczególnie w perspektywie długoterminowej. Dlatego też siła danej gospodarki determinuje kurs lokalnej waluty. Inwestorzy zwracają uwagę na raporty makroekonomiczne i starają się interpretować napływające dane - to pomaga im ocenić perspektywy dla danej waluty. Do najważniejszych odczytów ekonomicznych należą:

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkcja przemysłowa

Sprzedaż detaliczna

Dane o zatrudnieniu

Stopa inflacji

Rachunek bieżący

Dane ankietowe, np. PMI lub ISM.

Ponadto, kursy walut mają tendencję do zmiany w zależności od warunków monetarnych. W związku z tym, inwestorzy walutowi zwracają dużą uwagę na najważniejsze banki centralne, ponieważ to właśnie te instytucje są odpowiedzialne za prowadzenie polityki monetarnej. Najbardziej znaczącymi wydarzeniami są oczywiście decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych, ponieważ wyższe stopy procentowe zazwyczaj prowadzą do aprecjacji waluty. Jednak w rzeczywistości czynników, na które należy zwracać uwagę, jest zdecydowanie więcej, na przykład przemówienia bankierów centralnych lub różne raporty dotyczące warunków monetarnych i stabilności finansowej.

Oprócz danych fundamentalnych, traderzy inwestujący na rynku walutowym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych posługują się także analizą techniczną. Poprzez analizę wykresów starają się przewidzieć potencjalne wahania cen - obserwacja wykresów historycznych i pojawiających się na nich schematów cenowych, a także wskaźników analizy technicznej pomaga im ocenić potencjalnie najlepsze punkty wejścia lub wyjścia. Z tego powodu znajomość przynajmniej podstaw w zakresie wyznaczania poziomów wsparcia i oporu, kanałów handlowych i linii trendu jest kluczowa.

Handel kontraktami CFD na rynku Forex

CFD (ang. Contract For Difference) to instrument finansowy będący rodzajem umowy pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty, której wartość jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia danej pozycji. CFD są rodzajem pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Pozagiełdowych, ponieważ transakcje zawierane są bezpośrednio między stronami, a pochodnych, ponieważ ich cena zależy od cen aktywów bazowych.

Warto podkreślić - kupując kontrakt na wzrost np. kursu EUR/USD czy złota, w rzeczywistości nie nabywamy waluty czy metalu szlachetnego i nie stajemy się ich właścicielem.

Kontrakty na waluty (forex) nie bez powodu są jednym z najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów indywidualnych instrumentów finansowych. Popularność ta wynika z szeregu specyficznych cech handlu CFD na waluty takich jak:

Godziny handlu - mówi się, że rynek Forex nie śpi ponieważ handel na nim jest możliwy 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku!

- mówi się, że rynek Forex nie śpi ponieważ handel na nim jest możliwy 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku! Łatwa dostępność - inwestycje zazwyczaj wiążą się z koniecznością poświęcenia dużych środków (tzw. wysoki próg wejścia), tymczasem, aby rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex wystarczy kilkaset złotych, dolarów lub euro, choć tak naprawdę minimalny depozyt nie jest wymagany.

- inwestycje zazwyczaj wiążą się z koniecznością poświęcenia dużych środków (tzw. wysoki próg wejścia), tymczasem, aby rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex wystarczy kilkaset złotych, dolarów lub euro, choć tak naprawdę minimalny depozyt nie jest wymagany. Dźwignia finansowa - kontrakty CFD na rynku Forex (jak większość instrumentów pochodnych) dysponują wbudowaną dźwignią finansową. Oznacza to, że do otwarcia pozycji potrzebny jest tylko pewien procent pełnej wartości inwestycji. Na przykład, inwestycja w EUR/USD o wartości 10.000 euro wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości zaledwie 333 euro. Należy również pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski jak i ewentualne straty.

- kontrakty CFD na rynku Forex (jak większość instrumentów pochodnych) dysponują wbudowaną dźwignią finansową. Oznacza to, że do otwarcia pozycji potrzebny jest tylko pewien procent pełnej wartości inwestycji. Na przykład, inwestycja w EUR/USD o wartości 10.000 euro wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości zaledwie 333 euro. Należy również pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski jak i ewentualne straty. Niskie koszty transakcyjne - u większości brokerów Forex otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne, a prowizje za kupno i sprzedaż kontraktów CFD liczone są w tysięcznych częściach procenta. Koszt otwarcia zlecenia na rynku Forex może wynosić, w zależności od rodzaju rachunku, wartości spreadu i prowizji.

- u większości brokerów Forex otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne, a prowizje za kupno i sprzedaż kontraktów CFD liczone są w tysięcznych częściach procenta. Koszt otwarcia zlecenia na rynku Forex może wynosić, w zależności od rodzaju rachunku, wartości spreadu i prowizji. Inwestowanie na wzrosty i spadki - w odróżnieniu od wielu "klasycznych" form inwestowania (np. zakup akcji na giełdzie) kontrakty CFD na rynku forex można wykorzystać do spekulacji, czy cena danej pary walutowej wzrośnie, czy spadnie. Jeśli gramy "na wzrost" ceny danego waloru, oznacza to, że otwieramy pozycję długą, a grając “na spadek" otwieramy pozycję krótką.

