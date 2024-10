Czas czytania: 23 minut(y)

Brokerzy Forex to instytucje, które dają swoim klientom możliwość inwestowania na rynku wymiany walut. Ten tzw. rynek Forex jest to największy międzynarodowy rynek na świecie, a jego szacowane dzienne obroty sięgają bilionów dolarów amerykańskich.

Czym właściwie jest broker i rynek Forex?

Rynek walutowy Forex jest rynkiem pozagiełdowym, co oznacza, że nie posiada fizycznego miejsca, a transakcje zawierane są bezpośrednio między uczestnikami rynku przez Internet lub (obecnie dużo rzadziej) telefon. Rynek ten w zasadzie działa w sposób ciągły dwadzieścia cztery godziny na dobę pięć dni w tygodniu i obejmuje w głównej mierze transakcje dokonywane za pośrednictwem banków.

Największą zaletą rynku Forex jest jego duża płynność, dzięki której sprzedaż czy kupno dowolnej ilości danego instrumentu nie stanowi problemu.

Większość brokerów Forex daje również możliwość handlu instrumentami CFD opartymi o ceny innych instrumentów, takich jak: surowce, akcje, obligacje, ETF-y, kryptowaluty czy indeksy giełdowe.

Co to jest CFD?

CFD z ang. Contract for differences, to kontrakt na różnicę kursową. Kontrakt CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji - bez fizycznej wymiany aktywa. Właśnie stąd termin “kontrakt różnic kursowych”.

Warto zaznaczyć, że CFD ma już swoją długą historię. Kontrakty te zostały wprowadzone przez instytucje finansowe już na początku lat 90-tych, a inwestorzy detaliczni zaczęli mieć do nich dostęp pod koniec lat 90-tych. Od tamtego czasu, dzięki prostej konstrukcji, wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, niskiej barierze wejścia i tysiącom dostępnych rynków, stają się coraz bardziej popularne i pożądane przez inwestorów. Należy tutaj zaznaczyć, że powyższe cechy wyróżniające kontrakty CFD nie zawsze są zaletami. Na przykład, niski próg wejścia sprawia, że rynek ten jest łatwo dostępny dla osób bez wiedzy i doświadczenia, przez co są one szczególnie narażone na straty. Także dźwignia finansowa może być “niebezpieczna” dla inwestora (a w zasadzie dla jego kapitału), dlatego tak ważne jest dobre zrozumienie, czym jest i jak działa, a także wypracowanie odpowiedniego zarządzania kapitałem. Więcej informacji o dźwigni finansowej znajdziesz tutaj.

Istnieje kilka kluczowych cech kontraktów na różnicę kursową, które odróżniają je od innych instrumentów finansowych:

CFD to instrumenty pochodne

Kontrakty CFD są lewarowane

Mogą być oparte o niemal każdy z instrumentów finansowych

Umożliwiają osiągnięcie zysku zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen

Więcej o handlu CFD dowiesz się tutaj i w dalszej części tekstu.

Jak powstaje ranking brokerów Forex i CFD - czyli jak wybrać najlepszego brokera?

Już wyjaśniliśmy sobie czym jest Forex i czym są kontrakty CFD, teraz zajmijmy się kryteriami, jakie inwestor powinien wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego brokera. Jest to jedna z ważniejszych decyzji, gdyż powierzając swoje pieniądze, musimy mieć pewność, że są one bezpieczne, że nasza współpraca z brokerem będzie na wysokim poziomie oraz oferta będzie konkurencyjna i atrakcyjna. Im więcej o nim wiemy, tym lepiej, bo dobry broker nie ma nic do ukrycia. Przy wyborze należy kierować się własnymi potrzebami i wymaganiami. Poniżej przedstawimy kilka podpunktów ważnych podczas wyboru najlepszego brokera rynku Forex i CFD. Poniższe “cechy” brokera można każdorazowo sprawdzać własnoręcznie lub skorzystać w różnego rodzaju rankingów brokerów Forex i CFD - większość poniższych zagadnień powinna być poruszona w większości rankingów dostępnych w sieci.

