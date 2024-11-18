czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
POLYGON

POLYGON - Kryptowaluty

Instrument którego cena oparta jest o notowania POLYGON do dolara amerykańskiego.
Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na POLYGON

Polygon, wcześniej znany jako Matic Network, to protokół blockchain nowej generacji, który zwiększa skalowalność i interoperacyjność ekosystemu Ethereum. Dzięki zaawansowanej technologii skalowania warstwy 2 (Layer-2) Polygon oferuje szybsze i bardziej efektywne kosztowo transakcje, rozwiązując jedno z najbardziej uporczywych wyzwań Ethereum - przeciążenie sieci oraz wysokie opłaty gas.

W XTB Polygon jest dostępny jako lewarowany instrument CFD POLYGON. Pamiętaj, że handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest ryzykowny i może prowadzić do utraty kapitału.

Zaprojektowany jako kompleksowe środowisko do budowy i łączenia łańcuchów kompatybilnych z Ethereum, Polygon zapewnia deweloperom narzędzia umożliwiające tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które pozostają w pełni interoperacyjne z Ethereum. Jego architektura pozwala projektom korzystać z solidnego bezpieczeństwa Ethereum, a jednocześnie czerpać korzyści z wyższej szybkości transakcji i niższych kosztów, co umożliwia skalowalne innowacje w całym krajobrazie Web3.

Polygon zyskał międzynarodowe uznanie dzięki kluczowej roli w skalowaniu Ethereum oraz strategicznym partnerstwom z dużymi firmami technologicznymi, takimi jak Meta Platforms (Instagram), które wykorzystały infrastrukturę Polygon do testowania integracji NFT i rozwiązań opartych na blockchainie w obszarze tożsamości cyfrowej.

Projekt został założony w 2017 r. przez Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal oraz Anurag Arjun - trzech wizjonerskich deweloperów z Indii. Początkowo uruchomiony jako Matic Network, w lutym 2021 r. został przemianowany na Polygon, aby odzwierciedlić rozszerzone ambicje - ewolucję z pojedynczego rozwiązania skalującego warstwy 2 w ekosystem wielołańcuchowy porównywalny z Polkadot, Cosmos czy Avalanche, lecz w unikalny sposób zakotwiczony w sprawdzonej podstawie Ethereum.

Dziś Polygon pełni rolę agregatora warstwy 2, wspierającego wiele blockchainów poza samym Ethereum. Ta ewolucja uczyniła go kluczową warstwą infrastruktury zdecentralizowanego internetu, w której skalowalność, efektywność i dostępność łączą się, zasilając kolejną generację innowacji blockchain.

Kluczowe wnioski 🧭

  • Polygon zwiększa skalowalność i interoperacyjność Ethereum dzięki zaawansowanej technologii warstwy 2 (Layer-2).
  • Platforma umożliwia szybkie, niskokosztowe transakcje, rozwiązując problemy Ethereum związane z przeciążeniem sieci i wysokimi opłatami gas.
  • Założony w 2017 r. przez Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal i Anurag Arjun, Polygon został przemianowany w 2021 r., aby rozwinąć się w ekosystem wielołańcuchowy.
  • Strategiczne partnerstwa, m.in. z Meta Platforms (Instagram), przyspieszyły mainstreamową adopcję Polygon i jego obecność w metaverse.
  • Mechanizm konsensusu proof-of-stake Polygon zapewnia bezpieczeństwo, energooszczędność i zrównoważony rozwój, czyniąc z niego jedną z kluczowych globalnych infrastruktur dla Web3 i NFT.

