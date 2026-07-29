Macroeconomia e Bancos Centrais A Reserva Federal decidiu manter as taxas de juro nos EUA inalteradas, na faixa de 3,5% a 3,75% , o que esteve em linha com as expectativas da maior parte do mercado, embora alguns investidores apostassem num aumento inesperado;



a , o que esteve em linha com as expectativas da maior parte do mercado, embora alguns investidores apostassem num aumento inesperado; A decisão não foi unânime, uma vez que três dos doze membros do comité ( Logan , Hammack e Kashkari ) votaram a favor de um aumento de 25 pontos base, o que indica fortes preocupações quanto ao regresso das pressões inflacionistas;



, e ) votaram a favor de um aumento de 25 pontos base, o que indica fortes preocupações quanto ao regresso das pressões inflacionistas; O presidente da Reserva Federal, Warsh , apresentou inicialmente uma retórica «hawkish», evitando fazer promessas, ao mesmo tempo que enfatizou a resiliência da economia dos EUA e a determinação em trazer a inflação para o nível-alvo, utilizando um leque mais alargado de dados para além do índice PCE;



, apresentou inicialmente uma retórica «hawkish», evitando fazer promessas, ao mesmo tempo que enfatizou a resiliência da economia dos EUA e a determinação em trazer a inflação para o nível-alvo, utilizando um leque mais alargado de dados para além do índice Durante a sessão de perguntas e respostas, Warsh foi considerado mais «dovish», ao sugerir que o FED não tem pressa em ajustar a política monetária;



O mercado está atualmente a precificar o próximo possível aumento das taxas de juro nos EUA não antes de outubro , alterando as expectativas anteriores, que apontavam para setembro;



, alterando as expectativas anteriores, que apontavam para setembro; Em resposta à mudança de atitude de Warsh, os índices norte-americanos limitaram as perdas e o EURUSD testou o nível de 1,15;



Os dados publicados sobre a inflação subjacente na Austrália revelaram-se inferiores às previsões do mercado, o que provocou um enfraquecimento imediato da moeda local. Os investidores reduziram drasticamente as suas expectativas quanto a novos aumentos das taxas de juro por parte do banco central australiano este ano, o que levou o par cambial AUDUSD a registar uma queda clara de 0,3%;



a registar uma queda clara de Prevê-se que o crescimento salarial na zona euro acelere até ao início do ano de 2027 ; no entanto, as previsões indicam que estes indicadores permanecerão bem abaixo dos máximos históricos. Esta situação exerce uma pressão moderada sobre o Banco Central Europeu, que deve encontrar um equilíbrio entre apoiar o crescimento económico e controlar a dinâmica salarial;



; no entanto, as previsões indicam que estes indicadores permanecerão bem abaixo dos máximos históricos. Esta situação exerce uma pressão moderada sobre o Banco Central Europeu, que deve encontrar um equilíbrio entre apoiar o crescimento económico e controlar a dinâmica salarial; O presidente Donald Trump anunciou uma retaliação decisiva contra o Irão em resposta ao recente ataque a uma base militar americana na Jordânia, o que aumentou drasticamente a tensão geopolítica no Médio Oriente. Embora Trump tenha referido que Teerão está a pedir que se cessem os ataques, a sua postura firme afasta a perspetiva de retoma das negociações de paz e ameaça permanentemente a segurança do transporte de petróleo através do Estreito de Hormuz. Mercado bolsista e empresas Os principais índices de Wall Street conseguiram recuperar parte das perdas anteriores, superiores a um por cento, após o anúncio da Reserva Federal, o que trouxe alívio aos investidores que temiam uma surpresa de tom restritivo;



Toda a atenção do mercado está agora voltada para a publicação dos relatórios financeiros de gigantes da tecnologia, como a Microsoft e a Meta , que irão pôr à prova a paciência dos investidores no que diz respeito aos enormes gastos de capital com o desenvolvimento da inteligência artificial;



e a , que irão pôr à prova a paciência dos investidores no que diz respeito aos enormes gastos de capital com o desenvolvimento da inteligência artificial; Prevê-se que a reação a estes resultados venha a definir o clima no setor tecnológico durante o resto do verão, especialmente face às preocupações quanto à monetização efetiva da tecnologia IA . Estes aumentos ocorreram apesar das quedas iniciais causadas pelas preocupações com a escalada das tensões no Golfo Pérsico;



