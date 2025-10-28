A fabricante de turbinas eólicas Nordex sobe 19%, atingindo o maior valor em nove anos 📈

Principais conclusões Nordex sobe quase 20% para o maior valor em 9 anos



Fabricante de turbinas eólicas reportou resultados preliminares muito acima do esperado



A empresa afirmou que agora espera que a sua margem EBITDA para o ano completo de 2025 fique entre 7,5% e 8,5%, em comparação com a previsão anterior de 5% a 7%.

As ações da fabricante alemã de turbinas eólicas Nordex subiram acentuadamente na manhã de terça-feira no mercado europeu, após a empresa elevar sua previsão de margem de lucro operacional (EBITDA) para o ano inteiro. Em comunicado, a empresa informou que agora espera que sua margem EBITDA para o ano inteiro de 2025 fique entre 7,5% e 8,5% , em comparação com a previsão anterior de 5% a 7% .



, em comparação com a previsão anterior de . A Nordex explicou que a melhoria nas perspetivas de margem foi impulsionada pelo forte desempenho operacional em todos os seus projetos e divisões de serviços, bem como por um ambiente macroeconómico estável .



em todos os seus projetos e divisões de serviços, bem como por um . Todos os outros elementos da previsão permanecem inalterados — as receitas anuais devem ficar entre 7,4 mil milhões e 7,9 mil milhões de euros , enquanto as despesas de capital estão estimadas em cerca de 200 milhões de euros .



devem ficar entre , enquanto estão estimadas em cerca de . Os analistas da Kepler Cheuvreux afirmaram que esperam que as previsões consensuais para o lucro operacional de 2025 aumentem aproximadamente 22% , para cerca de 600 milhões de euros , observando que «a forte execução do projeto permitiu uma liberação de contingências superior à inicialmente orçada no início do ano».



afirmaram que esperam que aumentem aproximadamente , para cerca de , observando que «Continuamos focados em impulsionar o crescimento lucrativo e criar valor a longo prazo para os nossos acionistas», afirmou o CEO Jose Luis Blanco num comunicado. O grupo de turbinas eólicas terrestres também divulgou os resultados preliminares do terceiro trimestre — o EBITDA atingiu 136 milhões de euros, com uma margem de 8%, em comparação com 72 milhões de euros e 4,3% no mesmo período do ano passado. A receita do trimestre deverá totalizar cerca de 1,706 mil milhões de euros, aproximadamente em linha com o ano anterior, principalmente devido a efeitos sazonais e atrasos temporários dos fornecedores na Turquia. A Nordex publicará o seu relatório completo do terceiro trimestre a 4 de novembro. Fonte: xStation5

