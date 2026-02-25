Os dados mais recentes da Administração de Informação Energética (EIA) indicam um aumento significativo nos stocks de petróleo bruto, excedendo em muito as previsões do mercado: Stocks de petróleo bruto: +15,99 milhões de barris (previsão: +1,2 milhões de barris)

+15,99 milhões de barris (previsão: +1,2 milhões de barris) Stocks de gasolina: -1,01 milhões de barris (previsão: -0,6 milhões de barris)

-1,01 milhões de barris (previsão: -0,6 milhões de barris) Stocks de destilados: +0,25 milhões de barris (previsão: -1,9 milhões de barris)

+0,25 milhões de barris (previsão: -1,9 milhões de barris) Stocks de Cushing: +0,88 milhões de barris

+0,88 milhões de barris Utilização das refinarias: caiu 2,4 pontos percentuais (previsão: +0,5 pontos percentuais)

caiu 2,4 pontos percentuais (previsão: +0,5 pontos percentuais) Produção de petróleo bruto dos EUA: estável em aproximadamente 13,5 milhões de barris por dia (-33 mil barris por dia) Embora os stocks estejam a regressar aos níveis observados no ano passado, continuam significativamente abaixo da média de cinco anos. No entanto, as tendências atuais começam a confirmar que o mercado está realmente a enfrentar um excesso de oferta substancial. Os stocks de petróleo bruto estão a recuperar acentuadamente, em linha com a sazonalidade. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Comentário de mercado: Tensões no Irão vs o espectro do excesso de oferta global O mercado petrolífero encontra-se atualmente suspenso entre um prémio de risco geopolítico e dados concretos que apontam para um excesso de oferta. Estima-se que o prémio geopolítico represente atualmente entre 3 e 10 dólares por barril. Por um lado, a retórica de Donald Trump em relação ao Irão tornou-se mais agressiva. O Trump acusou Teerão de retomar as suas ambições nucleares «sinistras», alimentando os receios de um bloqueio do Estreito de Ormuz — por onde passa 20% do petróleo mundial — e de um potencial aumento do preço acima dos 100 dólares. Os mercados aguardam ansiosamente as negociações de quinta-feira, enquanto as forças americanas na região permanecem em alerta máximo. No entanto, é importante notar que, durante o seu discurso sobre o estado da União, Trump indicou uma preferência por chegar a um acordo com o Irão, mantendo que não permitiria que o país desenvolvesse armas nucleares. Por outro lado, os fundamentos do mercado físico continuam a enfraquecer. O relatório da EIA de hoje, que mostra um aumento de quase 16 milhões de barris, é um sinal «baixista» que confirma o excesso de oferta global. A Rússia e o Irão já estão a reduzir agressivamente os preços (oferecendo à China descontos de US$ 11 a US$ 12 por barril) para descarregar o excesso de petróleo bruto. Além disso, a narrativa “Net Zero” em declínio nas comunicações da liderança global está a dar lugar a políticas focadas no aumento da produção. A médio prazo, isso pode manter os preços do WTI sob controlo (atualmente em torno de US$ 66), desde que não surja um conflito militar aberto.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.