. Estes aumentos ocorreram apesar das quedas iniciais causadas pelas preocupações com a escalada das tensões no Golfo Pérsico; O setor dos semicondutores sofreu uma forte pressão de venda, e o índice SOX registou a sua quinta sessão consecutiva de perdas, sob a influência das vendas massivas de ações de gigantes como a Micron ou a Nvidia . A situação foi agravada por uma queda dramática na bolsa de Seul, onde o índice Kospi desceu 6% , acionando os mecanismos automáticos de negociação e aumentando a perda mensal para um recorde superior a 30%;



registou a sua quinta sessão consecutiva de perdas, sob a influência das vendas massivas de ações de gigantes como a ou a . A situação foi agravada por uma queda dramática na bolsa de Seul, onde o índice desceu , acionando os mecanismos automáticos de negociação e aumentando a perda mensal para um recorde superior a 30%; O gatilho para o pânico foram os resultados do grupo SK Hynix , que, apesar de um aumento de seis vezes nos lucros, anunciou despesas de capital recorde de 31 mil milhões de dólares, o que aumentou os receios de um excesso de oferta de capacidade de produção de IA. Além disso, as ações da KLA registaram quedas depois de o Morgan Stanley ter descrito os seus últimos resultados como pouco animadores;



, que, apesar de um aumento de seis vezes nos lucros, anunciou despesas de capital recorde de mil milhões de dólares, o que aumentou os receios de um excesso de oferta de capacidade de produção de IA. Além disso, as ações da registaram quedas depois de o Morgan Stanley ter descrito os seus últimos resultados como pouco animadores; As ações da casa de moda de luxo Hermès desceram 11% depois de a empresa ter divulgado resultados de vendas dececionantes, suscitando sérias preocupações quanto à saúde do mercado chinês de bens de luxo. A fraqueza do setor é também confirmada pelos resultados anteriores do grupo LVMH , cuja dinâmica de receitas foi afetada devido às tensões no Médio Oriente, que dissuadiram os turistas abastados de fazer compras;



desceram depois de a empresa ter divulgado resultados de vendas dececionantes, suscitando sérias preocupações quanto à saúde do mercado chinês de bens de luxo. A fraqueza do setor é também confirmada pelos resultados anteriores do grupo , cuja dinâmica de receitas foi afetada devido às tensões no Médio Oriente, que dissuadiram os turistas abastados de fazer compras; Nos pregões europeus, destacaram-se as empresas Electrolux , Alten e Hexagon , que registaram aumentos de dois dígitos no preço das ações após a publicação de resultados financeiros sólidos;



, e , que registaram aumentos de dois dígitos no preço das ações após a publicação de resultados financeiros sólidos; As ações da Ferrari conseguiram apagar completamente as perdas diárias graças a notícias sensacionais do Financial Times sobre os resultados de vendas promissores do modelo Luce . Esta publicação restaurou a confiança dos investidores na resiliência da procura pelos automóveis de luxo da marca italiana;



conseguiram apagar completamente as perdas diárias graças a notícias sensacionais do Financial Times sobre os resultados de vendas promissores do modelo . Esta publicação restaurou a confiança dos investidores na resiliência da procura pelos automóveis de luxo da marca italiana; O grupo automóvel Ford elevou as suas previsões de lucro para este ano pela segunda vez, apoiado por uma procura inabalável por parte dos consumidores de veículos SUV de margem elevada. Esta notícia suscitou uma reação positiva por parte dos investidores e levou a um aumento do preço das ações da empresa;



elevou as suas previsões de lucro para este ano pela segunda vez, apoiado por uma procura inabalável por parte dos consumidores de veículos de margem elevada. Esta notícia suscitou uma reação positiva por parte dos investidores e levou a um aumento do preço das ações da empresa; As ações da Procter & Gamble registaram quedas após a apresentação de previsões anuais conservadoras e de dados de vendas orgânicas mais fracos do que o esperado, o que reflete o facto de os consumidores estarem a apertar o cinto. A gigante industrial Caterpillar também ficou sob pressão depois de os analistas da Baird terem revisto em baixa as suas recomendações, alertando para um abrandamento do investimento na construção de centros de dados de suporte à inteligência artificial;



