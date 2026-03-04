A ofensiva militar conduzida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, marcada pela confirmação da morte de Ali Khamenei e baixas adicionais na liderança iraniana, está a provocar um aumento significativo da procura por sistemas de defesa aérea, mísseis guiados e tecnologias de inteligência. Este cenário beneficia diretamente empresas do setor de defesa e aeroespacial, como Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman e Palantir Technologies, que registaram valorização nas suas ações após os primeiros dias do conflito.

Primeira sessão após o início do conflito

Na primeira sessão de mercado após os eventos, a reação no setor da defesa traduziu-se numa realocação de expetativas para as áreas com procura mais imediata. O segmento aeroespacial e de defesa avançou cerca de 2%, com destaque para empresas associadas a mísseis e defesa aérea: Lockheed Martin e RTX valorizaram aproximadamente 4%, Northrop Grumman cerca de 6% e Palantir Technologies também em torno de 6%.

A leitura subjacente a este movimento foi direta: um maior consumo de interceptadores e munições guiadas implica reposição de inventários e potenciais encomendas adicionais caso a operação militar se prolongue.

Este movimento enquadra-se igualmente numa tendência já existente de aumento da despesa em defesa nos países da OTAN, sendo que o conflito tende a reduzir a resistência política à aceleração de aquisições militares.

Do ponto de vista prático, a variável crítica para os investidores passa por identificar quais as linhas de produção com capacidade instalada e prazos de entrega mais curtos, uma vez que é nelas que normalmente surge primeiro a conversão da urgência operacional em receitas, mesmo antes do anúncio formal de novos contratos.

Setores que beneficiam da escalada militar

Num cenário dominado por drones e mísseis, o consumo de interceptadores e de munições de precisão tende a aumentar rapidamente, obrigando à reposição de inventários mesmo que o conflito não se prolongue por vários anos.

Neste contexto, destacam-se programas com potencial para impulsionar receitas no curto e médio prazo, como os sistemas de defesa aérea Patriot PAC-3 e THAAD, mísseis ar-ar como o AIM-120, kits de guiagem e bombas de precisão, bem como munições destinadas à neutralização de sistemas de defesa.

Orçamentos e Produção

O segundo canal está relacionado com a capacidade produtiva. Vários sistemas incorporam componentes com prazos de produção prolongados e alguns mísseis de longo alcance podem exigir cerca de dois anos entre a encomenda e a entrega, o que tende a favorecer contratos plurianuais destinados a assegurar capacidade na cadeia de produção.

A camada seguinte é de natureza orçamental e reflete-se nas rubricas que o mercado utiliza como ponte entre necessidade operacional e geração de vendas.

Nas propostas orçamentais dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2026 constavam:

20,4 mil milhões de dólares destinados ao reforço dos inventários de munições e da cadeia de abastecimento, incluindo dotações como 780 milhões de dólares para expandir a produção do LRASM

cerca de 585 milhões para programas relacionados com mísseis ar-superfície de longo alcance

um pacote para o AIM-120 que inclui 250 milhões para aquisições

225 milhões para expansão da base produtiva

50 milhões destinados à mitigação de riscos associados a fornecedores.

Gráfico com o desempenho das empresas expostas

Quando a análise é feita ao nível das empresas, observa-se uma distribuição relativamente clara das fontes potenciais de procura:

Lockheed Martin – concentra parte relevante do fluxo em interceptadores e capacidades de ataque de longo alcance.

RTX – destaca-se em mísseis ar-ar e componentes de defesa aérea.

Northrop Grumman – foca em munições especializadas, como o AARGM-ER.

Boeing – atua em sistemas de guiagem e munições de utilização massiva.

Palantir Technologies – especializada na integração de dados operacionais, com relevância crescente à medida que aumentam a intensidade das operações e a coordenação entre sensores, plataformas e alvos.

Análise por Empresas: Quem Ganha com o Conflito

Lockheed Martin (LMT.US)

Se o conflito mantiver um ritmo elevado de utilização de mísseis e drones, a Lockheed Martin surge bem posicionada no segmento de defesa aérea e na reposição de inventários. O sistema THAAD e o interceptador PAC-3 figuram habitualmente entre os meios centrais para a proteção de bases e aliados. Paralelamente, existem plataformas que tendem a sustentar encomendas em campanhas prolongadas, como o F-35, o JASSM e o LRASM.

