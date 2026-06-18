O principal índice de ações da China está a aproximar-se do território de mercado em baixa, o que realça as crescentes preocupações dos investidores quanto às perspetivas económicas do país. A pressão concentra-se nas grandes empresas do setor da Internet e do consumo, que representam uma parte significativa dos principais índices de ações chinesas no mercado internacional.
A fraqueza das ações chinesas não se deve exclusivamente ao abrandamento do crescimento económico. Uma questão cada vez mais importante é a própria estrutura do Índice MSCI China, que continua fortemente concentrado em empresas de Internet e de consumo. Enquanto os investidores globais estão a alocar capital a fabricantes de semicondutores e a empresas beneficiárias da IA na Coreia do Sul e em Taiwan, os índices de referência chineses no mercado internacional continuam dependentes do consumo interno, do desempenho da Alibaba e da Tencent e do sentimento em torno do setor imobiliário.
Consequentemente, mesmo que a economia chinesa se estabilize, o país poderá continuar a perder a batalha pelos fluxos de capital globais para outros mercados asiáticos que oferecem uma exposição mais direta ao ciclo de investimento na IA.
O Índice MSCI China caiu hoje até 2,1% e, a certa altura, foi negociado mais de 20% abaixo do seu pico de 2 de outubro, colocando-o à beira de um mercado em baixa do ponto de vista técnico. A Alibaba e a Tencent foram as que mais contribuíram para a queda, apesar de terem servido durante muito tempo como a pedra angular da exposição dos investidores internacionais ao setor tecnológico chinês.
O que está a pesar sobre as ações chinesas?
Vários fatores adversos estão a afetar o mercado simultaneamente:
- Tensões crescentes com as instituições dos EUA. Mais recentemente, o Pentágono anunciou planos para adicionar a BYD e a Alibaba a uma lista de empresas que alegadamente colaboram com o governo chinês.
- Dados de consumo em declínio na China.
- As despesas de retalho contraíram-se em maio pela primeira vez desde o início da pandemia.
- Resultados dececionantes das maiores plataformas de Internet do país.
- Concorrência intensa, tanto a nível nacional como internacional, proveniente de mercados como o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, enquanto a China continua a apresentar um prémio de risco geopolítico mais elevado.
- Elevados gastos de investimento relacionados com a IA, que estão a pressionar as margens a curto prazo.
- Fluxos de capital a deslocarem-se para mercados que beneficiam mais diretamente do boom global da IA.
A Coreia do Sul e Taiwan continuam a beneficiar da forte procura por semicondutores e infraestruturas de IA, devido à sua exposição a fabricantes de chips líderes mundiais. Em contrapartida, o MSCI China continua a depender muito mais das tendências de consumo, da regulamentação, do setor imobiliário, da confiança bancária e do desempenho dos resultados das plataformas da Internet.
O problema estrutural do Índice MSCI China
O MSCI China continua a ser dominado por empresas de Internet e de consumo cotadas em Hong Kong. A Tencent representa cerca de 13 % do índice, enquanto a Alibaba representa aproximadamente 10 %.
Esta concentração significa que a fraqueza de apenas um punhado de grandes empresas pode prejudicar significativamente todo o índice de referência. Quando a Alibaba e a Tencent apresentam resultados abaixo das expectativas, o índice tem uma capacidade limitada para compensar essas perdas através do desempenho positivo noutros setores.
Ao contrário de mercados como Taiwan e a Coreia do Sul, os índices chineses offshore carecem de uma exposição significativa ao ciclo do hardware de IA puro. Consequentemente, a recuperação global impulsionada pela IA tem, em grande medida, contornado as ações chinesas cotadas fora da China continental.
O setor tecnológico da China não é uma história única
A fraqueza concentra-se principalmente nas empresas de Internet e comércio eletrónico. Tanto a Alibaba como a Tencent reportaram receitas no trimestre de março abaixo das expectativas dos analistas, suscitando preocupações de que os investimentos maciços relacionados com a IA possam demorar mais tempo do que o esperado a traduzir-se numa rentabilidade mais forte.
