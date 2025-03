Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się czym jest para walutowa i z czego się składa!

Para walutowa to struktura kwotowania dwóch walut na rynku Forex

Pierwsza z pary to waluta bazowa, natomiast druga to waluta kwotowana

Nawet jeśli otwarcie transakcji na Forex jest powiązane z kupnem jednej waluty i sprzedażą drugiej, inwestor, który otwiera transakcje robi to na parze walutowej jako indywidualnej jednostce. Generalnie, jeśli chciałbyś dokonać transakcji kupna na jednej parze np. na EURUSD to wtedy kupujesz EUR i sprzedajesz USD. Z drugiej jednak strony jeżeli chciałbyś dokonać transakcji sprzedaży na parze EURUSD to sprzedajesz EUR i kupujesz USD.

Główne pary walutowe

Majorsy to główne pary walutowe, na których transakcje odbywają się najczęściej-szacowany obrót na tych parach to ponad 80% całego rynku Forex. Te pary walutowe to: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD i USDCAD. Spośród wszystkich głównych par walutowych EURUSD jest najbardziej płynny, co oznacza, że na tej parze najczęściej odbywają się transakcje.