Regulacje prawne, gwarancje

Każdy klient, powierzając swoje pieniądze instytucji finansowej, powinien mieć pewność, że są one bezpieczne. Dlatego tak ważny jest wybór dobrego, zaufanego brokera. Brokerzy Forex i CFD, którzy oferują usługi inwestycyjne, powinni je świadczyć na podstawie właściwych dla tego kraju licencji i zezwoleń, które są wydawane przez odpowiednie organy nadzoru nad rynkiem finansowym. Zadaniem tych podmiotów jest sprawowanie pieczy nad innymi podmiotami rynku finansowego, w tym nad brokerami Forex i CFD. Nadzór nad rynkiem finansowym ma zapewniać stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość i prawidłowe funkcjonowanie rynku. Zaś sami regulatorzy mają być gwarancją ochrony interesów uczestników tego rynku. Ponadto, mają udzielać rzetelnych i aktualnych informacji o podmiotach, które nadzorują oraz ostrzegać przed niebezpieczeństwami i nieuczciwymi praktykami. Tylko warci zaufania brokerzy Forex podlegają odpowiednim regulacjom prawnym i gwarancjom. Podmiotami zajmującymi się nadzorem są m.in.: FCA, CySEC czy KNF. W każdym rankingu brokerów Forex i CFD powinna się znaleźć informacja nie tylko czy broker jest regulowany, ale również przez który nadzór, ponieważ regulatorzy różnią się pomiędzy sobą.

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) jest najważniejszą instytucją nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Jest to organ administracji rządowej powstały w 21 lipca 2006 roku. KNF ma zapewniać prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego, dbać o przekaz informacji czy brać czynny udział w tworzeniu projektów dotyczących aktów prawnych w zakresie nadzoru rynku finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego ma zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom, naruszeniom prawa czy lekceważeniu przyjętych praktyk. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rynku oraz dbanie o konsumenta. Do kompetencji KNF należy także nakładanie kar finansowych na podmioty naruszające prawo.

FCA (Financial Conduct Authority) jest organem sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym i podlegającymi mu podmiotami w Wielkiej Brytanii. FCA powstała 1 kwietnia 2013 roku, przejmując działalność FSA (Financial Services Authority). Wielka Brytania, będąc jednym z ważniejszych centrów finansowych na świecie, musi dbać o swój wizerunek i nie może pozwolić sobie na brak zaufania, odpowiedniego nadzoru swoich podmiotów czy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. FCA stanowi pozarządowy organ nadzoru, który działa w sposób niezależny od brytyjskiego rządu. Głównym zadaniem FCA jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i podmiotów mu podlegających. Dzięki swojej działalności ma zapewniać ochronę konsumentom i dbać o stabilność systemu finansowego w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, FCA prowadzi wiele działań na skalę globalną, które mają służyć umacnianiu współpracy między krajami, głównie w celu skutecznego wdrażania międzynarodowych standardów i regulacji prawnych.

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) jest niezależnym podmiotem nadzoru na Cyprze. Do jego głównych zadań należy sprawowanie nadzoru nad rynkiem inwestycyjnym oraz podmiotami na nim działającymi, kontrola transakcji i operacji przeprowadzanych na tamtejszej giełdzie papierów wartościowych czy chociażby nadzór nad funkcjonowaniem Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych. CySEC dąży by zarówno w kraju, jak i za granicą cypryjski rynek finansowy był postrzegany jako bezpieczny, wiarygodny i stabilny oraz atrakcyjny dla inwestorów. CySEC dba o swój wizerunek na arenie międzynarodowej. Brokerzy posiadający licencje wydane przez ten organ nadzoru oraz posiadający właściwe zezwolenia stanowią dobrą wskazówkę dla inwestorów, którzy szukają podmiotu zaufanego, wiarygodnego i bezpiecznego.

