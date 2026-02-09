Ações da STMicroelectronics sobem mais de 6% após ampliação da parceria com a AWS As ações da STMicroelectronics (STM) estão a ser negociadas em alta de mais de 6% na sessão de hoje, após a empresa anunciar uma ampliação significativa de sua parceria com a Amazon Web Services (AWS). O novo acordo posiciona a STM como fornecedora estratégica de semicondutores para a infraestrutura em nuvem e centros de dados da AWS, incluindo microcontroladores, chips analógicos e ferramentas de suporte ao design de chips. O mercado reagiu positivamente, considerando a parceria um forte impulsionador do crescimento da receita nos segmentos de computação de alto desempenho e inteligência artificial. Âmbito do acordo e tecnologias A colaboração ampliada com a AWS torna a STM uma fornecedora importante de componentes para centros de dados. O acordo abrange chips de comunicação de alta velocidade e sinal misto, microcontroladores que suportam a gestão inteligente de infraestruturas, circuitos integrados analógicos e de potência otimizados para eficiência energética, bem como suporte para cargas de trabalho de automação de design eletrónico (EDA) na nuvem da AWS. A parceria é estratégica, pois permite à STM implementar as suas tecnologias nos segmentos de computação de alto desempenho e IA, onde a procura por soluções de semicondutores eficientes e economizadoras de energia está a aumentar. Além disso, a colaboração inclui o desenvolvimento de tecnologias fotónicas e de interconexão ótica, que aumentam a velocidade e a eficiência energética dos centros de dados. Aspectos financeiros e instrumentos de capital Como parte do acordo, a STM concedeu à AWS o direito de comprar até 24,8 milhões de ações da STM ao longo de sete anos a um preço fixo de 28,38 dólares por ação. Este direito depende do volume de encomendas de produtos da STM e dos seus marcos de execução. O mecanismo serve para garantir encomendas futuras, ao mesmo tempo que reforça o compromisso de longo prazo da AWS na parceria com a STM. Ao mesmo tempo, o exercício deste direito no futuro poderá resultar na diluição das ações, representando um potencial fator de risco. Perspetivas tecnológicas O acordo também tem uma dimensão tecnológica, uma vez que a colaboração com a AWS inclui o desenvolvimento de soluções de interconexão ótica e fotónica para centros de dados de última geração, onde a velocidade de transmissão e a eficiência energética são fundamentais. A STM já produziu chips fotónicos em colaboração com a AWS, demonstrando um compromisso de longo prazo nessas áreas. Essas tecnologias, conhecidas como fotónica de silício, têm o potencial de transformar a infraestrutura de IA, oferecendo maior largura de banda e menor consumo de energia, o que é particularmente importante para centros de dados que executam aplicações em nuvem e cargas de trabalho de aprendizagem automática. Principais conclusões A STM reforça a sua posição no setor dos semicondutores para centros de dados de computação em nuvem e IA.



O acordo abrange uma vasta gama de tecnologias, incluindo microcontroladores, chips analógicos e ferramentas de apoio à conceção de chips.



A parceria é plurianual e está associada ao direito da AWS de adquirir ações com base nos volumes de encomendas de produtos da STM.



Pode proporcionar fontes de procura adicionais no segmento da computação de alto desempenho e contribuir para a estabilidade das receitas.



A concentração de encomendas em torno de um único grande parceiro aumenta a sensibilidade da STM às mudanças na estratégia da AWS.



O exercício do direito de compra de ações no futuro pode levar à diluição do capital.



O valor a longo prazo da parceria depende da capacidade da STM de manter a liderança tecnológica num mercado altamente dinâmico de semicondutores e infraestrutura de IA. STMicroelectronics (D1) Fonte: xStation5

