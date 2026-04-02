A Tesla regista mais uma queda no preço após a publicação do seu relatório sobre entregas no primeiro trimestre de 2026. As ações da empresa caíram mais de 3%. Isto prolonga uma tendência de queda cada vez mais acentuada; desde o seu pico no final de 2025, a Tesla já perdeu mais de 25% do seu valor de mercado. A empresa entregou 358 023 veículos no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém das expectativas do mercado e marcando o segundo trimestre consecutivo em que o fabricante de carros elétricos não conseguiu cumprir as previsões.

Durante o período, a empresa produziu 408 386 veículos, incluindo 394 611 unidades dos Modelos 3 e Y e 13 775 veículos de outras gamas.

O mix de entregas consistiu em 341 893 veículos dos Modelos 3 e Y e 16 130 veículos de outros modelos, incluindo o Modelo S, o Modelo X e o Cybertruck.

As entregas globais aumentaram 6,3% em relação ao ano anterior; no entanto, este aumento deveu-se ao facto de a Tesla ter suspendido temporariamente a produção do Model Y em várias fábricas.

Os analistas tinham previsto entregas médias de cerca de 370 000 veículos. Vale a pena referir que este valor foi adicionalmente revisto em baixa nas semanas que antecederam a publicação do relatório.

A Tesla também instalou 8,8 GWh de produtos de armazenamento de energia durante o trimestre. A Tesla deverá publicar os seus resultados financeiros completos do primeiro trimestre após o encerramento do mercado, a 22 de abril. Muitos analistas continuam a manter um certo otimismo em relação às ações, apontando para o avanço iminente dos «robo-táxis». Recentemente, uma tese otimista para a Tesla pode também ser uma aposta no aumento da procura por veículos elétricos, num contexto de crise crescente dos combustíveis.

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