Jak łatwo zauważyć, lepiej wybierać firmy posiadające odpowiednie zezwolenia, zgody i licencje na prowadzenie działalności i dające gwarancję na wypłacenie środków. W różnych krajach wysokość takiej gwarancji może się różnić i dla przykładu w Polsce czy na Cyprze wynosi około 20 000 euro, a w Wielkiej Brytanii 85 000 funtów. W Polsce za system rekompensat odpowiada KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), na Cyprze ICF (Investor Compensation Fund), zaś w Wielkiej Brytanii taką funkcję pełni FSCS (Financial Services Compensation Scheme).

XTB jest jednym z największych brokerów Forex i CFD na świecie działającym nieprzerwanie od 2005 roku. Z uwagi na to, że firma XTB swoją działalność prowadzi w wielu krajach na całym świecie, podlega ona pod nadzór wielu instytucji, w tym wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. Podsumowując, jest to broker globalnie regulowany przez najważniejsze instytucje nadzoru finansowego na świecie. Tym samym podlega pod system rekompensat, zapewniając swoim klientom bezpieczeństwo środków. Ponadto jest firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu jej finanse są transparentne, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Rodzaje i modele działania brokerów rynku Forex i CFD

Rodzaj brokera forex to kolejne kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę. W rankingach brokerów Forex i CFD zwykle faworyzuje się brokerów typu STP lub ECN, ale czy słusznie? Trzeba to zaznaczyć na wstępie - nie ma czegoś takiego jak najlepszy typ brokera Forex - każdy ma swoje zalety i wady.

Na rynku mamy do wyboru kilka rodzajów brokerów, posługujących się różnymi modelami funkcjonowania. Należą do nich m.in.:

Market Maker (MM)

Electronic Communication Network (ECN)

Straight Through Processing (STP)

Market Maker (MM) - najpopularniejszy rodzaj brokera. Jest to model w którym broker występuje jako animator rynku - jest drugą stroną transakcji. Klient/trader poprzez otwarcie transakcji zawiera je właśnie z brokerem, a to broker decyduje, czy zabezpieczy dane transakcje na rynku międzybankowym. Klienci w przedstawionym modelu (MM) nie mają bezpośredniego dostępu do rynku międzybankowego, widzą jedynie jego odwzorowanie u swojego brokera.

Electronic Communication Network (ECN) - jest mniej popularnym rodzajem brokera i występuje rzadziej niż model Market Maker. Electronic Communication Network to model, w którym broker jest pośrednikiem, a nie stroną transakcji. Zlecenie klienta jest przekazywane przez brokera do tzw. Electronic Communication Network, czyli do specjalnej platformy łączącej dostawców płynności z jej odbiorcami. Zlecenia są dostępne i widoczne w arkuszach zleceń przez wszystkich uczestników rynku i są zawierane po najlepszym dostępnym kursie kupna/sprzedaży, który wystawiają dostawcy płynności (są to największe globalne banki takie jak: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley czy Deutsche Bank).

Straight Through Processing (STP) to model, w którym zlecenie klienta trafia bezpośrednio do dostawcy płynności (bank, instytucje finansowe, korporacje inwestycyjne itp.), a broker jest jedynie pośrednikiem w transakcjach. Dostawcy płynności oferują klientom rzeczywistą cenę rynkową zlecenia. W tym modelu u brokera nie występuje dealing desk (no dealing desk – NDD), a zlecenie anonimowo jest przekazywane do dostawców płynności.

Mimo iż obecnie dla klienta detalicznego wszystkie typy brokerów są tak samo łatwo dostępne, największą popularnością, nie bez powodu, cieszą się brokerzy typu MM. Dzieje się tak, ponieważ przez ostatnie lata technologia zniwelowała większość różnic między MM a ECN/STP do tego stopnia, że są one prawie nieodczuwalne w codziennym handlu. Współcześnie handlując u brokera MM czy STP, klient nie powinien zauważać różnicy w modelu działania brokera.

