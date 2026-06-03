A Broadcom divulgará os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026 após o encerramento da sessão de quarta-feira. O consenso dos analistas aponta para que a empresa apresente resultados acima das expectativas e reajuste as suas previsões. Espera-se que tal seja impulsionado principalmente pela forte procura de soluções de rede para IA e de chips concebidos à medida. Expectativas do mercado para os resultados: Receitas superiores a 22 mil milhões de dólares



Lucro por ação (EPS) superior a 2 dólares No entanto, não faltam otimistas, mesmo entre as instituições mais prestigiadas. A Jefferies e a Morgan Stanley esperam que as receitas aumentem para cerca de 29 mil milhões de dólares. O que será mais importante do que os resultados globais, no entanto, serão os números específicos nos segmentos-chave (nuvem e IA) e as perspetivas.



A receita relacionada com a IA poderá atingir cerca de 17 mil milhões de dólares, principalmente graças ao crescimento no segmento de redes, à implantação de novos switches e ao aumento da quota no setor da ótica.



Um fator-chave aqui será a encomenda de 10 mil milhões de dólares da Anthropic, que passou de entregas de racks de servidores completos para apenas chips. Como resultado, a receita deste contrato poderá situar-se entre 2,0 e 2,5 mil milhões de dólares. O Morgan Stanley, por sua vez, observa que está a assistir a um adiamento da procura relacionada com racks de IA para 2027, mas encara isto como uma questão de timing e não como uma perda de encomendas. Os analistas do banco acreditam que a capacidade de produção está a ser redirecionada para outros clientes de TPU.

O elemento mais importante da divulgação dos resultados pode não ser o próprio trimestre atual, mas sim os comentários da administração relativamente a 2027. As empresas de semicondutores estão atualmente a atravessar uma onda de crescimento raramente vista nos mercados desenvolvidos. Isto resulta de gastos massivos em CAPEX por parte dos chamados «hiperscalers» e de entidades que desenvolvem soluções de IA. Neste contexto, a alavancagem operacional é enorme, enquanto a fiabilidade das previsões atuais é limitada. As declarações da empresa sobre o ritmo de crescimento futuro serão cruciais para o mercado em termos de avaliações futuras. A receita da Broadcom proveniente de chips de IA poderá então ultrapassar os 120 mil milhões de dólares, acima da indicação anterior da administração de mais de 100 mil milhões de dólares.



Os analistas observam, no entanto, que as discussões recentes na cadeia de abastecimento asiática têm sido menos otimistas do que o esperado, limitando o âmbito para potenciais revisões positivas.



Alguns bancos de investimento continuam a ver margem para novas atualizações das orientações à medida que os programas ASIC se expandem. Um tema à parte é o risco de concorrência da MediaTek na cadeia de abastecimento de TPU da Google. O Morgan Stanley acredita que a ameaça é controlável e estima que cerca de 15% do conteúdo de TPU possa, realisticamente, estar em risco. Na opinião dos analistas, a Broadcom deverá manter a maior parte do negócio, uma vez que é difícil substituir um fornecedor estabelecido a esta escala. Isto poderá tornar-se um tema importante se a administração decidir abordá-lo. Broadcom (D1) Fonte: xStation5 Do ponto de vista técnico, antes da divulgação dos resultados, o preço das ações estagnou no nível de extensão de Fibonacci de 161,8%, calculado com base na evolução do preço entre dezembro de 2025 e abril de 2026. Se o cenário de alta continuar a concretizar-se, um potencial alvo de alta para os compradores poderá situar-se em torno dos 600 USD, onde as extensões de Fibonacci (423,6%) de 2025 se sobrepõem a uma nova extensão de 2026. A resistência potencial poderá também provir do canal de tendência (assinalado a vermelho). Caso ocorra uma correção, o primeiro nível de suporte e meta de baixa para os vendedores situar-se-ia em torno dos 430 USD.

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