Najwięksi posiadacze i operatorzy 💼

  • Założyciele i zespół: Jak w wielu projektach blockchain, założyciele i główny zespół deweloperski Polygon posiadają znaczącą część natywnego tokena POL (wcześniej MATIC). Takie udziały zgrywają ich interesy z długoterminowym sukcesem sieci, zapewniając dalszą innowacyjność i niezawodność.
  • Walidatorzy i stakerzy: Polygon wykorzystuje mechanizm konsensusu proof-of-stake (PoS), co oznacza, że walidatorzy i stakerzy zabezpieczający sieć posiadają znaczne zasoby POL. Ich rola w walidacji transakcji i utrzymaniu bezpieczeństwa sprawia, że są kluczowymi interesariuszami ekosystemu Polygon.
  • Wcześni inwestorzy i doradcy: Część początkowej podaży tokenów została rozdystrybuowana do wczesnych inwestorów, doradców i partnerów strategicznych wspierających projekt od początku. Te podmioty pozostają ważnymi uczestnikami zarządzania Polygon oraz jego dalszego rozwoju.

Inwestorzy Polygon 🌐

Polygon przyciągnął uwagę znanych inwestorów i instytucji, co podkreśla silne zaufanie do jego długoterminowego potencjału:

  • 💰 Mark Cuban - miliarder, inwestor i właściciel Dallas Mavericks publicznie ogłosił wsparcie dla Polygon, zwiększając jego widoczność w środowiskach technologicznych i finansowych.
  • 🏦 Sequoia Capital India - jedna z najbardziej wpływowych firm venture capital na świecie; inwestycja Sequoia była sygnałem instytucjonalnego zaufania i strategicznego poparcia.
  • 🔹 Binance Labs - ramię inwestycyjne Binance, jednej z największych globalnych giełd kryptowalut, było wczesnym wspierającym Polygon, przyspieszając jego rozwój i adopcję.

Mania w 2021 roku 🚀

Rok 2021 był dla Polygon punktem zwrotnym, napędzanym eksplozją wzrostu zdecentralizowanych finansów (DeFi) i NFT:

  • 📈 Eksplozja DeFi: wraz z dynamicznym rozwojem sektora DeFi wiele protokołów migrowało do Polygon, aby korzystać z jego niskich opłat i szybkich transakcji, co przyniosło gwałtowny wzrost liczby użytkowników oraz całkowitej wartości zablokowanej (TVL).
  • 🤝 Szeroka adopcja: wiodące projekty DeFi, takie jak Aave, SushiSwap i Curve Finance, zintegrowały się z Polygon, umożliwiając użytkownikom tańsze i szybsze transakcje oraz zwiększając płynność w ekosystemie.
  • 🖼️ Boom na NFT: wzrost popularności niewymienialnych tokenów (NFT) również napędzał rozwój Polygon. Wielu twórców i marketplace’ów wybrało tę sieć ze względu na niskie koszty i wysoką przepustowość, co ułatwiało mintowanie i handel NFT.

Cechy inwestycyjne POLYGON 💹

Polygon wyróżnia się jako jedno z najbardziej wpływowych rozwiązań skalujących warstwy 2 w ekosystemie blockchain, zaprojektowane w celu poprawy wydajności Ethereum poprzez przyspieszenie, potanienie i zwiększenie efektywności transakcji. Łączy innowacje techniczne, silne partnerstwa instytucjonalne i realne zastosowania, pozycjonując się jako aktywo wzrostowe w długim terminie w ramach krajobrazu Web3.

  • Przewaga skalowalności: infrastruktura warstwy 2 Polygon znacząco zmniejsza przeciążenie Ethereum, umożliwiając tysiące transakcji na sekundę przy ułamku kosztów - co stanowi kluczową przewagę w rozwijającej się gospodarce zdecentralizowanej.
  • Ekosystem deweloperski: Polygon skupia dużą i aktywną społeczność deweloperów tworzących tysiące dApps w DeFi, gamingu i NFT. To czyni go jednym z najczęściej wykorzystywanych blockchainów do realnych zastosowań.
  • Silne partnerstwa: współprace z liderami branży, takimi jak Meta Platforms (Instagram), Adobe, Reddit czy Starbucks, wzmocniły pozycję Polygon jako pomostu między technologiami mainstreamowymi a innowacją Web3.
  • Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: Polygon osiągnął neutralność węglową w 2022 r. i nadal dąży do ujemnego bilansu emisji, wpisując się w rosnące oczekiwania inwestorów dotyczące odpowiedzialnych środowiskowo projektów blockchain.
  • Deflacyjna tokenomika: mechanizm spalania tokena POL, wprowadzony dzięki integracji z EIP-1559 z Ethereum, stopniowo zmniejsza całkowitą podaż, wspierając długoterminową aprecjację wartości.

