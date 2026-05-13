Os últimos resultados da Alibaba (BABA.US) não inspiram otimismo, e o mercado está a reagir com nervosismo (com as cotações das ações a cair entre 1 % e 3 %). Embora a empresa tente argumentar que os seus enormes investimentos em inteligência artificial (IA) acabarão por compensar, os números do trimestre que terminou em março de 2026 revelam um quadro de estagnação. A receita de todo o grupo cresceu apenas 3%, ficando aquém das previsões dos analistas e, pior ainda, a Alibaba registou o seu primeiro prejuízo operacional em cinco anos (ou seja, desde a pandemia). Isto é resultado direto do aumento drástico nos gastos com o desenvolvimento de IA e da batalha agressiva por novos utilizadores. O que está por trás do prejuízo? O principal problema reside no cerne do negócio da Alibaba, nomeadamente o comércio eletrónico doméstico (Taobao/Tmall). Este segmento tem sido a maior desilusão, crescendo apenas marginalmente. Os consumidores chineses parecem ter-se «cansado» – ninguém mais no mundo é bombardeado com tantos descontos e promoções, e a economia da China não incentiva a compra de produtos mais caros, o que está a travar o crescimento dos valores das transações. No outro extremo do espectro está o segmento de Inteligência na Nuvem. Aqui, há uma luz ao fundo do túnel: as receitas provenientes de clientes externos aumentaram 40%, e os produtos relacionados com IA já representam 30% deste valor. Isto demonstra que a procura por serviços de IA é real. Infelizmente, o dinâmico segmento da nuvem ainda é uma parte demasiado pequena do negócio para puxar todo o grupo, que se encontra em estagnação, consigo. O dilema dos investidores: custos crescentes vs. dividendos estagnados As perspetivas a longo prazo suscitam preocupações quanto à saúde financeira da empresa. A Alibaba encontra-se numa situação difícil. Em primeiro lugar, é difícil lucrar com software de IA na China, uma vez que as empresas locais não têm o hábito de pagar por software como no Ocidente – precisam de ser «educadas» e incentivadas ao longo de um período prolongado.

Em segundo lugar, a Alibaba está a gastar dinheiro a um ritmo alarmante: o fluxo de caixa livre negativo neste trimestre ascendeu a 2,5 mil milhões de dólares. Isto deve-se a uma dispendiosa guerra de preços no comércio eletrónico de entrega rápida (por exemplo, Ele.me) e às despesas com a promoção da aplicação de IA Qwen (a batalha com a ByteDance). Como resultado, os investidores ficam com o mesmo dividendo e sem notícias de uma recompra de ações. Neste momento, o mercado vê principalmente custos crescentes, em vez dos lucros prometidos pela transformação da IA. Resultados do Quarto Trimestre da Alibaba Receitas: 243,38 mil milhões de yuans, +2,9% em relação ao ano anterior, previsão: 246,51 mil milhões de yuans

Receitas do Alibaba International Digital Commerce Group: 35,43 mil milhões de yuans, um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior; previsão: 35,93 mil milhões de yuans

A receita do Cloud Intelligence Group situou-se em 41,63 mil milhões de yuans, um aumento de 38% em relação ao ano anterior, contra uma previsão de 41,44 mil milhões de yuans

A receita do China E-commerce Business Group situou-se em 122,22 mil milhões de yuans, em comparação com uma previsão de 126,03 mil milhões de yuans

O lucro ajustado por American Depositary Receipt (ADR) situou-se nos 62 cêntimos, em comparação com 12,52 yuans no ano anterior; a previsão era de 6,04 yuans

O EBITDA ajustado situou-se nos 16,44 mil milhões de yuans, representando uma queda de 61% em relação ao ano anterior; a previsão era de 24,06 mil milhões de yuans

O lucro líquido ajustado situou-se nos 86 milhões de yuan, em comparação com 29,85 mil milhões de yuan no ano anterior; a previsão era de 15,08 mil milhões de yuan

As receitas de outras atividades ascenderam a 65,46 mil milhões de yuan; a previsão era de 64,61 mil milhões de yuan Bloomberg Financial Lp A empresa tem vindo a registar prejuízos históricos que passaram despercebidos durante vários trimestres. Análise Técnica das ações BABA.US xStation O gráfico diário da Alibaba (BABA.US) continua a sua tendência descendente de longo prazo, mantendo-se consistentemente abaixo da importante MME de 200 dias. Uma recuperação local foi brutalmente interrompida na «zona de resistência» (MME de 50 e 100), o que empurrou o preço, nas negociações pré-mercado, diretamente para baixo, até ao nível de suporte chave de 131,74 dólares. A defesa deste nível horizontal na abertura da sessão principal será fundamental para evitar uma capitulação da procura e um teste da barreira psicológica nos 130 dólares.

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