Há já algum tempo que o mercado se questiona se vale a pena continuar a apostar nas maiores empresas envolvidas no desenvolvimento no domínio da inteligência artificial. A Meta foi uma das pioneiras na adoção da IA, área em que tem vindo a gerar lucros concretos há já vários trimestres. Antes da publicação de hoje, os investidores esperavam resultados brilhantes, na esperança de obter provas de que o ritmo vertiginoso de investimento em inteligência artificial se traduziria, em ainda maior medida, numa monetização concreta. Em vez disso, Mark Zuckerberg proporcionou ao mercado um banho de água fria digno de um manual: não importa que a máquina publicitária gere um rio de dinheiro, uma vez que os lucros foram consumidos por milhares de milhões em reservas para litígios jurídicos, indemnizações por despedimento para os colaboradores demitidos e um apetite insaciável por novos servidores. Inicialmente, observou-se uma queda de 5%, enquanto, alguns minutos mais tarde, nas negociações pós-sessão, as quedas se agravaram para 9%, levando a quedas ainda maiores no índice tecnológico Nasdaq, apesar das fortes tentativas anteriores de recuperação.
Resultados do 2.º trimestre: os gigantes da publicidade não conseguiram superar as expectativas de lucro
Apenas ao nível das receitas, a Meta apresentou um desempenho que o resto do setor inveja, não só os que operam na publicidade, mas também na indústria da IA. Infelizmente, quanto mais de perto analisamos os resultados, pior se torna a comparação para a empresa:
- Receita total: 60,80 mil milhões de USD (+28% em termos homólogos) contra os 60,24 mil milhões de USD esperados. Observamos aqui um ligeiro desempenho superior ao consenso. Trata-se de um valor demasiado reduzido para estimular as expectativas do mercado;
- Receitas de publicidade: 59,36 mil milhões de dólares (+27% em termos homólogos) contra um consenso de 59,07 mil milhões de dólares;
- Segmento «Family of Apps» (receitas): 60,37 mil milhões de dólares (+28% em termos homólogos), com estimativas de 59,77 mil milhões de dólares;
- Lucro operacional: 18,78 mil milhões de dólares (uma descida de 8,2% em termos homólogos), o que constitui uma decepção dolorosa face aos 21,50 mil milhões de dólares esperados;
- Lucro operacional do segmento de publicidade (Family of Apps): 23,39 mil milhões de dólares (-6,3% em termos homólogos), em comparação com os 26,11 mil milhões de dólares esperados pelo mercado;
- Margem operacional: 31%. Trata-se de uma queda significativa em comparação com o resultado do ano anterior, quando a margem atingiu uns impressionantes 43%, e o mercado esperava uns sólidos 35,6%;
- Lucro por ação (EPS): 6,18 USD, em comparação com os 7,14 USD do ano anterior e com as expectativas dos analistas que se situavam entre 7,15 e 7,22 USD;
- Métricas publicitárias e utilizadores: As impressões publicitárias aumentaram 14% em termos homólogos (previsão: +14,6%), o preço médio por anúncio subiu 12% em termos homólogos (previsão: +11,7%) e o número de utilizadores ativos diários (DAP) atingiu 3,60 mil milhões (previsão: 3,61 mil milhões).
Excluindo o terceiro trimestre de 2025, registamos o lucro mais baixo desde o terceiro trimestre de 2024.
Para onde foi o dinheiro? Advogados, indemnizações por cessação de contrato e mais dinheiro investido no metaverso
Os investidores poderão esfregar os olhos, espantados, ao observar a queda nos lucros. Há muito tempo que não assistíamos a uma decepção tão grande no lucro por ação (EPS) numa empresa da Big Tech. Normalmente, bastava um ligeiro desempenho acima das expectativas para provocar uma forte onda de vendas, e hoje temos uma grande decepção, embora se deva ainda salientar que estes são resultados relativamente bons. A resposta à questão de para onde foram os lucros reside num conjunto de despesas pontuais e questionáveis que prejudicaram a rentabilidade no segundo trimestre:
- 2,40 mil milhões de dólares em litígios jurídicos: a Meta foi atingida por uma enorme despesa jurídica relacionada com processos em curso. Pior ainda, a empresa alertou que os próximos julgamentos nos EUA relativos ao impacto das plataformas nos jovens poderão acarretar mais «perdas materiais»;
- 1,18 mil milhões de dólares em indemnizações por cessação de contrato: Este é o custo das demissões em massa ocorridas em maio. O número de colaboradores no final de junho diminuiu 1% em termos homólogos, para 75 472 pessoas;
- A Reality Labs continua a queimar milhares de milhões: O segmento responsável pelo metaverso e pela realidade virtual registou um prejuízo operacional de 4,62 mil milhões de dólares (em comparação com um prejuízo de 4,53 mil milhões de dólares há um ano e uma previsão de -4,45 mil milhões de dólares), gerando apenas 431 milhões de dólares em receitas.
