Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
WMMV.DE

WMMV.DE - ETF-y

Amundi MSCI World Min Vlty Advanced UCITS ETF Acc (Acc, EUR)
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w WMMV.DE bez prowizji

Amundi MSCI World Min Vlty Advanced UCITS ETF Acc (Acc, EUR)
-
1 EUR
-
FAQ

Masz pytania?

Exchange-Traded Fund (ETF) to rodzaj instrumentu inwestycyjnego, który jest zbiorem pewnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce itp. oraz śledzi wyniki określonego indeksu lub sektora rynku. ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje.

Aby kupić ETF-y należy otworzyć rachunek maklerski, przeprowadzić analizę rynku i wybrać ETF-y, które są zgodne z osobistymi celami inwestycyjnymi oraz tolerancją na ryzyko. Przed rozpoczęciem inwestowania, początkujący powinni poszukać i zdobyć odpowiednią wiedzę.

Na funduszach ETF, jak w każdej inwestycji, można stracić pieniądze. Wartość funduszu ETF może spaść, ponieważ na cenę akcji funduszu ETF mogą wpływać warunki rynkowe i nastroje inwestorów.

Tak, można samodzielnie inwestować w ETF-y. Są one przedmiotem obrotu na giełdach, tak jak akcje i można je kupować oraz sprzedawać za pomocą rachunku maklerskiego.

Istnieje wiele platform oferujących inwestycje w ETF, a najlepsza dla Ciebie platforma będzie zależała od twoich indywidualnych potrzeb. Niektóre czynniki do rozważenia przy wyborze platformy do inwestowania w ETF obejmują zakres dostępnych ETF-ów, opłaty i prowizje, łatwość obsługi oraz dodatkowe funkcje platformy.