- w odróżnieniu od wielu "klasycznych" form inwestowania (np. zakup akcji na giełdzie) kontrakty CFD na rynku forex można wykorzystać do spekulacji, czy cena danej pary walutowej wzrośnie, czy spadnie. Jeśli gramy "na wzrost" ceny danego waloru, oznacza to, że otwieramy pozycję długą, a grając “na spadek" otwieramy pozycję krótką. Wysoka zmienność - spekulacja opiera się na bardzo prostym założeniu - chodzi o to, aby kupić (lub sprzedać) coś po korzystnej cenie, a następnie sprzedać (lub odkupić) po jeszcze lepszej cenie. Dlatego też dla spekulantów zmienność jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności danego rynku, a rynek Forex jest jednym z najbardziej zmiennych rynków na świecie. Jednak wyższa zmienność może być również postrzegana jako miecz obosieczny, co oznacza, że wielkość zarówno potencjalnych zysków jak i strat może być znacznie większa.

Przykłady handlu na rynku walutowym

Przykład 1 - GBPUSD

Wyobraźmy sobie, że Wielka Brytania opublikowała dane dotyczące zatrudnienia. Publikacja okazała się gorsza od oczekiwań, ponieważ zatrudnienie spadło choć konsensus szacunków sugerował jego wzrost. W związku z tym stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła. Teoretycznie taka sytuacja powinna mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego (GBP) w obliczu obaw o przyszły wzrost gospodarczy. W takim scenariuszu, inwestorzy mogą chcieć zagrać przeciwko GBP zaraz po publikacji danych, na przykład poprzez krótką pozycję na parze GBPUSD CFD.

W celu otworzenia krótkiej pozycji, inwestor powinien wybrać odpowiedni wolumen i kliknąć czerwony przycisk, który można znaleźć w lewym górnym rogu wykresu - natychmiastowa egzekucja jest najszybszym sposobem na zawarcie transakcji. Czerwony przycisk zawsze pokazuje cenę, po której można wejść w krótką pozycję.

Aby otworzyć krótką pozycję na GBPUSD CFD można kliknąć czerwony przycisk, który odpowiada za sprzedaż wybranej pary walutowej (obszar oznaczony strzałką jest wbudowanym modułem "Click & Trade"). Oczywiście nie musisz posiadać żadnego instrumentu bazowego podczas handlu CFD. Źródło: xStation5

Przykład 2 - AUDUSD

Wyobraźmy sobie, że Bank Rezerw Australii (RBA) postanowił rozpocząć zacieśnianie swojej polityki monetarnej i zdecydował się podnieść poziom stóp procentowych w kraju. Jak już zostało to wyjaśnione powyżej, takie działania powinny przyczynić się do aprecjacji australijskiej waluty - wyższe stopy procentowe zwiększają wartość waluty tego kraju.

W związku z tym, inwestor po ogłoszeniu polityki RBA może chcieć otworzyć długą pozycję na dolarze australijskim, na przykład poprzez wejście w long na AUDUSD CFD.

Inwestorzy są w stanie otwierać długie pozycje bezpośrednio poprzez zakładkę "Market Watch" dostępnej na platformie xStation 5. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na przycisk "kup". W tym samym oknie można również otwierać krótkie pozycje, klikając przycisk "sprzedaj". Oba przyciski działają dokładnie w ten sam sposób, co oznacza, że możesz stawiać zarówno na aprecjację jak i deprecjację różnych walut.

Przykład 3 - USDTRY

Porozmawiajmy teraz o walucie rynków wschodzących, jaką jest lira turecka (TRY). Załóżmy, że trader A chce sprzedać tę walutę ze względu na czynniki polityczne (takie jak na przykład ingerencja rządu w politykę monetarną banku centralnego). W tym przypadku inwestor decyduje się na parę CFD USDTRY i wchodzi w długą pozycję, zakładając, że TRY osłabi się w stosunku do USD - i odwrotnie - USD wzmocni się w stosunku do TRY.

Aby wejść w długą pozycję na USDTRY CFD wystarczy kliknąć przycisk "kup", składając tym samym zlecenie. Źródło: xStation5

Podsumowanie

Podsumowując, rynek walutowy daje inwestorom wiele możliwości ponieważ mogą oni otwierać zarówno długie jak i krótkie pozycje - różnorodność par walutowych sprawia, że inwestowanie na Forex jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Jeżeli oczekujesz, że dana waluta będzie zyskiwać na wartości, zawsze możesz otworzyć odpowiednią pozycję na wybranej parze walutowej. To samo dotyczy też krótkiej sprzedaży - możliwym jest otworzenie pozycji, która przyniesie nam zyski, gdy wybrana waluta ulegnie deprecjacji. Wybór należy do Ciebie, ponieważ nie musisz posiadać jakichkolwiek aktywów, by czerpać zyski ze spadków cen!