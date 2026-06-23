Nos últimos dois anos, os investidores têm-se centrado principalmente na corrida tecnológica entre as maiores empresas que desenvolvem inteligência artificial. No entanto, surge cada vez mais uma nova questão: onde é que a IA começará a criar valor empresarial tangível para as empresas?

A mais recente parceria entre a IBM e a OpenAI poderá fornecer parte da resposta. As empresas anunciaram uma colaboração destinada a tirar partido de modelos avançados de IA no domínio da cibersegurança empresarial. Embora, à primeira vista, isto possa parecer apenas mais uma parceria tecnológica, o seu significado poderá estender-se muito para além do próprio setor da segurança informática.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

A cibersegurança tem sido, há muito, um setor que enfrenta uma escassez de profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, as organizações têm de analisar um número crescente de alertas, incidentes e potenciais ameaças. Na prática, isto gera uma enorme procura por soluções capazes de automatizar tarefas que são atualmente realizadas por analistas de segurança.

É precisamente aqui que a inteligência artificial pode encontrar uma das suas aplicações comerciais mais naturais. Os modelos de IA estão a tornar-se cada vez mais eficazes na análise de grandes volumes de dados, na identificação de padrões e na geração de recomendações. Estas tarefas assemelham-se muito às responsabilidades do dia-a-dia das equipas de cibersegurança.

Na perspetiva da OpenAI, a colaboração com a IBM insere-se numa estratégia mais ampla de expansão de mercado. Até agora, a empresa tem sido associada principalmente ao ChatGPT e a produtos orientados para o consumidor. No entanto, está a tornar-se cada vez mais claro que as suas ambições a longo prazo vão muito além disso. O mercado empresarial oferece orçamentos significativamente maiores e fontes de receitas mais previsíveis do que o segmento de consumo.

Para a IBM, a parceria é igualmente importante. A empresa passou anos a construir a sua posição como fornecedora de soluções para grandes empresas e instituições. A integração dos modelos mais avançados da OpenAI nas suas plataformas de segurança poderá permitir à IBM oferecer aos clientes uma nova geração de serviços baseados na automatização da cibersegurança.

Também vale a pena analisar esta iniciativa no contexto mais alargado da evolução do mercado da IA. Nos últimos meses, tem sido dedicada muita atenção aos fabricantes de chips, aos operadores de centros de dados e aos fornecedores de infraestruturas. No entanto, há cada vez mais sinais de que a próxima fase de crescimento poderá ocorrer na camada das aplicações, ou seja, em casos de utilização empresarial específicos impulsionados pela inteligência artificial.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Se a IA começar realmente a assumir algumas das responsabilidades atualmente a cargo das equipas de segurança informática, poderá tornar-se um dos primeiros exemplos de monetização em grande escala desta tecnologia no ambiente empresarial. Para o mercado, isto constituiria um sinal importante de que a inteligência artificial está a passar gradualmente da fase de construção de infraestruturas para a fase de geração de benefícios operacionais reais para as empresas.

Nesta perspetiva, a parceria entre a IBM e a OpenAI é mais do que apenas mais uma colaboração entre duas empresas tecnológicas. É mais uma prova de que o mercado da IA está a passar, cada vez mais, de questões sobre o que os modelos de IA podem fazer para questões sobre onde e como esta tecnologia irá gerar receitas.