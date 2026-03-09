O mercado de crédito privado está a ter um início de ano fraco. Depois de, há algumas semanas, a Blue Owl ter restringido os levantamentos de um dos seus fundos de crédito privado, o mercado começou a questionar a solvabilidade e as avaliações de muitos fundos. Este fim de semana, a BlackRock junta-se à lista de empresas que alimentam as preocupações dos investidores. Fonte: Bloomberg Finance LP As saídas de capitais do mercado de crédito privado estão a atingir níveis sem precedentes. Dada a natureza deste mercado e a sua falta de liquidez, este facto coloca os fundos numa posição difícil. Fonte: Bloomberg Finance LP Empresas como a BlackRock e a Blue Owl estão agora a pagar o preço de falhas na sua própria estratégia. A ideia subjacente ao crescimento do crédito privado era alargar a oferta aos pequenos investidores, mas estes têm um perfil de risco muito diferente e uma tolerância muito menor em relação a ter o seu capital bloqueado a longo prazo. As preocupações dos investidores também não são infundadas: o mercado de crédito privado desempenha um papel fundamental no financiamento da construção de infra-estruturas de IA, uma área cujos retornos prometidos estão a ser cada vez mais questionados. O que é que a BlackRock está a esconder? A falta de liquidez no mercado de crédito privado não é, por si só, motivo para pânico. A falta de liquidez é uma caraterística fundamental deste mercado e não algo de extraordinário. O que pode ser um grande problema, evocando memórias de 2007, é que, de acordo com uma investigação da Bloomberg, muitos fundos e posições no mercado de crédito privado têm maior exposição ao sector do software do que reportam. Na prática, isto significa que muitos fundos podem estar a mascarar a sua exposição total ao software para obter financiamento sem pagar o prémio de risco adequado. A própria existência desse prémio - e a evidência de tentativas de ocultar a exposição para o evitar - sugere que a situação das empresas tecnológicas e do mercado de crédito privado pode ser pior do que as métricas financeiras de muitas dessas empresas implicariam. BLK.US (D1) Fonte: xStation5 Embora os problemas no mercado de crédito privado não desapareçam de um dia para o outro, e possam, com o tempo, revelar-se piores do que o esperado, isso não altera o facto de que, a partir de hoje, a ação do gráfico parece mais uma correção temporária, impulsionada emocionalmente. Um RSI em torno de ~25 sinalizou um “fundo” em episódios anteriores de liquidação.