Previsões para o terceiro trimestre e para o ano completo: CAPEX ainda mais elevado e estimativas revistas em baixa
Se o lucro dececionante no segundo trimestre fosse o único problema, o mercado poderia perdoar este contratempo. No entanto, os anúncios para os próximos meses apenas vieram deitar achas para a fogueira:
- Receitas do terceiro trimestre abaixo das expectativas: A Meta estima que as vendas do terceiro trimestre se situem na ordem dos 61/64 mil milhões de dólares. O valor médio desta previsão (62,5 mil milhões de dólares) fica claramente aquém do consenso do mercado, fixado em 63,17 mil milhões de dólares;
- Aumento do limite inferior do CapEx: A empresa não tenciona poupar na infraestrutura de IA. As despesas de capital para o ano inteiro foram revistas para 130/145 mil milhões de dólares (anteriormente, o limite inferior era de 125 mil milhões de dólares), excedendo as previsões médias dos analistas (135,8 mil milhões de dólares);
- Custos totais mais elevados: As despesas operacionais para o ano inteiro subirão para 165/169 mil milhões de dólares (em vez dos 162/169 mil milhões de dólares previstos);
- Taxa de imposto mais elevada: A empresa elevou a sua previsão para a taxa de imposto efetiva para o segundo semestre do ano para 15/17% (de 13/16%).
A visão de Zuckerberg: do Texas a uma visão de código aberto
Apesar de as ações da empresa e do mercado em geral apresentarem resultados negativos, Mark Zuckerberg continua a construir a sua grande narrativa. O CEO da Meta afirma que a inteligência artificial não só impulsiona a publicidade, como «abre a porta a oportunidades de negócio completamente novas para as empresas»:
- Projeto gigantesco com a BlackRock: Paralelamente aos resultados, foram revelados planos para construir um complexo de centros de dados em El Paso, no Texas, no valor de 14 mil milhões de dólares, em cooperação com a BlackRock;
- Manifesto político-tecnológico: Zuckerberg opõe-se veementemente às ideias de proibir modelos de IA chineses ou de impor restrições à exportação de chips. Promove uma visão do software de código aberto como uma ferramenta destinada a colocar o poder nas mãos dos indivíduos, e não de empresas fechadas;
- Anúncio de melhoria do lucro anual: Apesar da pressão sobre as margens, a administração afirma que o lucro operacional anual de 2026 será superior ao de 2025.
Um banho de água fria
A Meta continua a ser uma máquina incrivelmente eficiente para gerar receitas com publicidade digital. O problema é que os investidores já não estão dispostos a pagar por «promessas e potencial» no domínio da inteligência artificial, enquanto o lucro líquido está a ser esgotado por custos jurídicos e de reestruturação. Até que os investimentos de milhares de milhões em servidores comecem a gerar receitas comerciais diretas e distintas (por exemplo, provenientes de uma linha de IA na nuvem), o mercado tratará cada aumento de CapEx como um encargo desnecessário.
Meta Platforms (D1)
As ações da Meta poderão abrir em torno dos 532 USD, o que representaria os níveis mais baixos desde 31 de março. Devido à forte correção das ações da Meta e às preocupações do mercado relativamente à decisão da Reserva Federal e aos planos de Trump em relação ao Irão, o US100 está a agravar as suas quedas e a atingir o seu nível mais baixo desde 30 de abril.
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