Ao observar a subida das ações da Western Digital hoje, seria fácil supor que os investidores estão simplesmente a reagir com entusiasmo a um preço-alvo mais elevado estabelecido por um banco de investimento. Na realidade, algo muito mais interessante poderá estar a acontecer. O mercado está a começar a reconhecer que uma empresa há muito associada principalmente aos discos rígidos poderá tornar-se uma das maiores e mais subestimadas beneficiárias da revolução da IA.

Ainda há poucos meses, teria sido difícil imaginar que um fabricante de discos rígidos se tornasse uma das histórias mais interessantes do mercado no domínio da IA. No entanto, é exatamente isso que os investidores estão a começar a perceber.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

O forte desempenho das ações da Western Digital não se deve apenas a mais uma nota otimista dos analistas. Por trás desta evolução está uma mudança muito mais ampla na mentalidade dos investidores. Após dois anos de foco quase exclusivo nos fabricantes de chips e na infraestrutura informática, a atenção está gradualmente a expandir-se para outra camada crítica do ecossistema da IA: o armazenamento de dados.

Durante muito tempo, a opinião predominante era de que os principais vencedores do boom da IA seriam as empresas fornecedoras de processadores e chips avançados. Hoje, torna-se cada vez mais claro que o poder de computação é apenas uma parte da equação. Cada modelo de IA gera enormes quantidades de dados que devem ser armazenados, protegidos e mantidos durante anos. À medida que os centros de dados continuam a expandir-se, a procura está a aumentar não só por semicondutores, mas também por capacidade de armazenamento.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

É por isso que os investidores estão a começar a encarar a Western Digital de forma muito diferente daquela de há apenas alguns anos. A empresa já não é vista como um fabricante de hardware a operar num setor tecnológico maduro. Em vez disso, é cada vez mais considerada uma peça fundamental da infraestrutura necessária para o crescimento contínuo da inteligência artificial.

Mais importante ainda, um número crescente de análises do setor sugere que a procura por armazenamento de dados poderá ultrapassar a capacidade do setor para aumentar a oferta nos próximos anos. Isto cria exatamente o tipo de ambiente que os investidores tendem a preferir: uma procura em ascensão combinada com uma oferta limitada.

Se esse cenário se concretizar, os fabricantes de discos rígidos poderão ganhar algo de que não desfrutam há muito tempo: um poder de fixação de preços significativo. Em termos práticos, isso permitir-lhes-ia aumentar os preços mais rapidamente do que os custos, o que poderá conduzir a uma expansão significativa das margens, dos lucros e do fluxo de caixa.

Não é por acaso que outras empresas ligadas às tecnologias de armazenamento de dados e memória também registaram subidas a par da Western Digital. O mercado parece estar a sinalizar que a próxima fase do boom da IA poderá não pertencer exclusivamente às empresas que fornecem poder de computação, mas também àquelas responsáveis pelo armazenamento das enormes quantidades de informação geradas pela inteligência artificial.

Talvez o desenvolvimento mais interessante, no entanto, seja a mudança de narrativa. Até recentemente, os discos rígidos eram frequentemente vistos como uma tecnologia obsoleta a ser gradualmente substituída por soluções mais recentes. Hoje, a era da IA está a destacar uma realidade diferente. A capacidade de armazenar dados pode revelar-se tão valiosa quanto a capacidade de os processar.

É por isso que a atual recuperação da Western Digital pode representar mais do que um surto de entusiasmo dos investidores a curto prazo. Pode ser um dos primeiros sinais de que o mercado está a começar a reconhecer outro beneficiário da revolução da IA, até agora largamente ignorado. Não a empresa que processa os dados, mas aquela que os armazena.