Na primeira sessão de mercado após os ataques, a ação oscilou entre cerca de 3% e 4%, encerrando próxima dos 676,70 dólares, em linha com a leitura de que poderá emergir um ciclo de aquisições mais robusto caso a operação militar se prolongue.

O principal ponto a acompanhar é a capacidade industrial e o calendário de entregas, uma vez que os constrangimentos produtivos determinam até que ponto a procura adicional se converte efetivamente em receitas ao longo dos próximos trimestres. O risco mais evidente para este cenário construtivo seria uma desescalada rápida que reduza a urgência operacional, ou uma mudança para sistemas mais simples e de menor custo unitário — ainda que produzidos em grande volume — o que diminuiria o peso relativo de plataformas tecnologicamente mais complexas, mesmo que a despesa total em defesa aumente.

RTX (RTX.US)

A RTX capta uma parcela particularmente imediata da despesa em defesa através de radares, sensores e sistemas de integração de defesa aérea, para além de mísseis ar-ar como o AMRAAM e do seu papel histórico em torno do sistema Patriot em diversos países.

Num contexto de ataques cruzados e de proteção de infraestruturas críticas, a procura tende a concentrar-se em equipamentos já integrados em sistemas existentes e operados por equipas treinadas, o que beneficia fornecedores com uma base instalada ampla. Na segunda-feira, a ação da RTX avançou cerca de 4% a 5%, movimento consistente com a leitura de reposição de stocks e eventual aceleração de encomendas.

Na RTX coexistem, contudo, ciclos de negócio distintos: o segmento de defesa, suportado por contratos de longo prazo, e a aviação comercial, mais sensível à evolução da atividade económica e do transporte aéreo, que tende a ressentir-se quando o risco geopolítico aumenta. Assim, o mercado tende a reagir positivamente a sinais de aumento de produção e à celebração de contratos plurianuais em mísseis e radares, enquanto penaliza eventuais constrangimentos na cadeia de abastecimento ou pressões de custos que comprimam margens num momento em que os volumes estão a crescer.

Northrop Grumman (NOC.US)

A Northrop Grumman tende a beneficiar quando o foco operacional se desloca para capacidades de penetração, degradação de sistemas de defesa e vigilância, bem como para sistemas espaciais — áreas cuja relevância aumenta quando cresce a procura por inteligência e comunicações resilientes. No segmento de munições, o AARGM-ER é frequentemente referido em cenários em que o objetivo passa por suprimir defesas antiaéreas. Ao nível das plataformas, a empresa está associada a capacidades estratégicas que, de forma geral, mantêm prioridade orçamental quando um conflito se prolonga.

A ação valorizou cerca de 6% na segunda-feira, refletindo a incorporação pelo mercado de expectativas de maior despesa militar e de um ritmo mais elevado de utilização de inventários que, posteriormente, terão de ser repostos.

O fator crítico é o tempo. Muitas das linhas da Northrop apresentam prazos de produção prolongados, pelo que o impulso inicial tende a surgir sobretudo nas munições e na eletrónica. O maior volume associado a plataformas tende a materializar-se mais tarde, normalmente através de revisões orçamentais. O principal risco é que a procura se concentre sobretudo em consumíveis, deixando programas de maior dimensão num ritmo mais moderado — sustentando receitas, mas não necessariamente acelerando os lucros caso os contratos venham acompanhados de maior pressão sobre preços.

General Dynamics (GD.US)

A General Dynamics tende a reagir menos na fase inicial, uma vez que a sua exposição está mais ligada a plataformas e manutenção do que a interceptadores de utilização imediata. Ainda assim, caso o conflito conduza a um aumento da despesa militar e reduza a resistência política a novos investimentos, o segmento Marine Systems — associado à construção naval — tende a ganhar destaque.

Paralelamente, a área de tecnologia para defesa pode captar contratos ligados a redes, comando e controlo e modernização de sistemas, rubricas que habitualmente se expandem quando as operações se estendem a várias regiões.

A fragilidade relativa prende-se com o facto de parte do seu perfil de negócio depender de ciclos de decisão e de confiança. Episódios de maior aversão ao risco podem pressionar segmentos mais sensíveis ao sentimento de mercado. Para que o caso de investimento se torne mais direcional, o mercado tende a exigir anúncios concretos de aumento da carteira de encomendas em defesa e manutenção, mais do que uma simples rotação tática para o setor.