Główne katalizatory wzrostu i czynniki ryzyka ⚖️

🔹Kluczowe katalizatory wzrostu

  • Rosnąca adopcja przez przedsiębiorstwa: zwiększająca się liczba współprac z globalnymi markami i firmami może przyspieszać realną integrację Polygon i popyt na jego infrastrukturę.
  • Aktualizacje Ethereum: dalsza poprawa efektywności warstwy 1 Ethereum może uzupełniać ekosystem skalujący Polygon, zamiast z nim konkurować, zwiększając jego długoterminową użyteczność.
  • Wzrost Web3 i DeFi: rozwój zdecentralizowanych finansów, NFT i aplikacji metaverse bezpośrednio wspiera Polygon, który jest preferowaną platformą do skalowalnych wdrożeń blockchain.
  • Technologia ZK-rollupów i agregacji: inwestycje Polygon w skalowanie oparte na dowodach zero-knowledge (ZK), takie jak Polygon zkEVM, stanowią istotne kamienie milowe technologiczne, które mogą zrewolucjonizować wydajność sieci.
  • Momentum instytucjonalne i deweloperskie: rosnąca baza deweloperów, inwestorów i partnerów korporacyjnych wzmacnia efekty sieciowe Polygon i pomaga utrzymywać adopcję w kolejnych cyklach rynkowych.

🔻 Kluczowe czynniki ryzyka

  • Zależność od ekosystemu Ethereum: sukces Polygon jest silnie powiązany z długoterminową kondycją Ethereum; istotne zmiany struktury lub popytu na Ethereum mogą pośrednio wpływać na wykorzystanie Polygon.
  • Wysoka konkurencja: konkurencyjne rozwiązania warstwy 1 i 2, takie jak Arbitrum, Optimism czy Avalanche, tworzą intensywną rywalizację o deweloperów i płynność.
  • Niepewność regulacyjna: wraz z kształtowaniem globalnych ram prawnych dla aktywów cyfrowych klasyfikacja tokenów takich jak POL może wpływać na dostępność lub sentyment inwestorów.
  • Ryzyka techniczne: mimo wysokich standardów bezpieczeństwa, ewentualne luki w smart kontraktach lub exploit mostów mogą podważyć zaufanie użytkowników i czasowo obniżyć wartość sieci.
  • Koncentracja podaży i stakingu: skupienie POL w rękach walidatorów, wczesnych inwestorów lub podmiotów instytucjonalnych może budzić obawy dotyczące decentralizacji i długoterminowego zarządzania.

Partnerstwo z Meta Platforms 🤝

W 2022 r. Polygon ogłosił przełomowe partnerstwo z Meta Platforms (dawniej Facebook) oraz jej globalnie popularną platformą Instagram. Współpraca ta była ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia technologii blockchain i NFT do mainstreamu.

