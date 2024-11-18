O INSTRUMENCIE

Polygon, wcześniej znany jako Matic Network, to protokół blockchain nowej generacji, który zwiększa skalowalność i interoperacyjność ekosystemu Ethereum. Dzięki zaawansowanej technologii skalowania warstwy 2 (Layer-2) Polygon oferuje szybsze i bardziej efektywne kosztowo transakcje, rozwiązując jedno z najbardziej uporczywych wyzwań Ethereum - przeciążenie sieci oraz wysokie opłaty gas.

W XTB Polygon jest dostępny jako lewarowany instrument CFD POLYGON. Pamiętaj, że handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest ryzykowny i może prowadzić do utraty kapitału.

Zaprojektowany jako kompleksowe środowisko do budowy i łączenia łańcuchów kompatybilnych z Ethereum, Polygon zapewnia deweloperom narzędzia umożliwiające tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które pozostają w pełni interoperacyjne z Ethereum. Jego architektura pozwala projektom korzystać z solidnego bezpieczeństwa Ethereum, a jednocześnie czerpać korzyści z wyższej szybkości transakcji i niższych kosztów, co umożliwia skalowalne innowacje w całym krajobrazie Web3.

Polygon zyskał międzynarodowe uznanie dzięki kluczowej roli w skalowaniu Ethereum oraz strategicznym partnerstwom z dużymi firmami technologicznymi, takimi jak Meta Platforms (Instagram), które wykorzystały infrastrukturę Polygon do testowania integracji NFT i rozwiązań opartych na blockchainie w obszarze tożsamości cyfrowej.

Projekt został założony w 2017 r. przez Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal oraz Anurag Arjun - trzech wizjonerskich deweloperów z Indii. Początkowo uruchomiony jako Matic Network, w lutym 2021 r. został przemianowany na Polygon, aby odzwierciedlić rozszerzone ambicje - ewolucję z pojedynczego rozwiązania skalującego warstwy 2 w ekosystem wielołańcuchowy porównywalny z Polkadot, Cosmos czy Avalanche, lecz w unikalny sposób zakotwiczony w sprawdzonej podstawie Ethereum.

Dziś Polygon pełni rolę agregatora warstwy 2, wspierającego wiele blockchainów poza samym Ethereum. Ta ewolucja uczyniła go kluczową warstwą infrastruktury zdecentralizowanego internetu, w której skalowalność, efektywność i dostępność łączą się, zasilając kolejną generację innowacji blockchain.

Kluczowe wnioski 🧭

Polygon zwiększa skalowalność i interoperacyjność Ethereum dzięki zaawansowanej technologii warstwy 2 (Layer-2).

Platforma umożliwia szybkie, niskokosztowe transakcje, rozwiązując problemy Ethereum związane z przeciążeniem sieci i wysokimi opłatami gas.

Założony w 2017 r. przez Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal i Anurag Arjun, Polygon został przemianowany w 2021 r., aby rozwinąć się w ekosystem wielołańcuchowy.

Strategiczne partnerstwa, m.in. z Meta Platforms (Instagram), przyspieszyły mainstreamową adopcję Polygon i jego obecność w metaverse.

Mechanizm konsensusu proof-of-stake Polygon zapewnia bezpieczeństwo, energooszczędność i zrównoważony rozwój, czyniąc z niego jedną z kluczowych globalnych infrastruktur dla Web3 i NFT.

Najwięksi posiadacze i operatorzy 💼

Polygon wykorzystuje mechanizm konsensusu proof-of-stake (PoS), co oznacza, że walidatorzy i stakerzy zabezpieczający sieć posiadają znaczne zasoby POL. Ich rola w walidacji transakcji i utrzymaniu bezpieczeństwa sprawia, że są kluczowymi interesariuszami ekosystemu Polygon. Wcześni inwestorzy i doradcy: Część początkowej podaży tokenów została rozdystrybuowana do wczesnych inwestorów, doradców i partnerów strategicznych wspierających projekt od początku. Te podmioty pozostają ważnymi uczestnikami zarządzania Polygon oraz jego dalszego rozwoju.