Język obsługi

Dokonując wyboru brokera Forex i CFD, warto zwrócić uwagę na język obsługi klienta - warto przejrzeć ranking brokerów Forex i CFD pod tym kątem, albo zasięgnąć informacji u źródła np. dzwoniąc na infolinię brokera. Zdarza się, że broker posiada stronę internetową w danym języku, ale nie obsługuje w nim swoich klientów. Jest to ważna kwestia, ponieważ brak możliwości porozumiewania się jest problematyczny i może skutkować licznymi nieporozumieniami. Istotne jest to, abyś czuł się swobodnie i komfortowo w kontakcie ze swoim opiekunem oraz był dobrze obsłużony - dlatego, dla lepszej komunikacji, język obsługi jest tak istotny. Bardzo ważne jest, aby również strona internetowa brokera, formularz rejestracyjny, specyfikacje instrumentów i platforma handlowa były dostępne w twoim języku.

XTB to międzynarodowa firma mająca swoje biura na całym świecie, dla której liczy się dobro klienta i jego satysfakcja nie tylko z oferty, ale i z obsługi. Dlatego firma swoim klientom oferuje stronę internetową dostępną w wielu językach ojczystych w krajach, do których skierowana jest oferta. Wielojęzykowa Obsługa Klienta ułatwia komunikację i rozwiązywanie problemów, a także pozwala na efektywne reagowanie na ich potrzeby. Dzięki indywidualnemu podejściu do klienta firma jest w stanie szybko i sprawnie udzielić konkretnej, skutecznej i kompleksowej pomocy.

Platforma handlowa

Jednym z ważniejszych elementów podczas wyboru najlepszego brokera Forex i CFD jest oferowana platforma handlowa, która jest niczym innym jak specjalnym oprogramowaniem na komputer lub inne urządzenie, pozwalające na handel na rynkach finansowych za pośrednictwem Internetu. Za pomocą platformy transakcyjnej inwestor może w czasie rzeczywistym dokonywać kupna i sprzedaży wybranych przez siebie instrumentów finansowych będących w ofercie brokera, dlatego powinna działać sprawnie, szybko, bez zakłóceń, oraz być zaprojektowana w taki sposób, aby korzystanie z niej było możliwie najbardziej intuicyjne.

Dobra platforma transakcyjna posiada szeroki wachlarz narzędzi analitycznych niezbędnych dla inwestora. Należą do nich między innymi wskaźniki analizy technicznej, przybory do rysowania na wykresach, liczne analizy i statystyki czy po prostu dostęp do najświeższych i najistotniejszych wiadomości z rynku. Platformy handlowe, w szczególności te autorskie tworzone przez brokerów, są bardzo zaawansowane i dają użytkownikom możliwość zastosowania własnych rozwiązań i strategii za pomocą API (Application Programming Interface). Najlepszy broker to ten, który dba o swojego klienta i stara się sprostać jego oczekiwaniom, dlatego platforma jest kolejnym ważnym czynnikiem. Zatem platforma handlowa powinna być funkcjonalna, przejrzysta, z przyjaznym interfejsem, łatwa w obsłudze dla każdego, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Obsługa musi być intuicyjna.

Do najbardziej znanych na świecie platform transakcyjnych należy MT4, która zyskiwała na popularności w pierwszej dekadzie nowego millenium. Platforma MT4 jest nadal dobrze znana inwestorom i dlatego wielu brokerów wciąż posiada ją w swojej ofercie. Jednak przez lata nie była znacząco udoskonalana, przez co spora część użytkowników zaczęła szukać nowych, lepszych rozwiązań. Naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów zaczęli wychodzić również Brokerzy Forex i CFD tworząc własne, coraz bardziej nowoczesne platformy transakcyjne - w oparciu o uwagi i potrzeby swoich Klientów. Jedną z tego typu platform jest xStation 5 - autorska platforma XTB.

