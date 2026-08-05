Estes não eram os números que o mercado desejava ver.
A AMD registou, mais uma vez, um crescimento muito forte, superando as expectativas consensuais tanto em termos de receitas como de lucro por ação, ao mesmo tempo que apresentou perspetivas para o próximo trimestre superiores às previstas. Apesar disso, a reação inicial dos investidores tem sido claramente negativa. No momento em que escrevo, poucos minutos antes das 23h00, as ações registam uma queda de cerca de 7% nas negociações após o fecho do mercado.
A questão não é que o relatório tenha sido fraco, porque não foi. A AMD registou receitas recorde, o segmento de Centros de Dados voltou a crescer a um ritmo de três dígitos e as perspetivas para os próximos meses continuam sólidas. No entanto, o mercado esperava mais do que apenas mais um trimestre sólido.
Na sequência de um relatório anterior muito sólido, de uma forte subida do preço das ações e de expectativas crescentes em torno da inteligência artificial, os investidores esperavam uma surpresa positiva muito maior, especialmente no segmento de Centros de Dados, que se tornou o principal motor de crescimento da empresa. Em vez disso, a receita e o lucro por ação (EPS) excederam o consenso apenas ligeiramente, e o forte dinamismo nos centros de dados não se traduziu num resultado suficientemente sólido para obrigar o mercado a elevar novamente as expectativas.
A AMD encerrou o segundo trimestre com uma receita recorde de 11,54 mil milhões de dólares. Isto representa um crescimento de 50% em relação ao ano anterior e um aumento de 13% em comparação com o trimestre anterior. O lucro por ação ajustado situou-se nos 1,66 dólares. Ambos os valores excederam as estimativas de consenso, mas a amplitude da superação foi limitada.
A receita superou as expectativas em cerca de 230 milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ficou apenas 4 cêntimos acima do consenso. Os números em si continuam a ser muito sólidos, mas, dado o posicionamento atual da AMD, o mercado esperava uma superação muito maior. Os investidores esperavam um relatório que elevasse significativamente as expectativas de crescimento futuro e demonstrasse que a AMD está a capitalizar cada vez mais o boom da inteligência artificial.
Como sempre, a parte mais importante do relatório foi a dedicada aos Centros de Dados. A receita atingiu aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares, registando um aumento de 107% em relação ao ano anterior. Este segmento representa agora quase 60% da receita total da AMD, o que evidencia a rapidez com que o mix de negócios da empresa está a mudar.
O crescimento foi impulsionado pela forte procura pelos processadores para servidores EPYC e pelos chips de IA Instinct. A AMD está a tornar-se cada vez mais eficaz a tirar partido da crescente procura por potência de computação, enquanto os centros de dados se tornam o pilar central da sua trajetória de crescimento. Este é o segmento em que os investidores procuram respostas sobre se a AMD conseguirá expandir a sua posição na infraestrutura de IA e, gradualmente, colmatar a diferença em relação à Nvidia.
O desempenho do segmento de Centros de Dados foi, sem dúvida, impressionante, e o segmento superou as expectativas do mercado. No entanto, a magnitude da surpresa positiva não foi suficiente. Os investidores procuravam um sinal mais forte de que as receitas dos chips de IA estavam a acelerar mais rapidamente e de que a AMD estava a ganhar quota de mercado de forma mais agressiva.
Essa foi a peça que faltou no relatório.
Os restantes segmentos não alteraram significativamente o panorama geral. As receitas do segmento de clientes atingiram aproximadamente 3,1 mil milhões de dólares, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, apoiadas pela procura de processadores Ryzen. O segmento de jogos gerou cerca de 779 milhões de dólares em receitas, uma descida de 31% em relação ao ano anterior, enquanto o segmento de sistemas incorporados registou aproximadamente 977 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 19%.
O desempenho destes segmentos esteve, em grande parte, em linha com as expectativas ou apenas ligeiramente acima delas. Não houve qualquer surpresa positiva adicional que pudesse compensar o resultado relativamente modesto a nível da empresa.
A rentabilidade continua também a ser um fator importante. A margem bruta ajustada situou-se nos 56%, em comparação com os 56,1% esperados pelo mercado. A diferença é mínima, mas com as expectativas já muito elevadas, mesmo uma pequena desilusão pode ter importância. Os investidores esperavam que o rápido crescimento das vendas de centros de dados se traduzisse numa expansão mais visível das margens.
O resultado operacional ajustado situou-se em aproximadamente 3,09 mil milhões de dólares, ligeiramente acima do consenso. Isto não indica um problema de rentabilidade. Uma conclusão mais precisa é que o relatório não forneceu o sinal claro de aceleração das margens que alguns investidores esperavam, à medida que o negócio de IA continua a expandir-se.
O destaque positivo foi a previsão para o terceiro trimestre. A AMD espera uma receita de aproximadamente 13 mil milhões de dólares, com uma variação possível de 300 milhões de dólares. O valor médio representaria um crescimento de cerca de 41% em relação ao ano anterior e situar-se-ia claramente acima da estimativa de consenso anterior, de aproximadamente 12,5 mil milhões de dólares. A empresa prevê também que a margem bruta ajustada se mantenha em cerca de 56%.
A revisão em alta das perspetivas confirma que a dinâmica do negócio continua forte. A administração continua a observar uma forte procura por processadores EPYC e chips de IA, enquanto se espera que os centros de dados continuem a ser o principal motor de crescimento na segunda metade do ano.
A reação negativa do mercado não é, portanto, motivada por preocupações com o enfraquecimento dos fundamentos. A questão é mais complexa. A AMD precisa agora não só de crescer, mas de crescer mais rapidamente do que o mercado espera.
O relatório de hoje não põe em causa a perspetiva de investimento a longo prazo. A área dos centros de dados mais do que duplicou, a receita total da empresa atingiu um nível recorde e as orientações para o próximo trimestre ficaram acima das expectativas dos analistas. Os fundamentos continuam sólidos e a posição da AMD nos centros de dados e na inteligência artificial continua a melhorar.
Ao mesmo tempo, os resultados mostram que as expectativas em relação à empresa já são extremamente elevadas. O mercado não está a reagir ao facto de a AMD estar a aumentar a receita em 50% em relação ao ano anterior. Os investidores procuram resultados muito acima das expectativas, uma aceleração clara na área dos centros de dados e uma expansão contínua das margens.
A AMD apresentou um bom trimestre. Simplesmente não apresentou o tipo de relatório que obrigasse o mercado a elevar novamente as expectativas.
E é exatamente por isso que, apesar da receita recorde, do crescimento de três dígitos na área dos centros de dados e das previsões mais elevadas, a reação inicial dos investidores tem sido claramente negativa.
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