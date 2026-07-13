A TSMC está, mais uma vez, a fornecer aos investidores provas de que o boom da inteligência artificial continua a assentar em bases sólidas. O fabricante taiwanês de semicondutores divulgou valores recorde de receitas para o segundo trimestre, antes da publicação oficial dos seus resultados trimestrais completos. Esses resultados têm a divulgação prevista para esta semana e constituirão um dos eventos-chave para todo o setor tecnológico, uma vez que os investidores estarão atentos não só aos números em si, mas, acima de tudo, aos comentários relativos à procura contínua de chips de IA e às perspetivas para os próximos trimestres.

Os principais dados divulgados pela TSMC incluem:

a receita da empresa no segundo trimestre atingiu 1,27 biliões de NT$, ou aproximadamente 39,6 mil milhões de dólares;



as vendas aumentaram 36% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas;



a receita apenas no mês de junho aumentou cerca de 68% em comparação com o mesmo período do ano anterior;



o principal motor do crescimento continua a ser a forte procura pelos semicondutores mais avançados utilizados na infraestrutura de inteligência artificial.

No entanto, o significado destes números vai muito além do desempenho de uma única empresa. A TSMC situa-se no centro de todo o ecossistema da inteligência artificial. É nas fábricas de Taiwan que são produzidos alguns dos semicondutores mais avançados do mundo, incluindo os utilizados pela Nvidia e por outras grandes empresas tecnológicas. Os sólidos dados de vendas da TSMC podem, por conseguinte, ser considerados um dos melhores indicadores de que as empresas tecnológicas continuam a investir de forma agressiva na expansão da capacidade computacional.

É importante referir que os resultados da TSMC surgem numa altura em que alguns investidores começaram a questionar se as atuais avaliações das empresas relacionadas com a IA já não refletem, em demasia, o seu crescimento futuro. As preocupações incluem a possibilidade de os gastos avultados das maiores empresas tecnológicas do mundo poderem, eventualmente, conduzir a um excesso de capacidade computacional e a um investimento excessivo em infraestruturas de IA.

Por enquanto, no entanto, os dados provenientes da TSMC não corroboram tal cenário. A receita recorde do maior fabricante mundial de semicondutores avançados demonstra que a procura por tecnologias de ponta continua forte e que os gastos das principais empresas de tecnologia se estão a traduzir em encomendas concretas. A TSMC é um dos locais onde é mais fácil avaliar se o atual ciclo de investimento em IA é genuinamente sustentado pelos fundamentos económicos.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de chips de IA proprietários por empresas como a Meta, a Google e a Amazon não significa necessariamente um enfraquecimento da posição da TSMC ou do setor dos semicondutores no seu conjunto. Pelo contrário, independentemente de quem conceba um determinado chip, a sua produção continua a exigir as tecnologias de fabrico mais avançadas, que requerem um investimento avultado e capacidades de produção altamente especializadas. Nesta área, a TSMC continua a ser um dos elos mais importantes de todo o mercado.

É claro que as elevadas valorizações das empresas tecnológicas continuam a ser uma das principais preocupações dos investidores. Os próximos trimestres terão de confirmar que os milhares de milhões que estão a ser investidos em inteligência artificial se traduzirão num maior crescimento das receitas e dos lucros. No entanto, os dados atuais da TSMC atenuam parcialmente estas preocupações. Mostram que o desenvolvimento da IA não se baseia exclusivamente nas expectativas do mercado, mas já está a criar uma procura real por infraestruturas avançadas.

Neste contexto, os resultados da TSMC não são apenas um sinal positivo para a própria empresa, mas também uma confirmação importante para o setor tecnológico em geral. As maiores empresas podem alterar a forma como optam por desenvolver as suas próprias soluções de IA, mas a orientação geral permanece inalterada. O mundo necessita de cada vez mais poder de computação, o que implica uma procura contínua de semicondutores avançados.

TSMC (D1)