registaram quedas após a apresentação de previsões anuais conservadoras e de dados de vendas orgânicas mais fracos do que o esperado, o que reflete o facto de os consumidores estarem a apertar o cinto. A gigante industrial também ficou sob pressão depois de os analistas da Baird terem revisto em baixa as suas recomendações, alertando para um abrandamento do investimento na construção de centros de dados de suporte à inteligência artificial; Às 21h30, o índice S&P 500 situava-se nos 7390 pontos, com uma descida de 1%, enquanto o Nasdaq 100 se situava nos 27 600 pontos, com uma descida de 1,3%, e o Dow Jones nos 51 830 pontos, com uma descida de 2% Matérias-primas Os preços do petróleo registaram um aumento acentuado, com o crude WTI a subir mais de 7%, atingindo cerca de 85 dólares por barril, na sequência das declarações contundentes de Donald Trump relativamente a um potencial ataque ao Irão;



a subir mais de 7%, atingindo cerca de por barril, na sequência das declarações contundentes de Donald Trump relativamente a um potencial ataque ao Irão; Um fator adicional que impulsionou a subida dos preços no mercado de combustíveis foi um relatório que indicava uma queda maciça e inesperada nos stocks de matérias-primas nos EUA . Esta combinação de fatores geopolíticos e fundamentais levou a um regresso repentino dos preços do petróleo bruto Brent acima da barreira-chave dos 90 dólares por barril (contrato de setembro). Os mercados de combustíveis reagiram violentamente a estes sinais, especialmente após o bloqueio anterior de rotas comerciais fundamentais;



. Esta combinação de fatores geopolíticos e fundamentais levou a um regresso repentino dos preços do petróleo bruto acima da barreira-chave dos por barril (contrato de setembro). Os mercados de combustíveis reagiram violentamente a estes sinais, especialmente após o bloqueio anterior de rotas comerciais fundamentais; Os preços do ouro registaram uma volatilidade significativa, testando inicialmente o suporte nos 4000 dólares por onça, pouco antes da reunião do banco central dos EUA. Após o tom moderado de Warsh, o ouro está a valorizar cerca de 1%;



dólares por onça, pouco antes da reunião do banco central dos EUA. Após o tom moderado de Warsh, o ouro está a valorizar cerca de 1%; Nos mercados de matérias-primas agrícolas, verificou-se uma onda de fortes vendas, que afetou mais fortemente os contratos de futuros de café e cacau . As quedas nos preços destas matérias-primas contrastam claramente com a valorização dinâmica das matérias-primas energéticas e dos metais preciosos;



. As quedas nos preços destas matérias-primas contrastam claramente com a valorização dinâmica das matérias-primas energéticas e dos metais preciosos; Os preços do gás natural nos EUA registaram uma recuperação antes do vencimento dos contratos de futuros de agosto;



Às 21h30, o ouro situava-se nos 4 060 e registava uma valorização de 1,39%, enquanto o petróleo bruto WTI se situava nos 84,64 e registava uma valorização de 7,07%; o petróleo bruto Brent situava-se nos 88,00 (contrato de outubro) e registava uma valorização de 7,58%; e a prata (XAG) situava-se nos 58,36 e registava uma valorização de 2,25%. Moedas O índice do dólar norte-americano registou uma desvalorização de 0,4% na sequência da decisão da Reserva Federal de manter as taxas de juro, o que levou o par EURUSD a aproximar-se do nível de 1,1450 durante a conferência de Kevin Warsh. Os analistas, no entanto, consideram que a atual fraqueza da moeda norte-americana poderá ser de curto prazo, devido aos riscos geopolíticos persistentes, que tradicionalmente sustentam a procura pelo dólar como moeda de refúgio. Criptomoedas O mercado de criptomoedas está a apresentar uma volatilidade relativamente baixa após a decisão da Reserva Federal, e os preços do Bitcoin e do Ethereum estão a oscilar dentro de intervalos estreitos, sem uma direção clara;



e do estão a oscilar dentro de intervalos estreitos, sem uma direção clara; Às 21h30, o Bitcoin situava-se nos 63 842, registando uma subida de 0,07%. Por sua vez, o Ethereum situava-se nos 1 899, registando uma descida de 1,02%. Entretanto, o SOL situava-se nos 73,29, registando uma descida de 0,77%.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.