Sprawdź nasze webinary Zobacz jakie kursy i spotkania są dostępne w XTB. Sprawdź

Platformy handlowe można w zasadzie podzielić na oferowane przez specjalne firmy zewnętrzne, dostarczające gotowe rozwiązania oraz na tworzone przez samych Brokerów Forex i CFD. Porównując oba typy platform, nieco lepiej wypadają te stworzone przez samego brokera, chociażby ze względu na to, że procesy aktualizacyjne odbywają się nieco szybciej. Ponadto, autorskie platformy są bardziej atrakcyjne w wielu aspektach, nie tylko wizualnych. Brokerzy mają sporą przewagę nad innymi dostawcami systemów transakcyjnych w zakresie jakości i użytych technologii, dzięki czemu produkty i usługi oferowane klientom są konkurencyjne cenowo. Brokerzy mogą tworzyć niepowtarzalne rozwiązania, doprecyzowane pod konkretne grupy odbiorców z uwzględnieniem ich oczekiwań, na co wielu brokerów kładzie duży nacisk. Nowoczesny broker, stale dba o rozwój swoich platform transakcyjnych, opierając je o najnowsze technologie.

Dobry broker Forex i CFD zapewnia swoim klientom najlepsze rozwiązania, w tym dopracowaną platformę transakcyjną - często od prawidłowo wybranej i dopasowanej platformy zależy sukces inwestora.

Jakie platformy są dostępne w XTB?

XTB jako wiodący Broker Forex i CFD posiada w swojej ofercie zarówno starą, ale wciąż popularną platformę MT4, jak i innowacyjną oraz zaprojektowaną z myślą o inwestorach xStation5. Szczególnie ta druga platforma cieszy się dużym uznaniem wśród klientów. Została wielokrotnie nagrodzona i wyróżniona w wielu rankingach branżowych oraz jest typowana jako najlepsza platforma w opinii użytkowników. xStation cechuje łatwość obsługi, przyjazny interfejs, funkcjonalność oraz możliwość używania na wielu urządzeniach, jak komputer, tablet, telefon czy nawet smartwatch. Inwestor powinien być zawsze na bieżąco z informacjami płynącymi z rynku i nie tracić czasu na ich szukanie. Na platformie xStation klient ma możliwość bezpośredniego odsłuchiwania newsów na żywo, co pozwala na szybkie dostrzeżenie pojawiających się okazji rynkowych. Do najbardziej przydatnych funkcji, jakie na platformie znajdzie użytkownik należy: kalendarz makroekonomiczny, pozwalający sprawdzić najistotniejsze dane z gospodarki wraz z historią i oczekiwaniami, czy narzędzia analityczne pozwalające rysować na wykresach linie wsparcia i oporu, wzorce cenowe lub kanały trendowe. Dostępna jest też rozbudowana oferta kilkudziesięciu różnych wskaźników w tym np. Ichimoku, Bollinger Bands, mierzenia Fibonacciego, Ganna, oznaczenia znane z teorii fal Elliotta i wiele więcej. Szeroki zakres wskaźników i narzędzi w sprawny sposób pomagają w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Ponadto, za pośrednictwem platformy xStation klient ma dostęp do komentarzy i zaawansowanych analiz rynkowych oraz może skorzystać z części edukacyjnej, sentymentu rynku, statystyk konta czy skanera akcji i ETF-ów.

