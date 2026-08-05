A SpaceX divulgou bons resultados referentes ao segundo trimestre de 2026, superando as expectativas de Wall Street tanto em termos de receitas como de rentabilidade operacional. O segmento de IA continuou a ser o principal motor de crescimento da empresa, com as receitas a quase triplicarem em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a Starlink continuou a expandir rapidamente a sua base de assinantes.

A empresa tem vindo a ter cada vez mais sucesso na diversificação das suas fontes de receita, na redução das perdas no seu negócio de IA e no reforço da sua posição nos mercados espacial, de IA e de conectividade. Por outro lado, a avaliação da empresa continua a ser extremamente exigente.

Para uma empresa avaliada em 1,6 biliões de dólares, que gera cerca de 40 mil milhões de dólares em receitas anuais e que ainda regista prejuízos por ação, há muito pouca margem para erros de execução. Os investidores terão provavelmente de ver métricas de hipercrescimento sustentadas ao longo de vários anos para justificar a avaliação atual. A carteira de encomendas da empresa, no valor de 47,5 mil milhões de dólares, também parece relativamente modesta, tendo em conta a sua forte exposição a contratos governamentais. Em comparação, a carteira de encomendas da Lockheed Martin ultrapassa os 230 mil milhões de dólares, enquanto a avaliação da SpaceX é várias vezes superior à capitalização bolsista combinada dos maiores fornecedores do setor da defesa dos Estados Unidos.

Principais destaques do relatório de resultados da SpaceX

A receita aumentou para 7,8 mil milhões de dólares, cerca de 15% acima da estimativa de consenso de 6,82 mil milhões de dólares, representando um crescimento de 92% em relação ao ano anterior e de 44% em relação ao trimestre anterior.

O resultado por ação ajustado situou-se em -0,09 dólares, contra as expectativas de -0,29 dólares.

O EBITDA ajustado registou um aumento de 191% em termos homólogos, para 3,5 mil milhões de dólares, superando significativamente o consenso de 2,0 mil milhões de dólares.

O prejuízo líquido reduziu-se para 541 milhões de dólares, um resultado substancialmente melhor do que o esperado pelos analistas, refletindo uma melhoria contínua na rentabilidade.

O prejuízo operacional do segmento de IA diminuiu para 1,26 mil milhões de dólares, face aos 2,39 mil milhões de dólares previstos, o que destaca a melhoria da eficiência operacional.

A IA continuou a ser o negócio de crescimento mais rápido da empresa, com as receitas a aumentarem 247% em relação ao ano anterior, para 2,56 mil milhões de dólares.

As receitas quase que duplicaram, ao mesmo tempo que a rentabilidade melhorou

As receitas quase duplicaram em relação ao ano anterior, superando largamente as expectativas dos analistas, enquanto a empresa reduziu substancialmente tanto o seu prejuízo líquido como o prejuízo operacional. O prejuízo líquido diminuiu para 541 milhões de dólares, face aos mais de mil milhões de dólares registados no ano anterior, enquanto o prejuízo operacional diminuiu drasticamente de 970 milhões de dólares para apenas 143 milhões de dólares. Um dos indicadores mais impressionantes foi o EBITDA ajustado, que registou um aumento de 191% em relação ao ano anterior, atingindo os 3,53 mil milhões de dólares, o que indica que a atividade principal está a crescer muito mais rapidamente do que os lucros líquidos, por si só, sugeririam.

Ao mesmo tempo, a SpaceX continua a executar um dos maiores programas de investimento do setor tecnológico. As despesas de capital aumentaram para 18,3 mil milhões de dólares, face aos 10,1 mil milhões de dólares do trimestre anterior e aos meros 2,8 mil milhões de dólares registados há um ano. A maior parte destas despesas foi direcionada para infraestruturas de IA, que se estão a tornar rapidamente num dos pilares de crescimento a longo prazo mais importantes da empresa. Apesar do investimento recorde, a SpaceX encerrou o trimestre com aproximadamente 100 mil milhões de dólares em dinheiro e investimentos e ativos totais no valor de 192,7 mil milhões de dólares, mantendo uma posição de liquidez confortável. Por outro lado, a dívida total e os arrendamentos financeiros aumentaram para cerca de 39,3 mil milhões de dólares, o que significa que manter o ritmo atual de investimento exigirá um crescimento rápido e contínuo das receitas e da geração de caixa.

A IA e o Starlink continuam a impulsionar o crescimento, mas as expectativas permanecem excepcionalmente elevadas

A IA continua a ser o negócio da SpaceX que mais cresce, com as receitas a aumentarem 247% em termos homólogos, para 2,56 mil milhões de dólares. Igualmente importante, a rentabilidade melhorou significativamente, uma vez que o prejuízo operacional do segmento diminuiu quase para metade em comparação com o trimestre anterior, enquanto o EBITDA ajustado passou a ser positivo pela primeira vez, atingindo 1,14 mil milhões de dólares. Entretanto, a capacidade de computação de IA expandiu-se para 1,4 GW, e a empresa assinou contratos de serviços na nuvem no valor de 14,1 mil milhões de dólares, o que sugere que a procura pela sua infraestrutura de IA continua excepcionalmente forte.

A Starlink continua a representar o segundo principal motor de crescimento da empresa. O número de assinantes duplicou para 12 milhões, a constelação expandiu-se para cerca de 10 200 satélites que cobrem 167 países e o segmento de Conectividade gerou 4,29 mil milhões de dólares em receitas, registando um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Os serviços empresariais e governamentais continuam a ser as áreas de crescimento mais rápido, apoiados por novos acordos com a American Airlines, outras companhias aéreas parceiras, a SoftBank, a NTT Docomo, a Spark NZ e mais de 6 mil milhões de dólares em contratos plurianuais do Starshield adjudicados pelo governo dos EUA.

A SpaceX expande a sua parceria com a Nvidia

A empresa anunciou uma parceria estratégica com a Nvidia para desenvolver a nova carga útil de computação Starmind AI-1. O projeto visa levar capacidades de computação ao nível de centros de dados para órbita, utilizando as mais recentes GPUs Rubin e CPUs Vera da Nvidia. Consequentemente, espera-se que a capacidade máxima de computação dos satélites da SpaceX aumente para aproximadamente 250 kW, melhorando significativamente a sua capacidade de processar dados e executar modelos avançados de IA diretamente no espaço.

Reação em bolsa

Embora os resultados apresentados pela empresa tenham sido positivos, as ações acabaram por recuar após o fecho do mercado, registando perdas na ordem dos 8%.