O S&P 500 abriu ligeiramente em alta (+0,1 %), enquanto o NASDAQ registou ganhos mais acentuados (+0,6 %), impulsionados em grande parte por uma recuperação das ações do setor dos semicondutores, na sequência das quedas registadas ontem. Os preços do petróleo Brent estão a estabilizar-se perto dos 79,50 dólares, com o par EUR/USD a ser negociado a 1,16. O mercado aguarda ansiosamente a primeira reunião do FOMC sob a presidência de Warsh, com especial atenção para as projeções das taxas de juro (Dot Plot) e a conferência de imprensa subsequente.
Figura 1: Painel do Nasdaq 100
Geopolítica
Entretanto, o Presidente Trump continua a sua comunicação errática relativamente ao acordo com o Irão. Na cimeira do G7 em Évian, França, sugeriu simultaneamente que o Estreito de Ormuz seria reaberto dentro de um ou dois dias, ao mesmo tempo que afirmava que o atual memorando não constitui um acordo definitivo, alertando que, se «não gostar do que vir», irá «atacar (o Irão) novamente». Por enquanto, os mercados parecem estar a ignorar a sua retórica.
A cerimónia de assinatura está marcada para sexta-feira. Um restabelecimento concreto do tráfego marítimo através do Estreito serviria como um importante catalisador; apesar das garantias da Casa Branca, os investidores continuam céticos quanto a um fim definitivo da saga entre os EUA e o Irão.
Política Monetária
Todos os sinais apontam para a manutenção das taxas de juro, uma vez que qualquer desvio em relação a uma pausa seria considerado um acontecimento sensacional no mercado. A sessão será liderada pelo recém-nomeado presidente, Kevin Warsh. Embora se tivesse amplamente antecipado um ciclo dinâmico de reduções das taxas na sequência da mudança de liderança, essas expectativas arrefeceram significativamente. No entanto, espera-se uma mudança para um tom mais dovish, o que provavelmente moderará as expectativas de novos aumentos das taxas nos EUA.
O «Dot Plot» será fundamental. Caso surja uma disparidade significativa entre a retórica de Warsh e as projeções efetivas do Comité, o mercado poderá ignorar o discurso do presidente, duvidando da sua capacidade de construir um consenso entre os decisores políticos. Nesse cenário, o dólar norte-americano poderá recuperar as perdas recentes, especialmente à medida que a convicção quanto a um novo aperto monetário por parte do BCE se desvanece.
Análise setorial
O setor dos semicondutores está a recuperar, liderado pela Applied Materials (+8,9%) na sequência do anúncio da sua parceria com a EssilorLuxottica para desenvolver óculos de alta tecnologia com RA e IA. A empresa está também a beneficiar de revisões em alta dos preços-alvo por parte dos analistas. Ganhos semelhantes em empresas do mesmo setor, como a Lam Research e a ASML, sugerem que o otimismo é generalizado no setor.
Por outro lado, empresas de software maduras, como a Adobe, a Cognizant e a Workday, estão a apresentar um desempenho inferior ao esperado. Os investidores institucionais estão a demonstrar um cepticismo crescente em relação aos modelos de negócio SaaS (Software as a Service). Esta fraqueza pode também ser atribuída à «maquilhagem de balanço» de fim de trimestre, à medida que os fundos se desfazem de títulos com desempenho inferior para aperfeiçoar as suas carteiras antes do encerramento do segundo trimestre.
Figura 2: Ganhadores e perdedores do Nasdaq 100
Figura 3: Mapa de calor setorial do Nasdaq 100
Análise Técnica
US100 (D1)
Na sequência de uma retração mais acentuada em direção ao nível de Fibonacci de 23,6%, o índice retomou a sua tendência de alta a médio prazo, ultrapassando mais uma vez a barreira dos 30 000. A MME de 50 períodos, próxima dos 28 600, funciona como um suporte fundamental; desde que a evolução dos preços se mantenha acima deste nível, quaisquer recuos devem ser considerados como correções no âmbito de uma tendência de alta dominante.
O RSI oscila atualmente perto do nível 50, refletindo uma ausência de tendência direcional clara, enquanto o MACD mantém um sinal de venda, indicando que o anterior impulso de alta está a enfraquecer.
Notícias empresariais:
- La-Z-Boy (LZB.US): O aumento do número de lojas impulsionou um desempenho significativamente superior ao esperado no 4.º trimestre. O EPS ajustado situou-se nos 1,26 dólares, mais de 50% acima da estimativa de consenso de 0,82 dólares.
- Lionsgate Studios (LION.US): As ações caíram 6,5% na sequência de notícias de que a Netflix não está, de momento, interessada na aquisição do estúdio.
- SpaceX (SPCX.US): Esta quarta-feira parece destinada a ser a primeira sessão em baixa da empresa, com as ações a registarem uma queda de 4,3%. O mercado aguarda a esperada inclusão da empresa no índice Nasdaq 100 nas próximas semanas.
Será que Warsh vai voltar a baixar as taxas?
Última hora: O consumo nos EUA continua forte. O dólar apresenta-se forte após os dados das vendas a retalho
Preços do petróleo estabilizam-se na expectativa da abertura do Estreito de Ormuz
Resumo do dia - Petróleo perto do preço antes da guerra começar (16.06.2026)
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