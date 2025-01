Como a negociação de CFDs sobre ações difere da negociação de ações tradicional?

A negociação de CFDs sobre ações vs. ações tradicionais têm algumas diferenças importantes. Na negociação de ações tradicionais, o investidor possui a ação em si. Na negociação de CFDs, os investidores celebram um contrato com a corretora para pagar ou receber a diferença de preço com base na direção da sua negociação. Uma das principais diferenças é a margem e a alavancagem. Na negociação de CFDs pode realizar transações por valores que excedam o capital investido. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado. Essa alavancagem não é possível na negociação tradicional de ações, onde o preço total de compra da ação deve ser pago antecipadamente. A negociação de CFDs também permite que os investidores vendam ações a descoberto, o que significa que podem lucrar com a queda dos preços, o que não é possível com a negociação de ações tradicionais. No entanto, deve ser lembrado que investir em CFDs sobre ações é mais arriscado do que investir em ações tradicionais.