L3Harris Technologies (LHX.US)

A L3Harris Technologies tende a ganhar tração em cenários de conflito de elevada intensidade, dado que a condução de operações modernas depende de ligações de dados, sensores, guerra eletrónica e comunicações seguras. Este tipo de despesa costuma ser executado mais rapidamente do que investimentos em grandes plataformas.

Se o uso de drones e mísseis aumentar, cresce igualmente a necessidade de deteção, interferência eletrónica e coordenação entre unidades. Nesse contexto, soluções de comando e controlo e capacidades de inteligência tendem a beneficiar de encomendas adicionais.

Neste caso, o acompanhamento depende menos de manchetes e mais de contratos efetivamente adjudicados, uma vez que o mercado reage sobretudo quando as necessidades operacionais se convertem em pedidos concretos com prazos de entrega curtos. O principal risco é que os orçamentos se desloquem para munições consumíveis, reduzindo o espaço para crescimento incremental em eletrónica caso as contas públicas sejam reequilibradas sob pressão fiscal.

Boeing (BA.US)

Num cenário de reposição de inventários, a Boeing surge pela sua presença em munições de utilização massiva e kits de guiagem, bem como em plataformas de apoio que ganham relevância quando existem operações prolongadas — incluindo reabastecimento aéreo, patrulha e logística.

Caso o conflito se prolongue, a procura por munições guiadas e por capacidades de sustentação de campanhas militares de longa duração tende a aumentar, podendo a Boeing captar volume em linhas de produção que escalam mais rapidamente do que o desenvolvimento de novas plataformas.

O contraponto é que o risco geopolítico tende a afetar a aviação comercial, e a Boeing mantém elevada sensibilidade à confiança dos mercados e ao enquadramento regulatório. O efeito líquido depende do peso relativo entre o impulso da defesa e o ruído proveniente do segmento civil. Por essa razão, tende a ser vista como uma exposição mista: com algum viés defensivo, mas com um perfil de sensibilidade distinto do das empresas mais especializadas em mísseis e sistemas militares.

Palantir Technologies (PLTR.US)

A Palantir Technologies passou a ser tratada pelo mercado como uma ação associada ao setor da defesa, uma vez que a escalada de tensões foi interpretada como um catalisador para maior procura por integração de dados, planeamento operacional e suporte à inteligência — especialmente quando aumenta a coordenação entre sensores, plataformas e sistemas de combate.

Na segunda-feira, a ação valorizou cerca de 5% a 6%, apoiada pelo seu posicionamento em ferramentas de análise aplicadas à defesa e por contratos recentes de grande dimensão, incluindo um acordo-quadro com o Exército norte-americano no valor de 10 mil milhões de dólares e um contrato com a Marinha de 448 milhões.

O ponto central está no mecanismo de geração de receita. Ao contrário de um míssil ou de uma munição, não existe consumo direto de inventário; o crescimento advém sobretudo de extensões contratuais, renovações ou novas adjudicações, o que pode introduzir algum desfasamento temporal no impacto financeiro. O cenário mais favorável é o de operações prolongadas que exijam integração rápida de capacidades; o menos favorável corresponde a um conflito breve que limite o movimento a uma rotação tática de mercado, sem aumento proporcional das encomendas.

BAE Systems (BA.UK)

Na Europa, a BAE Systems tende a refletir um ajustamento orçamental mais estrutural. O conflito no Médio Oriente reduz a resistência política a acelerar aquisições militares em áreas onde os países europeus já vinham a aumentar o investimento em defesa.

Na segunda-feira, a ação subiu cerca de 6% e atingiu uma nova máxima de 52 semanas, com volume de negociação acima da média — um padrão consistente com expectativas de maior fluxo de encomendas e com o interesse dos investidores por contratos de longo prazo.

O elemento mais relevante na tese da BAE é a combinação entre munições, plataformas e eletrónica, o que lhe permite captar simultaneamente despesas de reposição e programas de modernização. O risco reside sobretudo na valorização e na execução operacional: quando o preço da ação sobe rapidamente, qualquer sinal de atraso industrial ou pressão de custos pode travar o movimento, mesmo que o fluxo de novas encomendas permaneça robusto.