O US100 amplia as perdas em mais 2%, caindo abaixo dos 25.000 pontos pela primeira vez desde dezembro de 2025. O setor de tecnologia enfrenta atualmente uma queda acentuada, impulsionada principalmente por um cansaço de “comprar tudo”, à medida que o mercado entra numa fase em que nem todos os participantes da inteligência artificial têm garantia de sucesso. Esta pressão em todo o setor foi intensificada pelas previsões decepcionantes para o primeiro trimestre da Advanced Micro Devices (AMD), que viu as suas ações despencarem 16%. A fraqueza estendeu-se por todo o setor de semicondutores e software, com a Micron Technology caindo 9%, a Broadcom perdendo 5% e a Oracle caindo 4%. Mesmo nomes líderes em infraestrutura, como Nvidia e CrowdStrike, enfrentaram pressão de venda recentemente. Embora a Microsoft tenha encontrado alguma estabilidade, o setor de tecnologia em geral continua sendo o pior desempenho do S&P 500, com queda de mais de 2%, enquanto os investidores aguardam os resultados financeiros da Alphabet e da Amazon para determinar a próxima tendência. Os dados sobre empregos também pesam no sentimento geral. A folha de pagamento privada cresceu apenas 22.000, de acordo com o último relatório da ADP, ficando muito aquém da expectativa de 45.000. Além disso, o resultado seria negativo se não fosse pelo aumento nas contratações nos setores de educação e serviços de saúde, com a revisão para baixo do mês anterior contribuindo ainda mais para as perspectivas instáveis do mercado de trabalho. US100 (D1) O US100 entrou numa fase de correção mais profunda, sofrendo uma queda acentuada de 2,3%. O índice rompeu decisivamente abaixo da retração de Fibonacci de 50% (25.136), que atuou como suporte no início do dia. A ação atual do preço está a testar o nível de Fibonacci de 38,2% (~24.885) e a EMA de longo prazo de 120 períodos (linha roxa escura), que agora serve como uma linha crítica para os otimistas. A incapacidade de manter os 24.800 provavelmente desencadearia uma queda em direção aos 23,6% de Fibonacci (24.575) ou mesmo ao piso psicológico de 24.000. A recuperação depende da recuperação do nível de 25.130 (EMA de 100 dias). A incapacidade de fazê-lo poderia confirmar esta quebra como uma mudança estrutural de tendência.