Niewątpliwie platforma transakcyjna, czy to dla osób dopiero zaczynających inwestowanie, czy dla doświadczonych użytkowników, jest sprawą ważną, gdyż za jej pośrednictwem są składane zlecenia, analizowane wykresy i prowadzony portfel inwestycyjny. Musi być dobrze dopasowana do naszych potrzeb, łatwa w obsłudze i skuteczna w zawieraniu transakcji. Jeżeli nie jesteśmy przekonani o otwarciu realnego konta i funkcjonalności oferowanej platformy, to możemy skorzystać z konta demonstracyjnego. Użytkownik dzięki tej możliwości może dokładnie zapoznać się z dostępnymi narzędziami, funkcjonalnością i przetestować samą platformę, ponieważ jest ona możliwie dokładnym odzwierciedleniem warunków handlu z konta rzeczywistego. Forma ta jest w XTB bezpłatna i dostępna przez okres 30 dni.

Ze względu na to, że w XTB jest dostępna zarówno najpopularniejsza platforma na świecie, czyli MT4, jak i świetnie zaprojektowana i w zasadzie bezawaryjna xStation 5 - w rankingach brokerów Forex i CFD, broker XTB dostaje zwykle zasłużoną maksymalną ilość “gwiazdek”.

Koszty

Ważną dla inwestorów kwestią powinny być również opłaty, jakie muszą ponieść, decydując się na założenie rachunku u danego brokera Forex i CFD. Najczęściej są to koszty związane z prowadzeniem rachunku, wielkością spreadów, pobieranymi prowizjami czy punktami swapowymi. Dla klientów rzeczą najważniejszą są jasne i transparentne zasady, co do pobierania opłat. Nikt nie lubi ukrytych kosztów i rozczarowań z tym związanych. Dobry broker nie pozwala na niejasności w kwestii kosztów.

Najlepszy broker Forex i CFD oferuje swoim klientom konkurencyjne ceny przy jednoczesnym wysokim poziomie usług i produktów. Brokerzy na swoich stronach internetowych w odpowiedniej zakładce (np. Informacje o rachunku) prezentują opłaty dotyczące danego rodzaju rachunku. W ten sposób wszystkie najważniejsze informacje związane z ponoszeniem kosztów są przedstawione w przejrzysty i czytelny dla każdego klienta sposób. Ułatwia to współpracę i ogranicza ewentualne nieporozumienia.

XTB ma do zaoferowania użytkownikom dwa rodzaje rachunków - rachunek STANDARD oraz PRO. Różnią się one kosztami oraz sposobem ich naliczania - w przypadku rachunku STANDARD głównym kosztem otwarcia zlecenia najczęściej jest spread, w przypadku rachunku PRO spread jest niższy, ale pobierana jest również prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji.

Oba rodzaje rachunków są darmowe pod warunkiem, że Klient wykona co najmniej jedną transakcję w roku.

Z poziomu obu rodzajów rachunków klient ma dostęp do ponad 4000 instrumentów pochodnych. Są to: CFD na: waluty, indeksy, surowce, kryptowaluty, akcje, ETF-y oraz instrumenty giełdowe, czyli akcje i ETF-y krajowe i zagraniczne.

Jak wspomnieliśmy - bardzo ważna kwestia to transparentność kosztów. Tutaj warto powiedzieć więcej o bardzo przydatnej funkcji wbudowanej w platformę transakcyjną xStation - jest to kalkulator, który wylicza wszystkie parametry transakcji, takie jak wartość pipsa czy spread dla danej wielkości zlecenia. Przedstawia ją zarówno w lotach, jak i w jednostkach. Jeśli inwestor ustawi zlecenie typu Stop Loss czy Take Profit, to od razu na platformie będzie miał pokazane informacje odnośnie wielkości potencjalnego zysku czy straty. Kalkulator w sposób przejrzysty pokazuje wszystkie parametry transakcji, zarówno przed jej zawarciem, jak i w trakcie jej trwania. Dzięki temu klient ma zawsze informacje na temat wysokości opłat i kosztów.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze brokera Forex i CFD?

Możliwa wielkość pozycji

Mianem wielkości pozycji określa się zaangażowanie inwestora na danym rynku poprzez kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego. To jaką wielkość pozycji wybierze inwestor, zależy między innymi od tego, jakie możliwości otwierania pozycji daje mu broker.

