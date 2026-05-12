A sessão de hoje em Wall Street inicia-se num clima claramente mais fraco, na sequência da divulgação dos dados sobre a inflação do IPC dos EUA, que, mais uma vez, ficaram acima das expectativas do mercado.

Os principais índices bolsistas norte-americanos abriram em baixa, com o Nasdaq a liderar as quedas, uma vez que continua a ser o mais sensível ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações e à perspetiva de que as taxas de juro mais elevadas se mantenham assim por mais tempo. O sentimento negativo é visível de forma generalizada em todo o mercado, à medida que os investidores reduzem a exposição a ativos de risco e reajustam as suas expectativas no sentido de uma postura mais restritiva da Reserva Federal.

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond

A inflação anual medida pelo IPC acelerou para 3,8 %, atingindo o seu nível mais elevado desde maio de 2023, enquanto a inflação subjacente também se revelou mais elevada do que o previsto. Os dados provocaram imediatamente um aumento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA e uma acentuada deterioração do clima nos mercados bolsistas.

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond

A principal fonte de pressão inflacionista continua a ser os custos da habitação e das rendas, a componente de alojamento, que ainda representa a maior parte do cabaz do IPC. Ao mesmo tempo, os preços da energia registaram uma aceleração significativa, especialmente os combustíveis e os serviços energéticos em geral, tornando-se um dos principais motores da dinâmica inflacionista recente. O impacto do agravamento das tensões geopolíticas e do conflito em curso no Golfo Pérsico está também a tornar-se cada vez mais visível, contribuindo para o aumento dos preços do petróleo e dos combustíveis. Pressões adicionais provêm do aumento dos serviços de transporte e da inflação persistentemente elevada no setor dos serviços.

Os mercados acionistas estão cada vez mais preocupados com um cenário de «taxas mais altas por mais tempo», o que significa que as taxas de juro permanecerão elevadas por um período prolongado. Ainda há poucos meses, os investidores estavam a prever o início de um ciclo de redução das taxas na segunda metade do ano, mas os dados de hoje afastaram ainda mais esse cenário. Os participantes no mercado estão agora cada vez mais preocupados com a possibilidade de, se a inflação se mantiver elevada nos próximos meses, a Reserva Federal não só manter a política restritiva por mais tempo, como poder até ser forçada a endurecer ainda mais a política monetária e a proceder a novos aumentos das taxas de juro.

Uma preocupação adicional para os mercados é o facto de as pressões inflacionistas já não se limitarem apenas à energia. A inflação subjacente também está a acelerar, sugerindo que as pressões sobre os preços se estão a alargar por toda a economia. Isto é particularmente preocupante para a Reserva Federal, uma vez que aumenta o risco de a inflação se tornar mais enraizada em níveis elevados.

Fonte: xStation5

S&P 500 (D1)

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Fonte: xStation5

Os futuros do índice S&P 500 (US500) estão a ser negociados em baixa hoje, com a pressão de venda impulsionada principalmente pelos dados de inflação ao consumidor nos EUA, que se revelaram superiores ao esperado. Os dados reforçaram as preocupações de que a Reserva Federal possa ter de manter as condições monetárias restritivas por mais tempo, adiando as expectativas de reduções das taxas de juro. Existe também um receio crescente de que a inflação persistente possa até levar a Reserva Federal a adotar uma postura mais restritiva e, potencialmente, a novos aumentos das taxas de juro.

Notícias empresariais:

A Broadcom (AVGO.US) regista uma ligeira descida, apesar do otimismo dos analistas antes da divulgação dos resultados trimestrais. O mercado continua a ver um forte potencial no desenvolvimento de infraestruturas de IA e em parcerias com empresas que criam modelos de inteligência artificial. No entanto, após uma forte recuperação recente no setor dos semicondutores, alguns investidores estão a realizar lucros.

A Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) continua sob pressão na sequência de relatos de que ferramentas baseadas em IA foram utilizadas em tentativas de levar a cabo ciberataques avançados. A questão destaca, mais uma vez, os riscos crescentes de cibersegurança e as potenciais vulnerabilidades associadas ao rápido desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial.

A Bristol Myers Squibb (BMY.US) está a registar uma ligeira subida após anunciar uma ampla colaboração na investigação e desenvolvimento de novas terapias. A parceria abrange projetos nas áreas da oncologia, hematologia e imunologia, e o mercado encara o acordo como um potencial impulso para o pipeline de medicamentos da empresa e para as perspetivas de crescimento a longo prazo.

A Salesforce (CRM.US) encontra-se sob ligeira pressão após o Citi ter reduzido o seu preço-alvo antes da divulgação dos próximos resultados trimestrais. O ajustamento reflete expectativas mais cautelosas relativamente ao crescimento a curto prazo no setor do software, embora as perspetivas a longo prazo impulsionadas pela IA continuem a ser favoráveis para a empresa.