A IBM apresenta uma inovação revolucionária: será a líder da próxima revolução?

Apesar do mercado se concentrar em ações como as da Micron e da Apple, alguns investidores estão a voltar a sua atenção para a IBM.

A empresa revelou uma tecnologia de chips com dimensões inferiores a 1 nanómetro. A nova arquitetura, designada por «nanostack», tem como objetivo permitir o empilhamento vertical de transístores e aumentar ainda mais a densidade computacional, numa altura em que a redução tradicional do tamanho dos semicondutores se aproxima dos limites físicos.

Segundo a IBM, a nova tecnologia de 0,7 nm poderá acomodar até 100 mil milhões de transístores num chip do tamanho de uma unha. Este número é o dobro do que o chip anterior de 2 nm apresentado pela empresa em 2021. No seu relatório de 2022, a IBM indicou que tinha assinado um acordo de desenvolvimento conjunto e licenciamento de três anos com um consórcio japonês relativo à propriedade intelectual e ao know-how em semicondutores avançados, o que se previa que gerasse cerca de 100 milhões de dólares em receitas em 2022. A monetização da próxima fase do desenvolvimento tecnológico da IBM levará tempo, mas poderá revelar-se ainda mais impressionante.

Outros benefícios potenciais incluem um desempenho (estimado) 50% superior ou um consumo de energia até 70% inferior em comparação com a geração de 2 nm. Particularmente no contexto da IA, a melhoria alegada na escalabilidade da memória SRAM também pode ser relevante, uma vez que a largura de banda de dados e a eficiência se estão a tornar, cada vez mais, restrições fundamentais no desenvolvimento de aceleradores de IA.

Do ponto de vista tecnológico, o anúncio da IBM reforça a tese de longo prazo de que a indústria de semicondutores ainda tem margem para aumentar a potência de computação, apesar das crescentes restrições. Para o mercado da IA, isto significa potencialmente uma nova redução no custo por unidade de computação e uma maior eficiência dos centros de dados.

Ao mesmo tempo, esta inovação é, por enquanto, de natureza de investigação e desenvolvimento, e não comercial. Qualquer implementação, produção em massa e monetização são provavelmente uma questão de anos e ocorreriam, provavelmente, principalmente através do licenciamento de tecnologia e da cooperação com uma empresa de fundição (por exemplo, a Intel).

A curto prazo, é difícil esperar um impacto significativo nas receitas e margens da IBM. Esta informação melhora a perceção das capacidades tecnológicas da empresa e reforça a sua posição em áreas estratégicas, incluindo a IA. Com o tempo, esta inovação poderá também começar a apoiar o mercado em geral, que tem vindo a questionar a justificação e a qualidade das despesas de capital das hiperescaladoras. IBM.US (D1) A reação do mercado é moderada. A ação registou inicialmente uma subida de cerca de 2% na sessão de quinta-feira, mas, à medida que o sentimento geral se deteriorou, a evolução do preço passou a ser descendente. A ação mantém-se num canal de tendência ascendente alargado e num canal de consolidação entre 330 e 220 dólares, encontrando-se atualmente mais próxima do seu limite inferior. Fonte: xStation5.

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