  • Integracja z Instagramem: Meta wybrała Polygon jako infrastrukturę do wdrożenia funkcji NFT na Instagramie, umożliwiając użytkownikom prezentowanie i weryfikowanie cyfrowych kolekcji bezpośrednio na profilach. Ruch ten uczynił Polygon pomostem między innowacją Web3 a mediami społecznościowymi, dając milionom użytkowników łatwy punkt wejścia w świat cyfrowej własności.
  • Skalowalność i zrównoważony rozwój: decyzja Meta o współpracy z Polygon wynikała z koncentracji sieci na skalowalności, niskich kosztach transakcyjnych i odpowiedzialności środowiskowej. Architektura warstwy 2 Polygon umożliwia szybkie i tanie transakcje, kluczowe dla masowej adopcji NFT. Ponadto inicjatywa neutralności węglowej Polygon wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju Meta, zapewniając, że innowacja nie odbywa się kosztem środowiska.
  • Rozwój metaverse: dzięki partnerstwu z Meta Polygon umocnił pozycję dostawcy kluczowej infrastruktury dla metaverse, wspierając aktywa cyfrowe, ekosystemy gamingowe i aplikacje immersyjne. Współpraca ta wzmacnia rolę Polygon w budowaniu kolejnej generacji doświadczeń internetowych, w których przenikają się interakcje społeczne, finanse i własność cyfrowa.
2.0% ceny rynkowej
50%
1:2
-
24 h sobota 4:00 - piątek 22:00

Ciekawe fakty

Droga rebrandingu: projekt początkowo wystartował jako Matic Network a następnie został przemianowany na Polygon w 2021 r. Dodatkowo token MATIC został w 2024 r. zastąpiony tokenem POL.

Skalowanie warstwy 2: Polygon działa jako rozwiązanie Layer-2, przetwarzając transakcje poza głównym łańcuchem Ethereum, aby zmniejszyć w ten sposób przeciążenie łańcucha i wyraźnie obniżyć opłaty gas.

Bezpieczeństwo dzięki Ethereum: mimo że jest siecią Layer-2, Polygon dziedziczy bezpieczeństwo Ethereum poprzez walidatorów proof-of-stake, utrzymując wysoki poziom zaufania i stabilności.

Partnerstwo z Meta Platforms: w 2022 r. Polygon nawiązał współpracę z Meta w celu rozwoju technologii NFT i metaverse co doprowadziło do późniejszej bezpośredniej integracji z Instagramem.

Zgodność z EVM: Polygon jest w pełni kompatybilny z Ethereum Virtual Machine (EVM), co pozwala deweloperom łatwo przenosić istniejące dApps z Ethereum do szybszej i tańszej sieci Polygon.

Fundusz ekosystemowy: założyciele projektu uruchomili dedykowany fundusz wspierający startupy oraz deweloperów budujących w sieci Polygon, napędzając w ten sposób innowacje i zrównoważony wzrost.

Zagranie dnia: POLYGON (18.11.2024)

18 listopada 2024

POLYGON zyskuje 15% wobec wprowadzenia rynku...

13 września 2024

Bitcoin powyżej 52 500 USD 📈

26 lutego 2024
FAQ

Masz pytania?

XTB oferuje CFD na kryptowaluty

Polygon to środowisko blockchain warstwy 2 zaprojektowane, aby uczynić Ethereum szybszym i bardziej efektywnym. Przetwarza transakcje poza głównym łańcuchem Ethereum, zmniejszając przeciążenie i opłaty gas, zachowując jednocześnie kompatybilność i bezpieczeństwo dzięki warstwie bazowej Ethereum. Pozwala to deweloperom budować skalowalne zdecentralizowane aplikacje (dApps) przy niższych kosztach i szybszych potwierdzeniach.

Rebranding z Matic Network na Polygon w 2021 r. odzwierciedlał rozszerzoną wizję projektu - ewolucję z pojedynczego rozwiązania skalowania warstwy 2 w ekosystem wielołańcuchowy podobny do Polkadot czy Cosmos, ale zakotwiczony w zaufanym modelu bezpieczeństwa Ethereum. Zmiana symbolizowała ambicję Polygon do łączenia wielu blockchainów i wspierania szerszej interoperacyjności.

Polygon został założony w 2017 r. przez trzech deweloperów z Indii - Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal i Anurag Arjun. Ich celem było rozwiązanie problemów skalowalności Ethereum oraz stworzenie środowiska, które umożliwia szybszy i tańszy rozwój blockchain.

