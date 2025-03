Tusze wieprzowe - jak inwestować w tusze wieprzowe?

Czas czytania: 5 minut(y)

Tusze wieprzowe to ciekawy instrument rynku towarowego, który staje się coraz bardziej popularny wśród polskich inwestorów. Z tego artykułu dowiesz się czym są tusze wieprzowe, co wpływa na ich cenę, a także jak inwestować w tusze wieprzowe.

Tusze wieprzowe to rodzaj instrumentu finansowego, który jest często używany do spekulacji lub zabezpieczenia ceny wieprzowiny i jest bezpośrednio związany ze złożonym globalnym przemysłem wieprzowym. Podział tusz wieprzowych jest odmienny w różnych krajach, jednak przyjęło się, że dotyczy on świń, które osiągnęły masę 120 kg, co jest minimalną wagą do uboju. Proces ten trwa zazwyczaj około 6 miesięcy. Wieprzowina jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów mięs na świecie, a jej roczne spożycie przekracza 100 milionów ton, dlatego coraz większa liczba inwestorów wykorzystuje tusze wieprzowe w celu uzyskania ekspozycji na sektor towarowy i dywersyfikacji swoich portfeli. Teraz dostęp do tego rynku zapewnia również XTB.

W jakich sektorach wykorzystywane są tusze wieprzowe?

Wieprzowina jest wykorzystywana głównie jako źródło pożywienia, ale niektóre części zwierząt są również wykorzystywane w sektorze farmakologicznym i przemysłowym. Do produktów wytwarzanych z wieprzowiny należą najczęściej: insulina, estrogeny, kortyzon, kosmetyki, klej, skórzane rękawice i buty.

Najwięksi producenci wieprzowiny

W 2021 roku najwięcej wieprzowiny pochodziło z Chin, które wyprodukowały ponad 40 milionów ton tego towaru. Unia Europejska i Stany Zjednoczone są drugim i trzecim największym producentem wieprzowiny. W 2020 r. globalna produkcja wieprzowiny przekroczyła 100 milionów ton.

Większość wieprzowiny na rynku pochodzi z Chin, UE oraz Stanów Zjednoczonych. Znaczącymi producentami tego mięsa są również Brazylia, Rosja, Kanada, Filipiny, Meksyk, Wietnam oraz Korea Południowa. Źródło: Statista

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wielu inwestorów patrzy na publikowany co kwartał przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych raport, który zapewnia wgląd w amerykańską hodowlę świń, a także rozmiar zapasów tusz wieprzowych. Inwestorzy mogą w nim również znaleźć informacje o bieżących i przewidywanych dostawach tego towaru. Indeks CME Lean Hog jest dwudniową średnią ważoną cen gotówkowych tusz wieprzowych.

Co wpływa na cenę tusz wieprzowych?

Na rynek wieprzowiny wpływa kilka czynników, z których najważniejsze to:

Ceny pasz, które stanowią ponad dwie trzecie kosztów produkcji. Przed pandemią cena paszy dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza kukurydzy, była negatywnie skorelowana z ceną tusz wieprzowych. Gdy cena kukurydzy wzrosła, rolnicy często decydowali się na sprzedaż świń, mimo że nie osiągnęły one jeszcze docelowej wagi, aby zaoszczędzić na wyższych kosztach ich żywienia. W rezultacie na rynku występowała nadpodaż świń, co prowadziło do spadku cen tusz wieprzowych. Jednak w związku z ostatnimi zaburzeniami makroekonomicznymi korelacja ta osłabła.

Korelacja pomiędzy cenami tusz wieprzowych oraz kukurydzy. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: xStation5

Pogoda - wysokie temperatury, które czasami występują późnym latem i wczesną jesienią, często zmniejszają aktywność świń i ich skłonność do rozrodu. Może to skutkować mniejszą liczbą urodzeń w miesiącach zimowych i wyższymi cenami w kolejnym lecie z powodu niedoboru podaży.

