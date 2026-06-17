A par da sua decisão sobre as taxas de juro, a Fed publicou o seu mais recente «Resumo das Projeções Económicas» (SEP). O relatório de junho apresenta um panorama bastante restritivo, e talvez até ligeiramente estagflacionário, da economia: uma taxa de crescimento do PIB mais baixa, acompanhada por uma recuperação acentuada da inflação. Por outro lado, a inflação parece ser transitória, uma vez que a Fed continua a esperar que esta regresse ao objetivo em 2028, tal como previsto na reunião de março. No entanto, a projeção do «dot plot» aponta para um aumento das taxas este ano, embora a distribuição dos votos não o garanta necessariamente.
Ao mesmo tempo, as previsões atualizadas frustram as esperanças de um regresso rápido a uma política monetária flexível. Em vez disso, o Fed está a preparar os mercados para um cenário em que a luta contra a inflação está longe de ter terminado. Curiosamente, as projeções revelam muito mais do que o próprio comunicado, que é, sem dúvida, de uma brevidade sem precedentes.
Revisão macroeconómica: menos crescimento, mais dificuldades
As últimas projeções macroeconómicas apresentam alterações significativas e distintas em relação às expectativas de março:
- O crescimento do PIB está a abrandar: A previsão de crescimento económico para 2026 foi revista em baixa para 2,2% (face aos 2,4% previstos em março). O potencial de crescimento a longo prazo da economia dos EUA mantém-se inalterado em 2,0%.
- Aumento da inflação: Este é o elemento mais preocupante do relatório. Prevê-se que a inflação do PCE em 2026 atinja os 3,6%, um salto dramático em comparação com a previsão de março (2,7%). Uma situação semelhante aplica-se à inflação subjacente do PCE (excluindo os preços dos alimentos e da energia), que está projetada em 3,3% (contra 2,7% em março). Trata-se, no entanto, de uma consequência da recente crise energética.
- Meta de inflação distante: A Reserva Federal sustenta que a inflação não regressará à meta de 2,0% até 2028. A declaração indica que a dinâmica elevada dos preços resulta de fatores que incluem choques de oferta, tais como a turbulência no setor energético.
- Mercado de trabalho forte: Paradoxalmente, o único ponto «positivo» (embora problemático do ponto de vista do combate à inflação) é o mercado de trabalho. A previsão para a taxa de desemprego em 2026 foi revista em baixa para 4,3%, face aos 4,4% estimados em março.
Gráfico de pontos: os aumentos das taxas de juro estão novamente em cima da mesa
No entanto, a maior surpresa para os investidores é o novo gráfico de pontos (o gráfico que mostra as expectativas dos membros do FOMC relativamente às taxas de juro). Embora o mercado estivesse a prever uma série de reduções até recentemente, a Fed está a dar-lhes um banho de água fria:
O gráfico sugere um aumento da taxa de juro de 25 pontos base em 2026. Além disso, a trajetória de uma eventual flexibilização nos anos seguintes é excepcionalmente plana: o Fed prevê um corte de apenas 25 pontos base em 2027 e outro modesto corte de 25 pontos base em 2028.
O famoso mantra dos mercados, «mais alto por mais tempo», acaba de assumir um novo significado, ainda mais restritivo.
No entanto, vale a pena referir que a maioria dos votos se situa no intervalo de 3,6 a 3,8 %, o que significa que uma grande parte dos membros poderá ainda não vir a assistir a um aumento este ano.
O que é que isto significa para os mercados financeiros?
Esta mudança para uma postura mais restritiva na comunicação da Reserva Federal e a revisão dos dados no sentido de um crescimento mais baixo e de uma inflação mais elevada em 2026 poderão significar uma pressão ascendente contínua sobre as taxas de rendibilidade, reforçando simultaneamente o dólar norte-americano, caso a mensagem restritiva se consolide no mercado nas próximas semanas e meses. Ao mesmo tempo, trata-se de uma notícia terrível para o ouro e para os índices bolsistas.
Os «choques de oferta no setor energético» mencionados pelo Fed sugerem que os preços do petróleo e do gás natural poderão permanecer estruturalmente mais elevados, o que irá apoiar as valorizações das empresas deste setor.
Para Wall Street, este é um cenário altamente negativo. Custos de capital (taxas) mais elevados irão afetar as valorizações das empresas, em particular o setor tecnológico, sensível às taxas de juro, e as ações de crescimento. Ao mesmo tempo, as previsões de PIB revistas em baixa suscitam preocupações quanto aos futuros resultados das empresas. Podemos esperar uma rotação de capital, afastando-se dos ativos de risco em direção a setores defensivos, ações com elevados dividendos (valor) e ao setor energético, que, segundo o próprio Fed, continua a sofrer choques de preços.
O ouro está a perder os ganhos das duas sessões anteriores, ignorando a lacuna criada na abertura do fim de semana, quando foi alcançado um acordo provisório entre os EUA e o Irão.
Ouro (D1)
Vale a pena referir que Kevin Warsh indicou que os seus grupos de trabalho irão debruçar-se sobre várias alterações, incluindo alterações à projeção, o que poderá implicar o abandono do gráfico de pontos. Ele próprio ainda não decidiu «marcar» o seu ponto no gráfico de pontos.
Será que Warsh vai voltar a baixar as taxas?
Abertura da sessão americana: À espera de Warsh
Última hora: O consumo nos EUA continua forte. O dólar apresenta-se forte após os dados das vendas a retalho
Preços do petróleo estabilizam-se na expectativa da abertura do Estreito de Ormuz
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