Na rynku Forex i CFD przyjęło się, że wielkość pozycji określa się w lotach. Lot to nazwa własna. W przypadku rynku Forex 1 lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. Zatem jeśli ktoś mówi, że kupuje 1 lot GBP/USD, to będzie posiadać ekspozycję równą 100 000 funtów. Istnieją mniejsze wartości transakcji jak mini lot, czyli 0,1 lota, czy mikro lot, czyli 0,01 lota. Oznacza to odpowiednio 10 000 i 1000 jednostek waluty bazowej.

Przed wyborem brokera warto upewnić się, że umożliwia on wykonywanie transakcji o interesującej nas wielkości - np. jeżeli planujemy inwestować niewielkim kapitałem warto, aby broker oferował mikroloty. Powoli nam to również na większą elastyczność w doborze wielkości transakcji, a co za tym idzie, więcej możliwości w zarządzaniu ryzykiem.

W XTB podaje się wartości zleceń w lotach, ale w oknie zlecenia widać również wartość kontraktu podaną w jednostkach - stąd inwestor informowany jest na bieżąco o dokładnej wielkości pozycji na oba sposoby: w lotach i w jednostkach. Na rachunku typu STANDARD inwestor ma możliwość otwierania zleceń 0.01 lota i wielokrotności, np 0.16 lota (nie dotyczy to części instrumentów, np kontraktów na akcje czy kryptowaluty).

Edukacja

Jak wiadomo, najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie i we własną edukację, która może również przekładać się na późniejsze sukcesy w świecie inwestycji. Im więcej wiemy, umiemy, mamy większe doświadczenie tym dla nas lepiej. Zwłaszcza inwestując pieniądze, przydatny jest odpowiedni poziom wiedzy, praktyka i dodatkowe umiejętności jak np. analityczne myślenie. Już samo inwestowanie uczy nas bardzo wiele: pokory, cierpliwości, zdyscyplinowania oraz podejmowania czasem niełatwych decyzji.

W świecie finansów również nie może zabraknąć miejsca na edukację, która jest bardzo istotnym czynnikiem. Dobry Broker Forex i CFD szczególnie dba o ten dział, organizując różnego rodzaju kursy, szkolenia, webinaria czy spotkania stacjonarne, dzięki którym inwestorzy mogą poznać nowe zagadnienia, poszerzyć dotychczasową wiedzę, wymienić się poglądami i doświadczeniami, czy po prostu porozmawiać z ekspertami rynku. Dobry broker stale rozwija i poszerza dział edukacji na swojej stronie internetowej. U wielu brokerów Forex i CFD inwestorzy mogą odbywać różnego rodzaju kursy i szkolenia proponowane przez brokera. Warto aby takie materiały były podzielone pod kątem rodzaju wiedzy oraz poziomu zaawansowania - tak jak ma to miejsce w XTB.

XTB jako lider na rynku Forex i CFD szczególną uwagę poświęca swoim klientom i ich edukacji. Oprócz dostarczania codziennych pisemnych newsów rynkowych i komentarzy, które są porządną dawką informacji dla aktywnych inwestorów, XTB organizuje od poniedziałku do piątku w godzinach porannych interaktywne webinaria „Bliżej rynków”. Na spotkaniu z analitykami XTB omawiane są wydarzenia sesji azjatyckiej, najciekawsze punkty dnia w kalendarzu makroekonomicznym, czy techniczny przegląd najważniejszych instrumentów finansowych. Jest to doskonała forma przekazu informacji i nauki, którą klienci w szczególności sobie chwalą. Webinaria są uznawane za najlepszy sposób nauki i ciągłego rozwoju.

