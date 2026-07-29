Principais conclusões Os índices norte-americanos abriram com resultados mistos e estão claramente a perder terreno na primeira hora de negociação;



Os investidores aguardam a decisão crucial do FOMC e a conferência de Kevin Warsh;



A Microsoft (MSFT.US) e a Meta Platforms (META.US) irão divulgar os seus resultados hoje, após o encerramento da sessão;



As ações do setor tecnológico estão sob pressão após uma onda de vendas impulsionada pelo enfraquecimento do «momentum». O índice KOSPI da Coreia perdeu hoje 6% devido às empresas do setor da memória.

Os mercados bolsistas norte-americanos preparam-se para uma das sessões mais importantes deste verão. Os principais índices abrem claramente em baixa e a atenção dos investidores em Wall Street centra-se hoje em dois poderosos catalisadores de volatilidade. Em primeiro lugar, às 20h00, hora da Polónia (14h00, hora da costa leste dos EUA), a Reserva Federal anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro, seguida da tão aguardada conferência de imprensa do presidente Kevin Warsh. Em segundo lugar, imediatamente após o encerramento da sessão à vista, o mercado tomará conhecimento dos resultados financeiros dos principais gigantes tecnológicos, a Microsoft e a Meta Platforms, que poderão definir a tendência a curto e médio prazo para todo o setor da inteligência artificial. Situação do mercado e índices-chave No entanto, é visível no mercado uma divisão clara entre o setor tecnológico, que tenta recuperar, e a indústria tradicional, que se encontra em declínio. Hoje, observamos um enfraquecimento notável no «mercado tradicional», ilustrado pela acentuada retração do Dow Jones Industrial Average. No entanto, o Nasdaq 100 está a registar perdas significativas, e o S&P 500 é o que mais perde de todo o conjunto. S&P 500 (US500): Os contratos de futuros estão a registar perdas de cerca de 0,8%. O índice geral do mercado tentou estabilizar-se, mas, após a primeira hora de abertura, observamos uma retração distinta e uma queda para os níveis mais baixos desde o final de junho. Os mercados de opções avaliam a volatilidade na sequência da decisão da Reserva Federal em cerca de 0,8% para o índice S&P 500. De acordo com os analistas do JPMorgan, os mercados atribuem uma probabilidade de 28% a uma «manutenção dovish», o que constituiria o melhor cenário para os otimistas e poderia desencadear uma subida de 0,5% a 1,0% no índice. No entanto, ainda existe uma probabilidade superior a um terço de um aumento «hawkish» de 25 pontos base;



Os contratos de futuros estão a registar perdas de cerca de 0,8%. O índice geral do mercado tentou estabilizar-se, mas, após a primeira hora de abertura, observamos uma retração distinta e uma queda para os níveis mais baixos desde o final de junho. Os mercados de opções avaliam a volatilidade na sequência da decisão da Reserva Federal em cerca de 0,8% para o índice S&P 500. De acordo com os analistas do JPMorgan, os mercados atribuem uma probabilidade de 28% a uma «manutenção dovish», o que constituiria o melhor cenário para os otimistas e poderia desencadear uma subida de 0,5% a 1,0% no índice. No entanto, ainda existe uma probabilidade superior a um terço de um aumento «hawkish» de 25 pontos base; Nasdaq 100 (US100): O índice de referência do setor tecnológico já registou uma queda de 1,4% após uma recuperação inicial ao longo do dia. Hoje, o mercado está a assistir a quedas acentuadas no KOSPI da Coreia do Sul, devido ao anúncio de enormes despesas de investimento por parte da empresa sul-coreana SK Hynix. Os investidores estão a posicionar-se com otimismo para os relatórios que serão divulgados esta noite pela MSFT e pela META. Fonte: XTB Research Team Embora a Teradyne tenha sido a ação com melhor desempenho na abertura, encontra-se atualmente em 4.º lugar, mas regista uma valorização superior a 260 % desde o início do ano. Dow Jones (US30): O índice das blue chips é hoje o elo mais fraco, registando uma queda de cerca de 0,6% na abertura, que posteriormente aumentou para 1,4%. Está a ser prejudicado por previsões dececionantes e por uma abertura fraca das empresas dos setores industrial e de consumo (incluindo a Caterpillar e a Procter & Gamble). Fonte: XTB Research Team A Chevron está a registar ganhos significativos hoje devido ao petróleo, e a Coca-Cola ocupa o segundo lugar após os resultados de ontem. Russell 2000 (US2000): O índice de pequenas capitalizações registou uma queda de 1,25% US100 (D1) Ao analisar as valorizações do índice tecnológico Nasdaq 100, os investidores técnicos e fundamentais estão a acompanhar de perto o Índice de Semicondutores (SOX), com o qual existe uma forte correlação. O índice SOX está a aproximar-se de um suporte crítico de avaliação (o rácio P/E futuro desceu de quase 28 para 19,8). No passado (nos mínimos de abril de 2025 e 2026), este nível funcionou como um forte suporte e travou as ondas de vendas. Para o US100, a sessão de hoje será um teste importante para os otimistas. O US100 está a cair abaixo dos 7430 pontos, abaixo das sombras das últimas velas, e regista os níveis mais baixos desde 29 de junho. Um regresso acima do suporte seria possível se os resultados das grandes empresas tecnológicas surpreendessem muito positivamente, embora, após a semana passada e os resultados da Alphabet e da Tesla, esta venha a ser uma tarefa muito difícil. Informações Empresariais: Avis Budget (CAR.US): as ações da empresa de aluguer de automóveis registaram uma queda acentuada de quase -11,8% . Os lucros e as receitas gerados no segundo trimestre ficaram aquém das expectativas dos analistas de Wall Street;



as ações da empresa de aluguer de automóveis registaram uma queda acentuada de quase . Os lucros e as receitas gerados no segundo trimestre ficaram aquém das expectativas dos analistas de Wall Street; Procter & Gamble (PG.US): a empresa registou uma queda de -2,6% após ter divulgado previsões muito conservadoras para o atual ano fiscal. A administração chamou a atenção para problemas relacionados com cortes nas despesas, devido à pressão exercida sobre os consumidores;



a empresa registou uma queda de após ter divulgado previsões muito conservadoras para o atual ano fiscal. A administração chamou a atenção para problemas relacionados com cortes nas despesas, devido à pressão exercida sobre os consumidores; Vertiv Holdings (VRT.US): o fornecedor de infraestruturas para centros de dados registou uma queda de até -13,0% . A receita líquida do segundo trimestre ficou abaixo das estimativas, e os problemas na cadeia de abastecimento começam a representar uma ameaça às perspetivas de crescimento no segmento da IA;



o fornecedor de infraestruturas para centros de dados registou uma queda de até . A receita líquida do segundo trimestre ficou abaixo das estimativas, e os problemas na cadeia de abastecimento começam a representar uma ameaça às perspetivas de crescimento no segmento da IA; Humana (HUM.US): a seguradora de saúde regista uma queda de -7% . Embora a empresa tenha apresentado lucros superiores ao esperado, os investidores reagiram negativamente à manutenção (sem aumento) das previsões para o ano inteiro, o que foi considerado decepcionante nesta fase da época de divulgação de resultados;



a seguradora de saúde regista uma queda de . Embora a empresa tenha apresentado lucros superiores ao esperado, os investidores reagiram negativamente à manutenção (sem aumento) das previsões para o ano inteiro, o que foi considerado decepcionante nesta fase da época de divulgação de resultados; Caterpillar (CAT.US): o gigante industrial regista uma queda de -4,8% depois de os analistas da Baird terem rebaixado a sua recomendação para «Neutro». A razão prende-se com as crescentes intervenções dos governos estaduais que visam os centros de dados (um motor de crescimento fundamental para a empresa nos últimos meses);



o gigante industrial regista uma queda de depois de os analistas da Baird terem rebaixado a sua recomendação para «Neutro». A razão prende-se com as crescentes intervenções dos governos estaduais que visam os centros de dados (um motor de crescimento fundamental para a empresa nos últimos meses); GE Healthcare (GEHC.US): a empresa regista fortes ganhos de +12% após uma hora de negociação. O fabricante de equipamento médico registou um lucro por ação ajustado que superou claramente as estimativas de Wall Street;



a empresa regista fortes ganhos de após uma hora de negociação. O fabricante de equipamento médico registou um lucro por ação ajustado que superou claramente as estimativas de Wall Street; Teradyne (TER.US): a empresa de tecnologia é uma das líderes em termos de crescimento, tendo registado um salto superior a 10% na abertura, mas reduzindo posteriormente esse movimento para 5%, impulsionada por resultados financeiros muito sólidos e previsões robustas para os próximos trimestres;



a empresa de tecnologia é uma das líderes em termos de crescimento, tendo registado um salto superior a 10% na abertura, mas reduzindo posteriormente esse movimento para 5%, impulsionada por resultados financeiros muito sólidos e previsões robustas para os próximos trimestres; Microsoft (MSFT.US) e Meta (META.US) encontram-se muito próximas dos níveis de fecho de ontem, a poucas horas da divulgação dos resultados.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.