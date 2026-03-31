A Oracle (ORCL.US), um dos maiores fornecedores de software do mundo, lançou mais uma ronda de despedimentos que afeta milhares de funcionários. Ainda em maio de 2025, a empresa empregava aproximadamente 162 000 pessoas e, embora não tenha havido qualquer comentário oficial por parte da empresa, o contexto por trás desta decisão é bastante claro. A Oracle tem vindo a investir fortemente, há já algum tempo, em infraestruturas de centros de dados capazes de lidar com tarefas de inteligência artificial, e estas despesas de capital crescentes têm de ser financiadas de alguma forma. Em setembro passado, a empresa divulgou um contrato com a OpenAI no valor de mais de 300 mil milhões de dólares, o que resultou num aumento acentuado das responsabilidades contratuais não reconhecidas de até 359%, para 455 mil milhões de dólares. Pouco tempo depois, a Oracle anunciou também mudanças na sua direção, nomeando os novos co-CEOs Mike Sicilia e Clay Magouyrk para substituir a antiga CEO Safra Catz. A empresa está claramente a passar por uma grande reestruturação interna, adaptando a sua estrutura a uma nova realidade em que se espera que a IA gere uma parte significativa das suas receitas. O paradoxo de toda a situação, no entanto, é impressionante. A Oracle está a despedir funcionários para financiar tecnologia que está gradualmente a eliminar esses mesmos postos de trabalho. Este não é um caso isolado, mas parte de uma tendência mais ampla na indústria tecnológica, onde cada vez mais empresas estão a fazer escolhas estratégicas semelhantes. Os investidores estão relativamente otimistas em relação a esta transformação, como evidenciado pela recuperação de quase 3% registada hoje no preço das ações da empresa. A longo prazo, no entanto, o mercado está a precificar o risco da concorrência no espaço da IA generativa e a incerteza sobre quando os investimentos maciços em infraestruturas se traduzirão efetivamente em fluxo de caixa livre futuro. É precisamente esta questão que está a fazer com que a Oracle seja negociada na sua atual tendência de queda. ORACLE (D1) As ações da empresa estão atualmente a testar o limite inferior da zona de «valor», conforme medido pelo perfil de volume estabelecido desde o início de 2025. A tendência técnica continua a ser de baixa. Fonte: xStation5

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