Kolejną interesującą formą edukacji przygotowaną przez XTB są cotygodniowe poniedziałkowe spotkania z ekspertami rynku finansowego, odbywające się w godzinach wieczornych. Dzięki temu klienci mogą poznać potencjalne pomysły inwestycyjne tygodnia, posłuchać o bieżącej sytuacji i poznać punkt widzenia na rynek ze strony specjalistów.

Ze względu na powyższe, czyli wysoką jakość i dużą ilość materiałów, “Edukacja” to drugie po “platformie” kryterium, wedle którego większość Rankingów Brokerów Forex i CFD ocenia XTB bardzo pozytywnie.

Ilość dostępnych rynków i instrumentów

Inwestor szukający najlepszego Brokera Forex i CFD powinien się zainteresować także ofertą, jaką ma konkretny podmiot. Będzie to dotyczyło przede wszystkim oferowanego rynku czy ilości instrumentów. Klienci lubią mieć wszystko w jednym miejscu, dlatego im bogatsza i zróżnicowana oferta tym lepiej. Zdecydowanie większy wybór jest korzystniejszy niż brak wyboru. Klienci coraz częściej wiedzą czego chcą, są bardziej zdecydowani, dlatego broker musi proponować takie usługi i produkty, które spełnią ich oczekiwania pod każdym względem.

Na rynku Forex i CFD inwestor znajdzie wiele różnych instrumentów. Ich liczba jest bardzo duża i dlatego brokerzy konkurują ze sobą coraz to nowszymi pomysłami na przyciągnięcie klientów. Inwestorzy mają do wyboru bardziej popularne instrumenty, jak CFD na waluty (najbardziej płynne: EUR/USD, EUR/JPY czy GBP/USD) czy znane surowce, jak ropa czy złoto lub też bardziej egzotyczne instrumenty jak kukurydza, pszenica, kakao, cukier, kontrakty na emisję CO2. Oprócz tego inwestor znajdzie również w ofercie CFD na akcje oraz ETF-y, czy kryptowaluty, które dają również niekiedy możliwość handlu na spadek cen instrumentu bazowego, co jest dodatkową zaletą.

Przy tym wszystkim warto pamiętać o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, gdyż jest to mniej ryzykowne niż w przypadku zainwestowania całej kwoty w jeden instrument. Bezpieczeństwo środków jest rzeczą bardzo ważną i dlatego trzeba rozsądnie podejmować decyzje inwestycyjne. Posiadanie różnych instrumentów finansowych pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo niepowodzenia. Broker może oferować wiele instrumentów (dobrze mieć większy wybór), ale nie ze wszystkich trzeba korzystać.

W XTB klient ma dostęp do ponad 4000 instrumentów pochodnych, w tym kontrakty CFD na: waluty, surowce, indeksy, kryptowaluty, akcje, obligacje czy ETF-y. Ta bogata oferta otwiera możliwości handlu na rynku w kraju, jak i za granicą. Na samym rynku Forex dostępnych jest 48 par walutowych. W ofercie XTB klient może inwestować w prawdziwe akcje GPW, akcje spółek z UE oraz akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, takie jak Facebook, Amazon czy Coca Cola.

Rankingi, Porównywarki, Opinie i nagrody

Przed wyborem brokera na pewno warto przejrzeć wszelkiego rodzaju rankingi i porównywarki brokerów zawierające istotne dla nas informacje. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, jakie broker ma opinie na portalach i forach branżowych, a najlepiej zapytać innych traderów co myślą o danym brokerze. Oczywiście opiniom w internecie i tym z niesprawdzonego źródła nie należy bezgranicznie ufać, zwłaszcza przy tak skomplikowanej tematyce, jak forex i inwestowanie, ale na pewno warto je wziąć pod uwagę przy ostatecznym wyborze.

Na koniec warto również wspomnieć o nagrodach jako wyznacznikach jakości danego brokera - im bardziej prestiżowy portal/instytucja nadały nagrodę, tym jest ona bardziej znacząca.

XTB jest również laureatem wielu prestiżowych nagród, ostatnich kilka z nich to: