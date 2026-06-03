A Intel (INTC.US) é uma das empresas com melhor desempenho no índice hoje, depois de os investidores terem reagido positivamente às recentes declarações do diretor financeiro da empresa. Os seus comentários sobre o aumento da procura de processadores e os progressos no desenvolvimento da tecnologia 18A foram interpretados como uma confirmação de que a estratégia de recuperação que a empresa vem a seguir há vários anos está a começar a produzir resultados cada vez mais visíveis. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP Os sinais provenientes do mercado dos centros de dados revelaram-se particularmente significativos. Embora a atenção dos investidores se tenha centrado, durante muito tempo, principalmente nos fabricantes de chips utilizados para treinar modelos de inteligência artificial, a Intel salienta que o desenvolvimento da IA também está a impulsionar a procura por processadores tradicionais. São estes processadores que constituem uma componente essencial da infraestrutura que sustenta os centros de dados modernos e que funcionam em conjunto com os aceleradores de IA. De acordo com analistas de mercado, isto confirma que a Intel poderá vir a participar de forma mais significativa no atual boom de investimento em IA do que se previa há apenas alguns trimestres. As informações relativas à tecnologia de processo 18A foram igualmente bem recebidas; esta tecnologia é um dos elementos-chave do plano da empresa para recuperar a sua vantagem competitiva. Os investidores têm acompanhado de perto os progressos nesta área há meses, uma vez que o sucesso do projeto é significativo não só para os próprios produtos da Intel, mas também para o crescimento do seu negócio de fundição, ou seja, a produção de chips para clientes externos. Qualquer sinal que aponte para o cumprimento harmonioso do calendário e um aumento da capacidade de produção alivia as preocupações relativas à implementação desta estratégia ambiciosa. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A reação do mercado de hoje reflete também uma mudança no sentimento em relação a todo o setor dos semicondutores. Um número crescente de investidores está a concluir que os benefícios da expansão da inteligência artificial não se limitarão exclusivamente aos fabricantes dos aceleradores mais avançados. Os fornecedores de processadores, memória, soluções de rede e serviços de fabrico também poderão beneficiar do aumento das despesas em infraestruturas. Neste contexto, a Intel começa a ser vista não apenas como uma empresa que está a implementar um plano de recuperação, mas também como uma potencial beneficiária da próxima vaga de investimentos em tecnologia. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A subida do preço das ações hoje é, portanto, o resultado de uma melhoria no otimismo em relação às perspetivas de negócio da empresa. Foram apresentadas aos investidores evidências que sustentam tanto a manutenção de uma forte procura pelos produtos da Intel como novos avanços em projetos estratégicos que determinarão a posição da empresa nos próximos anos.

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