A libra esterlina está a valorizar-se face a todas as principais moedas, na sequência do anúncio de que o primeiro-ministro do Reino Unido após a tomada de poder pelo Partido Trabalhista em 2024, Keir Starmer, se demite do cargo. Anúncio da demissão O que aconteceu: O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou a sua demissão tanto do cargo de líder do Partido Trabalhista como do de primeiro-ministro, reconhecendo que os seus colegas duvidavam da sua capacidade para liderar o partido nas próximas eleições.



O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou a sua demissão tanto do cargo de líder do Partido Trabalhista como do de primeiro-ministro, reconhecendo que os seus colegas duvidavam da sua capacidade para liderar o partido nas próximas eleições. Período de transição: Para garantir uma transferência de poder ordenada, Starmer permanecerá no cargo até que o Partido Trabalhista conclua o seu processo formal de eleição de líder.



Para garantir uma transferência de poder ordenada, Starmer permanecerá no cargo até que o Partido Trabalhista conclua o seu processo formal de eleição de líder. Próximos passos: Já teve início um processo formal para a seleção de um novo líder. Andy Burnham, que conquistou recentemente um lugar no Parlamento, é o sucessor mais provável e o favorito, prevendo-se que a transição esteja concluída dentro de algumas semanas, caso se candidate sem oposição. O período de candidaturas está agendado de 9 a 16 de junho, devendo o novo primeiro-ministro ser escolhido até ao final das férias de verão. Reação do mercado A libra esterlina (GBP): A libra esterlina registou uma queda na primeira reação à notícia, mas rapidamente inverteu a tendência e está atualmente a superar as principais moedas na sequência da notícia, valorizando 0,85% face ao iene, 0,55% face ao euro e 0,55% face ao dólar, à medida que os mercados acolheram com agrado o fim do impasse político. Gilts (obrigações do Reino Unido): As taxas de rendibilidade das obrigações do Estado britânicas a 10 anos desceram hoje 4 pontos base para 4,80%, na sequência do anúncio. Recorde-se que as obrigações a 10 anos registaram inicialmente um salto após a vitória de Burnham nas eleições intercalares, mas mantiveram-se estáveis em 4,8452% na manhã desta segunda-feira. Burnham tem tranquilizado ativamente os mercados obrigacionistas, comprometendo-se a respeitar regras orçamentais rigorosas. Ações e sentimento dos investidores: O sentimento geral do mercado reagiu com alívio, em vez de pânico, com o principal índice de referência do Reino Unido, o FTSE 100, a encerrar a sessão em terreno positivo (+0,6%). Os investidores acolheram favoravelmente a sucessão anunciada e as promessas de moderação fiscal de Burnham, atenuando os receios de políticas económicas imprudentes ou de um vazio de poder repentino. Fonte: XTB Research Apesar de uma volatilidade relativamente baixa do diferencial entre as taxas de rendibilidade das obrigações alemãs e britânicas a 10 anos, o par EURGBP desceu para o seu mínimo de quase duas semanas. As preocupações semelhantes da Alemanha em matéria fiscal e de crescimento poderão manter as taxas de rendibilidade em sincronia e limitar a volatilidade do diferencial, o que poderá funcionar como uma âncora antes de uma quebra prolongada em baixa. Contexto A demissão de Starmer põe fim a um mandato curto, de menos de dois anos, após a sua vitória esmagadora em 2024. A sua saída deve-se às pesadas derrotas nas eleições locais de maio, à rebelião interna em torno das políticas orçamentais e a nomeações controversas. O golpe final ocorreu a 18 de junho, quando o sucessor anunciado, Andy Burnham, venceu uma eleição suplementar decisiva em Makerfield, consolidando a inevitável pressão para uma nova liderança. EURGBP (H4) O par apresenta uma forte quebra em baixa, destacada por uma vela vermelha de grande amplitude que rompeu tanto a MME de 30 como a de 100. O preço desceu abruptamente a partir do seu pico recente de 0,8678, rompendo vários níveis de suporte de Fibonacci. Atualmente, está a testar o nível crítico de retração de 78,6% em 0,8632. O momentum é fortemente negativo, com o RSI a descer para 35,0, aproximando-se rapidamente de condições de sobrevenda. Uma quebra sustentada abaixo deste suporte expõe a extensão de 100% em 0,8620. Fonte: xStation5

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