Inwestorzy Polygon 🌐

Polygon przyciągnął uwagę znanych inwestorów i instytucji, co podkreśla silne zaufanie do jego długoterminowego potencjału:

- jedna z najbardziej wpływowych firm venture capital na świecie; inwestycja Sequoia była sygnałem instytucjonalnego zaufania i strategicznego poparcia. 🔹 Binance Labs - ramię inwestycyjne Binance, jednej z największych globalnych giełd kryptowalut, było wczesnym wspierającym Polygon, przyspieszając jego rozwój i adopcję.

Mania w 2021 roku 🚀

Rok 2021 był dla Polygon punktem zwrotnym, napędzanym eksplozją wzrostu zdecentralizowanych finansów (DeFi) i NFT:

wiodące projekty DeFi, takie jak Aave, SushiSwap i Curve Finance, zintegrowały się z Polygon, umożliwiając użytkownikom tańsze i szybsze transakcje oraz zwiększając płynność w ekosystemie. 🖼️ Boom na NFT: wzrost popularności niewymienialnych tokenów (NFT) również napędzał rozwój Polygon. Wielu twórców i marketplace’ów wybrało tę sieć ze względu na niskie koszty i wysoką przepustowość, co ułatwiało mintowanie i handel NFT.

Cechy inwestycyjne POLYGON 💹

Polygon wyróżnia się jako jedno z najbardziej wpływowych rozwiązań skalujących warstwy 2 w ekosystemie blockchain, zaprojektowane w celu poprawy wydajności Ethereum poprzez przyspieszenie, potanienie i zwiększenie efektywności transakcji. Łączy innowacje techniczne, silne partnerstwa instytucjonalne i realne zastosowania, pozycjonując się jako aktywo wzrostowe w długim terminie w ramach krajobrazu Web3.

Polygon skupia dużą i aktywną społeczność deweloperów tworzących tysiące dApps w DeFi, gamingu i NFT. To czyni go jednym z najczęściej wykorzystywanych blockchainów do realnych zastosowań. Silne partnerstwa: współprace z liderami branży, takimi jak Meta Platforms (Instagram), Adobe, Reddit czy Starbucks, wzmocniły pozycję Polygon jako pomostu między technologiami mainstreamowymi a innowacją Web3.

współprace z liderami branży, takimi jak Meta Platforms (Instagram), Adobe, Reddit czy Starbucks, wzmocniły pozycję Polygon jako pomostu między technologiami mainstreamowymi a innowacją Web3. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: Polygon osiągnął neutralność węglową w 2022 r. i nadal dąży do ujemnego bilansu emisji, wpisując się w rosnące oczekiwania inwestorów dotyczące odpowiedzialnych środowiskowo projektów blockchain.

Polygon osiągnął neutralność węglową w 2022 r. i nadal dąży do ujemnego bilansu emisji, wpisując się w rosnące oczekiwania inwestorów dotyczące odpowiedzialnych środowiskowo projektów blockchain. Deflacyjna tokenomika: mechanizm spalania tokena POL, wprowadzony dzięki integracji z EIP-1559 z Ethereum, stopniowo zmniejsza całkowitą podaż, wspierając długoterminową aprecjację wartości.

Główne katalizatory wzrostu i czynniki ryzyka ⚖️

🔹Kluczowe katalizatory wzrostu

inwestycje Polygon w skalowanie oparte na dowodach zero-knowledge (ZK), takie jak Polygon zkEVM, stanowią istotne kamienie milowe technologiczne, które mogą zrewolucjonizować wydajność sieci. Momentum instytucjonalne i deweloperskie: rosnąca baza deweloperów, inwestorów i partnerów korporacyjnych wzmacnia efekty sieciowe Polygon i pomaga utrzymywać adopcję w kolejnych cyklach rynkowych.

🔻 Kluczowe czynniki ryzyka

mimo wysokich standardów bezpieczeństwa, ewentualne luki w smart kontraktach lub exploit mostów mogą podważyć zaufanie użytkowników i czasowo obniżyć wartość sieci. Koncentracja podaży i stakingu: skupienie POL w rękach walidatorów, wczesnych inwestorów lub podmiotów instytucjonalnych może budzić obawy dotyczące decentralizacji i długoterminowego zarządzania.

Partnerstwo z Meta Platforms 🤝

W 2022 r. Polygon ogłosił przełomowe partnerstwo z Meta Platforms (dawniej Facebook) oraz jej globalnie popularną platformą Instagram. Współpraca ta była ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia technologii blockchain i NFT do mainstreamu.