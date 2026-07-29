Pontos-chave da sessão de perguntas e respostas «Discussão acalorada» no FOMC: Warsh admitiu que solicitou uma discussão acesa e substantiva no seio do comité e que essa discussão teve lugar ( «uma boa discussão acalorada» ). Apesar de três votos dissidentes a defenderem um aumento, salientou que a decisão de manter as taxas inalteradas contou com uma maioria sólida;



Warsh admitiu que solicitou uma discussão acesa e substantiva no seio do comité e que essa discussão teve lugar ( ). Apesar de três votos dissidentes a defenderem um aumento, salientou que a decisão de manter as taxas inalteradas contou com uma maioria sólida; Sem obsessão por dados pontuais: Referiu alguns sinais encorajadores em matéria de inflação, mas salientou que o valor do IPC subjacente de junho não teve um impacto determinante na decisão. A FED não tenciona aguardar «com a respiração suspensa» cada nova publicação nem basear-se num único indicador;



Referiu alguns sinais encorajadores em matéria de inflação, mas salientou que o valor do IPC subjacente de junho não teve um impacto determinante na decisão. A FED não tenciona aguardar «com a respiração suspensa» cada nova publicação nem basear-se num único indicador; Todas as opções em aberto: A ausência de ação de hoje é «o início da história, não o fim» . Se a inflação se mantiver a um nível elevado, os aumentos das taxas de juro continuam a ser uma opção real;



A ausência de ação de hoje é . Se a inflação se mantiver a um nível elevado, os aumentos das taxas de juro continuam a ser uma opção real; Não ignorar os choques: O FED não tenciona fingir que os choques económicos (por exemplo, nos mercados da energia ou geopolíticos) não têm importância. O banco está a investigar se os seus efeitos se estão a propagar de forma mais ampla pela economia;



O FED não tenciona fingir que os choques económicos (por exemplo, nos mercados da energia ou geopolíticos) não têm importância. O banco está a investigar se os seus efeitos se estão a propagar de forma mais ampla pela economia; Distância em relação ao mercado: O FED pretende dar espaço aos mercados para que estes avaliem a situação por si próprios e não tenciona perturbar artificialmente os sinais do mercado (por exemplo, o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações). Como interpretar a postura evasiva de Warsh? «Evasão» magistral e ausência de declarações A sessão de perguntas e respostas de Warsh foi um exemplo clássico de um banqueiro central que fala muito, mas não declara absolutamente nada de específico. Evitou respostas claras a perguntas sobre a trajetória futura das taxas (especialmente no contexto de setembro), construindo de forma consistente uma narrativa de que o FED não faz nem fará quaisquer promessas para o futuro. Gerir as expectativas sem tomar decisões Warsh recorreu a uma tática de «duas vertentes». Por um lado, acalma o mercado apontando para dados encorajadores sobre a inflação e a resiliência económica e, por outro, mantém a ameaça de potenciais subidas das taxas caso os choques inflacionistas persistam. Esta estrutura permite-lhe manter uma postura de mercado «hawkish» (o que, por si só, arrefece a economia através de rendimentos mais elevados) sem que seja necessário que o FED aumente efetivamente as taxas. Normalização das divisões no seio do FED Apresentar os três votos dissidentes como uma «discussão familiar» saudável teve como objetivo demonstrar a força e a abertura do novo presidente, e não a divisão ou fraqueza do comité. Desta forma, Warsh sugere: temos opiniões divergentes, mas controlamos a situação. As palavras evasivas de Warsh indicam que não está preparado para aumentar as taxas de juro e que tentará contornar, da melhor forma possível, as fortes expectativas do mercado, ao mesmo tempo que demonstra uma postura de combate à inflação. Isto conduz a um claro enfraquecimento do EURUSD, que está a subir para 1,1450 e se encontra no seu nível mais elevado desde 16 de julho. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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