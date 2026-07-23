A Lockheed Martin e a RTX revêem em alta as suas previsões 🚀 As ações do setor da defesa sobem

- As maiores empresas contratadas pelo setor da defesa dos EUA surpreenderam os investidores com resultados trimestrais sólidos.
- As ações da Lockheed Martin e da RTX subiram mais de 5 % na sequência da divulgação dos seus resultados.
- Ambas as empresas reviram em alta as suas previsões para o ano inteiro e registaram um crescimento superior ao esperado.
- As maiores empresas contratadas pelo setor da defesa dos EUA surpreenderam os investidores com resultados trimestrais sólidos.
- As ações da Lockheed Martin e da RTX subiram mais de 5 % na sequência da divulgação dos seus resultados.
- Ambas as empresas reviram em alta as suas previsões para o ano inteiro e registaram um crescimento superior ao esperado.
As ações das gigantes norte-americanas do setor da defesa, a Lockheed Martin e a RTX, estão a subir depois de ambas as empresas terem divulgado resultados sólidos relativos ao segundo trimestre. Ambas as empresas superaram as expectativas de Wall Street em termos de receitas e lucros, ao mesmo tempo que reviram em alta as suas previsões para o ano inteiro. Os resultados reforçam a ideia de que o boom global das despesas com a defesa continua a traduzir-se num afluxo recorde de encomendas e numa melhoria do desempenho financeiro das maiores empresas do setor da defesa a nível mundial.
Factos-chave
- A Lockheed Martin aumentou a receita em 11% em relação ao ano anterior, para 20,06 mil milhões de dólares, registou um lucro por ação (EPS) de 7,94 dólares e reviu em alta as suas previsões para o ano de 2026.
- A RTX registou um crescimento da receita de 14% em relação ao ano anterior, para 24,71 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado aumentou para 1,89 dólares. A empresa também reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro em termos de receita, lucros e fluxo de caixa livre.
- A carteira de encomendas combinada de ambas as empresas ultrapassa agora os 500 mil milhões de dólares, o que destaca que a procura por equipamento de defesa continua a superar a capacidade de produção do setor.
A Lockheed Martin beneficia do aumento da produção de mísseis e munições
A Lockheed Martin gerou 20,06 mil milhões de dólares em receitas no segundo trimestre, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. O resultado líquido atingiu 1,84 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação aumentou para 7,94 dólares, superando confortavelmente as expectativas do mercado.
O crescimento foi generalizado em quase todos os segmentos de negócio, incluindo Aeronáutica, Mísseis e Controlo de Fogo, Sistemas Rotativos e de Missão e Espaço. A administração salientou que o aumento da produção de mísseis e munições continua a ser um dos principais motores de crescimento da empresa.
A empresa também reviu em alta as suas previsões para o ano completo de 2026, esperando agora receitas entre 79,75 e 81,75 mil milhões de dólares e um lucro por ação entre 29,95 e 30,65 dólares. A Lockheed Martin encerrou o trimestre com uma carteira de encomendas de aproximadamente 230 mil milhões de dólares, o que proporciona uma visibilidade excecional das receitas a longo prazo.
As ações da Lockheed Martin estão a ser negociadas em torno dos 542 dólares no pré-mercado, sugerindo um potencial teste à tendência descendente de longo prazo e à média móvel exponencial de 200 dias (EMA200), representada pela linha vermelha, que separa o momentum de longo prazo de baixa do de alta.
Fonte: xStation5
A RTX beneficia tanto da recuperação do setor aeroespacial comercial como do aumento das despesas com a defesa
A RTX também divulgou resultados acima das estimativas de consenso. A receita aumentou 14% em relação ao ano anterior, para 24,71 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado atingiu 1,89 dólares. Ao contrário de muitos fornecedores do setor da defesa, a RTX continua a beneficiar de dois motores de crescimento independentes: o aumento das despesas militares e a recuperação em curso na aviação comercial global.
As vendas do segmento Raytheon aumentaram 18%, a Pratt & Whitney cresceu 16%, enquanto a Collins Aerospace registou um crescimento de receitas de 8%. A RTX também reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro, esperando agora receitas entre 95 e 96 mil milhões de dólares e um lucro por ação ajustado entre 7,10 e 7,25 dólares.
As ações da RTX estão a ser negociadas em torno dos 204 dólares no pré-mercado, perto dos seus máximos históricos. Se as ações abrirem perto deste nível, isso representaria uma recuperação de cerca de 20% em relação ao mínimo local registado em maio.
Fonte: xStation5
As carteiras de encomendas em atraso, que atingiram níveis recorde, sugerem que a capacidade de produção — e não a procura — está a tornar-se o maior obstáculo do setor
A principal conclusão a retirar de ambos os relatórios de resultados não é simplesmente o facto de os resultados trimestrais terem superado as expectativas, mas sim a expansão contínua das suas carteiras de encomendas.
A Lockheed Martin encerrou o trimestre com uma carteira de encomendas em atraso no valor aproximado de 230 mil milhões de dólares, enquanto a RTX aumentou a sua carteira para um valor recorde de 289 mil milhões de dólares, incluindo cerca de 119 mil milhões de dólares em contratos de defesa. Juntas, as duas empresas detêm agora mais de 519 mil milhões de dólares em encomendas futuras à espera de execução.
Para os investidores, isto constitui mais uma prova de que a indústria de defesa mundial já não está limitada pela procura ou pelo financiamento governamental. Em vez disso, o principal desafio consiste em expandir rapidamente a capacidade de fabrico de mísseis, munições, sistemas de defesa aérea e outro equipamento militar essencial, de modo a cumprir os planos plurianuais de rearmamento da NATO e a repor os stocks esgotados.
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