Imagine um momento em que um centro de dados já não seja um edifício algures no Texas, mas sim um satélite a orbitar a centenas de quilómetros acima das nossas cabeças. Parece ficção científica? Elon Musk, aparentemente, acredita que isso pode tornar-se um negócio. A SpaceX está a acelerar os seus planos para construir infraestruturas de IA orbitais. Prevê-se que os primeiros satélites sejam lançados para órbita no final de 2027, estando o projeto previsto para crescer significativamente no ano seguinte. O que é particularmente interessante para os investidores é que se espera que a tecnologia da Nvidia esteja no cerne deste sistema.

Para os investidores, o ponto-chave não é simplesmente o facto de a Nvidia estar a entrar no espaço, mas sim de este ser mais um sinal de que o mercado para a sua tecnologia continua a expandir-se. A Nvidia está cada vez mais a ir além do modelo tradicional de venda principalmente de GPUs para centros de dados. Espera-se que o Vera venha a fazer parte de uma infraestrutura mais ampla concebida para suportar agentes de IA, sistemas que fazem mais do que simplesmente gerar respostas e que podem executar sequências completas de tarefas. A SpaceX é outro cliente importante que utiliza esta arquitetura, a par de empresas como a OpenAI e a Anthropic. Isto reforça a opinião de que a Nvidia está a tentar captar o máximo possível dos gastos com infraestruturas associados à próxima fase do desenvolvimento da IA, em vez de competir apenas no mercado de chips individuais.

Fonte: XTB Research Team

O próprio projeto do satélite, no entanto, deve ser encarado com alguma cautela. Nesta fase, não se trata de um desenvolvimento que deva alterar o modelo financeiro da Nvidia. O primeiro lançamento ainda está por vir, enquanto a viabilidade económica de colocar centros de dados em órbita continua a ser um grande ponto de interrogação. O custo do lançamento do equipamento, da sua manutenção, da gestão das restrições energéticas e térmicas, bem como da largura de banda de comunicação, levanta dúvidas sobre se os centros de dados espaciais poderão competir com as infraestruturas construídas na Terra. Para os investidores da NVDA, o que importa muito mais hoje é a procura pela Vera e pela infraestrutura de IA como um todo do que os potenciais milhares de milhões de dólares que os centros de dados orbitais poderão gerar daqui a vários anos.

Do ponto de vista do mercado bolsista, no entanto, há uma conclusão muito importante. Se a SpaceX aumentar efetivamente a sua procura por potência computacional, a Nvidia estará do lado certo dessa tendência. A empresa não precisa de ser proprietária dos satélites para beneficiar do seu desenvolvimento. Basta-lhe fornecer a infraestrutura informática essencial. É por isso que esta notícia deve ser vista, acima de tudo, como mais um sinal que confirma a amplitude da procura pela tecnologia da Nvidia. Não altera fundamentalmente a avaliação da empresa, mas reforça a imagem da Nvidia como fornecedora da infraestrutura necessária para alimentar todo o ecossistema de IA, desde os centros de dados tradicionais e os agentes de IA até às potenciais aplicações orbitais no futuro.

Mais importante ainda, esta notícia demonstra por que razão o mercado está a prestar tanta atenção aos próximos passos da Nvidia. Os investidores já não se limitam a analisar quantos chips a empresa irá vender no próximo trimestre. Cada vez mais, a questão é saber quantas novas aplicações para infraestruturas de IA poderão surgir nos próximos anos e que parte desses gastos irá reverter para a Nvidia. Se a SpaceX continuar a expandir o projeto, este será mais um exemplo de como o desenvolvimento da IA gera procura por potência computacional num segmento totalmente novo. Nesta fase, é difícil falar de qualquer impacto significativo nas receitas da Nvidia, mas, numa perspetiva de longo prazo, trata-se de mais uma peça do quebra-cabeças.

Para os acionistas da Nvidia, isto significa, acima de tudo, que continua a existir outro forte catalisador a longo prazo. Os riscos óbvios continuam a ser a avaliação da empresa e a questão de saber por quanto tempo os gastos com infraestruturas de IA poderão continuar a crescer ao ritmo atual. As notícias de hoje sobre a SpaceX não respondem a essas questões, mas destacam algo importante: o mercado das aplicações de IA continua a expandir-se e a Nvidia continua a posicionar os seus produtos em novos segmentos. E isso, mais do que o simples facto de os seus chips poderem ser enviados para o espaço, é a conclusão mais importante para os investidores.

Nvidia (D1)