Polygon wyróżnia się kompatybilnością z Ethereum, wysoką skalowalnością i niskimi opłatami. Działa jako rozszerzenie Ethereum, oferując deweloperom to samo środowisko programistyczne, ale z szybszymi i tańszymi transakcjami. Konsensus proof-of-stake (PoS) zapewnia jednocześnie efektywność i bezpieczeństwo.

Polygon jest znany z podejścia proekologicznego, jako jedna z pierwszych dużych sieci blockchain osiągając neutralność węglową. Kompensuje emisje wynikające z działalności i nadal pracuje nad osiągnięciem ujemnego bilansu emisji, wpisując się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.

W 2022 r. Polygon nawiązał partnerstwo z Meta Platforms, aby zasilać funkcje NFT na Instagramie. Integracja umożliwiła użytkownikom łatwe prezentowanie i handel cyfrowymi kolekcjami, wprowadzając technologię blockchain do milionów użytkowników i podkreślając rolę Polygon w ekosystemie metaverse.

Tak. Polygon jest w pełni kompatybilny z Ethereum Virtual Machine (EVM), co pozwala deweloperom przenosić dApps z Ethereum bez konieczności przepisywania kodu. Dzięki temu Polygon jest atrakcyjną opcją dla zespołów chcących skalować projekty w efektywny sposób.

Polygon wykorzystuje konsensus proof-of-stake, w którym walidatorzy i delegatorzy stakują tokeny POL, aby zabezpieczać sieć. Walidatorzy przetwarzają transakcje i tworzą nowe bloki, a delegatorzy otrzymują nagrody, wspierając zaufanych walidatorów.

Polygon wspiera szeroki zakres aplikacji, w tym platformy DeFi, marketplace’y NFT, ekosystemy gamingowe oraz rozwiązania dla firm. Szybkość, niski koszt i środowisko przyjazne deweloperom czynią go jednym z najpowszechniej adoptowanych rozwiązań skalujących w branży blockchain.

Polygon dąży do bycia kluczową warstwą infrastruktury Web3, umożliwiając interoperacyjność wielu blockchainów. Dzięki silnemu wsparciu instytucjonalnemu, ciągłemu rozwojowi ekosystemu i rosnącym zastosowaniom w realnym świecie jego długoterminowe perspektywy pozostają solidne wraz ze wzrostem zapotrzebowania na skalowalne rozwiązania blockchain.

CFD (Contract For Difference) na kryptowaluty to instrument finansowy, który pozwala inwestorom spekulować na ruchach ceny danej kryptowaluty, takiej jak Bitcoin lub Ethereum, bez konieczności faktycznego jej posiadania.

Istnieje wiele różnych brokerów, którzy oferują handel kryptowalutami, ale najlepszy broker dla Ciebie będzie zależał od twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Niektóre kwestie do rozważenia przy wyborze brokera do handlu kryptowalutami obejmują: opłaty, metody płatności, łatwość użycia, bezpieczeństwo oraz reputację podmiotu. Najlepiej jest porównać funkcje i opłaty oferowane przez różnych brokerów, aby znaleźć tego, który najlepiej pasuje do twoich potrzeb.

Opłacalność kryptowalut jako inwestycji zależy od indywidualnej tolerancji na ryzyko oraz celów inwestycyjnych. Kryptowaluty mogą być bardzo zmienne, co może prowadzić zarówno do wysokich zysków, jak i głębokich strat. Kryptowaluty pozostają nadal w dużej mierze nieuregulowane przez żaden organ finansowy, więc niosą ze sobą wyższy poziom ryzyka niż bardziej tradycyjne instrumenty finansowe.

Nie jest możliwe określenie "najlepszej" kryptowaluty dla początkujących, ponieważ stosowność danej inwestycji będzie zależeć od indywidualnych celów finansowych i tolerancji na ryzyko. Ważne jest, aby inwestorze przeprowadzali dogłębną analizę i rozważały swoje opcje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

