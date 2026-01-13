Trump pressiona Supremo Tribunal sobre tarifas; risco jurídico pode reacender volatilidade e testar o dólar Donald Trump está a aumentar a pressão sobre o Supremo Tribunal antes de uma decisão crucial que poderia invalidar as suas tarifas, alertando que tal resultado provocaria um «caos total» na economia e nas finanças públicas dos EUA. Existe uma possibilidade real de que uma decisão que derrube o regime tarifário injete nova volatilidade nos mercados, atinja o dólar americano em particular e enfraqueça a procura pela dívida do governo dos EUA num contexto de receios de uma instabilidade sistémica mais ampla na maior economia do mundo. Por enquanto, os mercados parecem estar subestimando um pouco o risco jurídico, enquanto o governo Trump sinaliza que já tem opções alternativas destinadas a manter sua política comercial em vigor, mesmo no caso de uma decisão adversa. Este cenário pode levantar questões mais amplas sobre a credibilidade institucional nos Estados Unidos e, de forma mais geral, sobre a resiliência do sistema capitalista e jurídico baseado em regras a longo prazo. Tarifas de Trump sob escrutínio: risco de reembolsos, desafios legais e “plano B” da Casa Branca O risco central gira em torno dos reembolsos. Trump argumenta que, se as tarifas forem consideradas ilegais, o governo poderá ser forçado a revertê-las e, potencialmente, reembolsar somas enormes, um resultado que, segundo ele, implicaria um processo administrativo e jurídico altamente complexo e que se estenderia por vários anos.



As tarifas enfrentam amplos desafios legais por parte de pequenas empresas e de um grupo de estados dos EUA, que alegam que o presidente excedeu a sua autoridade ao impor direitos abrangentes sem a aprovação do Congresso.



A base jurídica é a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA) de 1977, que concede ao presidente poderes extraordinários em situações de emergência; os opositores contrapõem que a IEEPA nem sequer menciona «tarifas» e que, nos termos da Constituição, o Congresso detém o poder exclusivo de cobrar impostos.



Os riscos financeiros são substanciais: as tarifas impostas ao abrigo da IEEPA geraram mais de 130 mil milhões de dólares em receitas, o que significa que qualquer cancelamento ou reembolso em grande escala seria financeira e politicamente complicado.



Os tribunais inferiores já se pronunciaram contra Trump sobre a questão da autoridade, abrindo caminho para uma decisão do Supremo Tribunal que os investidores e as empresas estão a acompanhar de perto.



Os juízes demonstraram ceticismo. Durante a audiência de novembro, vários juízes conservadores teriam questionado o raciocínio da Casa Branca, incluindo a noção de que o défice comercial constitui uma “emergência”.



A Casa Branca também está a considerar um plano B. Se o tribunal decidir contra ela, o governo está a considerar vias legais alternativas, incluindo disposições que poderiam permitir tarifas de até 15% por 150 dias.

Quais ações poderiam beneficiar-se? À medida que a incerteza aumenta, as empresas expostas às tarifas, especialmente os grandes importadores esperam que as tarifas sejam consideradas ilegais, enquanto a perspetiva de reembolsos, novas regulamentações ou litígios prolongados pode manter a volatilidade do mercado elevada (embora não necessariamente no mercado acionista). Quais os setores e empresas poderiam beneficiar se o Supremo Tribunal considerasse as tarifas ilegais? O setor de retalho poderia se beneficiar, incluindo: Walmart (WMT): exposição significativa às importações da China

exposição significativa às importações da China Target (TGT): perfil semelhante, alta sensibilidade às tarifas

perfil semelhante, alta sensibilidade às tarifas Home Depot (HD) e Lowe’s (LOW): materiais de construção, eletrodomésticos e produtos para reforma da casa

materiais de construção, eletrodomésticos e produtos para reforma da casa Costco (COST): grande volume de importações Para essas empresas, as tarifas são um custo direto que pressiona as margens e só pode ser parcialmente repassado aos consumidores. Vestuário (margens baixas, produção baseada na Ásia) Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS) Para estas empresas, os reembolsos significariam efetivamente uma entrada de caixa única e uma melhoria na dinâmica do fluxo de caixa. Fabricantes e tecnologia As tarifas afetaram componentes, bem como produtos acabados, aumentando os custos de produção. Os reembolsos poderiam melhorar os resultados financeiros, reduzir a pressão sobre os custos e apoiar as margens EBIT. Os nomes potenciais incluem: Ford (F) e General Motors (GM)

e Tesla (TSLA) (componentes, baterias, eletrónica)

(componentes, baterias, eletrónica) Caterpillar (CAT)

Deere (DE)

Apple (AAPL)

HP (HPQ)

Cisco Systems (CSCO) USDIDX (D1) Fonte: xStation5