- wysokie temperatury, które czasami występują późnym latem i wczesną jesienią, często zmniejszają aktywność świń i ich skłonność do rozrodu. Może to skutkować mniejszą liczbą urodzeń w miesiącach zimowych i wyższymi cenami w kolejnym lecie z powodu niedoboru podaży. Popyt ze strony Chin - druga co do wielkości gospodarka świata jest nie tylko czołowym producentem, ale również głównym konsumentem wieprzowiny. Chiny odpowiadają również za około 20% globalnej podaży importu wieprzowiny. Około 54% całej produkcji przemysłu mięsnego w Chinach stanowi wieprzowina, która jest także najpopularniejszym rodzajem mięsa wśród obywateli Chin. Biorąc pod uwagę rosnącą populację i poprawiający się standard życia w Chinach, popyt z tego kraju powinien wzrosnąć w przyszłości. Pozostałe kraje rozwijające się, takie jak Meksyk czy Brazylia, również mogą zwiększyć konsumpcję wieprzowiny, ponieważ ich gospodarki stają się coraz silniejsze.

Produkcja wieprzowiny w Chinach powróciła do poziomów sprzed pandemii. Źródło: Statista

Co sprawia, że tusze wieprzowe są ciekawą okazją inwestycyjną?

Ochrona przed inflacją - ze względu na gwałtowny wzrost inflacji, ceny żywności w ostatnich czasach gwałtownie wzrosły i oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego inwestycja w tusze wieprzowe jest traktowana przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej pieniądza.

- ze względu na gwałtowny wzrost inflacji, ceny żywności w ostatnich czasach gwałtownie wzrosły i oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego inwestycja w tusze wieprzowe jest traktowana przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej pieniądza. Dywersyfikacja - inwestowanie w tusze wieprzowe pozwala inwestorom zdywersyfikować część swojego portfela inwestycyjnego i przeznaczyć środki na inwestycje rynku towarowego.

- inwestowanie w tusze wieprzowe pozwala inwestorom zdywersyfikować część swojego portfela inwestycyjnego i przeznaczyć środki na inwestycje rynku towarowego. Rosnący popyt na wieprzowinę z Chin może skutkować wzrostem cen tusz wieprzowych, jednak wiele będzie zależało od kondycji chińskiej gospodarki. Nawet bez udziału Chin należy pamiętać, że populacja świata wzrosła wykładniczo, a konkurencja o żywność będzie nadal wpływać na ceny wieprzowiny i innych produktów spożywczych, gdy pojawią się braki w podaży.

Jak inwestować w tusze wieprzowe?

Istnieje kilka sposobów na inwestycję w tusze wieprzowe takie jak akcje, ETF-y i kontrakty futures. Jednak kontrakty na różnice kursowe (CFD) są najbardziej popularnym sposobem na partycypację w tym rynku. CFD na tusze wieprzowe jest obecnie dostępny w XTB pod nazwą LEANHOGS i umożliwia spekulację na cenie wieprzowiny bez konieczności posiadania aktywa bazowego. Inwestor, który chce zainwestować w tusze wieprzowe w XTB będzie musiał przejść test adekwatności, który pozwala ocenić, czy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do inwestowania za pomocą CFD. Możliwość zajmowania długich pozycji (zlecenie kupna) lub krótkich (zlecenie sprzedaży) w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że tego typu kontrakty są obecnie jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów instrumentów inwestycyjnych na rynku. Należy jednak mieć świadomość, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i obarczone są dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Podsumowanie

Rynek wieprzowiny stanowi interesującą okazję inwestycyjną, zwłaszcza, że chińska gospodarka (gdzie wieprzowina stanowi kluczowy składnik tamtejszej kuchni) w dalszym ciągu się rozwija, więc popyt na wieprzowinę może wzrosnąć. Ponadto, inwestycja w tusze wieprzowe zapewnia pewną ochronę przed inflacją i jest świetnym sposobem na dywersyfikację portfela. Należy jednak pamiętać, że rynek ten może być niezwykle zmienny, ponieważ większość jego uczestników to podmioty z branży wieprzowiny, które chcą zabezpieczyć ceny, co często przyciąga wielu spekulantów.