Ao mesmo tempo, os índices tecnológicos chineses domésticos estão a apresentar um desempenho consideravelmente melhor. O Índice Star 50, que inclui fabricantes de semicondutores e empresas de tecnologia avançada, atingiu hoje um máximo histórico.
Isto destaca uma distinção importante: os investidores não estão a abandonar por completo a tecnologia chinesa. Em vez disso, estão a tornar-se cada vez mais seletivos, privilegiando empresas ligadas aos semicondutores, à produção avançada e à cadeia de abastecimento interna de IA da China.
O Índice Hang Seng China Enterprises continua sob pressão
A pressão é também visível no Índice Hang Seng China Enterprises, que caiu mais de 2% hoje. Este índice de referência é atualmente um dos principais índices bolsistas com pior desempenho a nível global este ano, entre os mais de 90 índices acompanhados pela Bloomberg.
Entretanto, o Índice Hang Seng Tech entrou num mercado em baixa no início deste ano, sugerindo que a fraqueza das ações tecnológicas chinesas não é meramente uma correção de curto prazo, mas sim parte de uma perda de confiança mais ampla nas grandes plataformas da Internet.
Por que razão os mercados chineses estão a desiludir os investidores?
As ações chinesas continuam sob pressão porque os investidores ainda não vislumbram um catalisador claro para uma recuperação estrutural. O desafio vai além do sentimento negativo e inclui a composição dos próprios índices, que continuam fortemente dependentes do consumo, das plataformas da Internet e dos lucros de um pequeno número de empresas tecnológicas de mega-capitalização.
Até que o consumo comece a recuperar e empresas como a Alibaba e a Tencent apresentem uma melhoria mais convincente nos lucros, é provável que o MSCI China continue vulnerável a novas pressões de baixa.
Ao mesmo tempo, a força relativa dos índices de referência nacionais de semicondutores da China sugere que os investidores continuam a procurar exposição à China, mas de forma cada vez mais seletiva e principalmente através de empresas diretamente ligadas ao ciclo de investimento em IA.
Estarão as empresas tecnológicas chinesas a perder a corrida à IA para a Coreia do Sul e Taiwan?
Uma das principais razões por detrás do desempenho inferior do MSCI China é a sua participação limitada na recuperação global impulsionada pela IA. Enquanto os mercados sul-coreanos e taiwaneses continuam a beneficiar de uma procura recorde de semicondutores e infraestruturas de IA, os índices chineses no estrangeiro continuam a ser dominados por plataformas da Internet e empresas do setor do consumo.
De acordo com Vey-Sern Ling, da Union Bancaire Privée, as empresas tecnológicas chinesas tornaram-se efetivamente «vítimas do sucesso dos seus vizinhos do norte da Ásia». Os investidores estão cada vez mais a optar por fabricantes de semicondutores, que são beneficiários diretos do investimento em IA, em vez de plataformas da Internet como a Alibaba e a Tencent.
Isto aumentou significativamente o custo de oportunidade de deter ações de empresas tecnológicas chinesas. O capital global está naturalmente a fluir para mercados onde o crescimento dos lucros é mais visível, particularmente a Coreia do Sul e Taiwan.
Ainda há poucos anos, a Alibaba, a Tencent e outras plataformas da Internet constituíam o principal argumento de investimento para as ações chinesas cotadas no estrangeiro. Hoje, essa narrativa está gradualmente a perder força.
Os resultados do primeiro trimestre revelaram que tanto a Alibaba como a Tencent ficaram aquém das expectativas em termos de receitas. A rentabilidade está a ser pressionada por três fatores principais:
- O aumento das despesas de investimento em inteligência artificial.
- A concorrência interna extremamente intensa.
- A fraqueza contínua da procura por parte dos consumidores chineses.
Para os investidores, isto representa uma mudança significativa na narrativa em torno do setor tecnológico chinês. As plataformas da Internet continuam a gerar fluxos de caixa substanciais, mas já não são vistas como o motor de crescimento inquestionável do mercado acionista chinês, tal como eram antes da pandemia e antes da repressão regulatória sobre o setor.
CHN.cash (D1) e Alibaba (D1)
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