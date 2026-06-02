As ações do CME Group (CME.US), a operadora da bolsa de derivados sediada em Chicago, já caíram mais de 20 % em relação aos seus máximos históricos, próximos dos 330 dólares por ação. Embora o CME raramente seja mencionado entre os indicadores de sentimento do mercado mais populares, a história sugere que as suas ações têm, ocasionalmente, servido de sinal de alerta precoce antes de períodos de maior volatilidade nos mercados acionistas globais.

Foi o que aconteceu durante o inverno de 2018/2019, no início de 2020, antes da queda do mercado provocada pela pandemia, e novamente no início de 2022, quando os investidores começaram a preparar-se para o ciclo agressivo de subida das taxas de juro da Reserva Federal. Curiosamente, um padrão semelhante poderá estar a surgir atualmente: as ações da CME recuaram cerca de 22% em relação aos seus máximos, apesar da ausência de quaisquer desenvolvimentos negativos significativos específicos da empresa.

Principais conclusões

O CME Group opera o maior mercado de derivados do mundo, tornando-se um dos centros mais importantes para a gestão global de risco.

As ações da empresa reagem frequentemente às mudanças nas expectativas relativas à liquidez, taxas de juro e atividade institucional antes de essas mudanças se tornarem visíveis nos índices de ações mais amplos.

A fraqueza da CME não é um caso isolado. As ações da Intercontinental Exchange (ICE.US) e da Cboe Global Markets (CBOE.US) — mais conhecida pelo índice de volatilidade VIX, frequentemente referido como o «indicador do medo» — também têm estado sob pressão, com as ações da Cboe a caírem quase 20% nas últimas duas semanas.

O que faz, na verdade, o CME Group?

O CME Group é o maior operador de bolsas de derivados do mundo. A empresa detém e gere importantes mercados, incluindo a CME, a CBOT, a NYMEX e a COMEX, onde os operadores e as instituições compram e vendem futuros e opções ligados a taxas de juro, índices bolsistas, moedas, matérias-primas energéticas, metais preciosos e produtos agrícolas.

Consequentemente, o CME ocupa uma posição central no ecossistema global de gestão de risco. Quando os investidores procuram proteção contra a incerteza relacionada com a inflação, as taxas de juro, os riscos de recessão ou eventos geopolíticos, recorrem frequentemente a instrumentos negociados nas bolsas do CME.

Por que razão as ações do CME podem sinalizar mudanças no sentimento do mercado?

O modelo de negócio do CME difere do da maioria das empresas cotadas em bolsa. As suas receitas estão intimamente ligadas à atividade de negociação e aos volumes de transações. Em períodos de incerteza, a procura por instrumentos de cobertura, como futuros e opções, costuma aumentar.

No entanto, as ações da CME nem sempre sobem em paralelo com a volatilidade do mercado. Os investidores tentam frequentemente antecipar as condições futuras do mercado antes que estas se tornem visíveis nos dados económicos ou nos resultados das empresas. Quando as ações da CME começam a enfraquecer, apesar de um contexto de mercado acionista forte, isso pode indicar que os investidores esperam condições financeiras mais restritivas, menor liquidez, crescimento económico mais lento ou uma diminuição do apetite pelo risco.

O que aconteceu em 2019, 2020 e 2022?

Na passagem de 2018 para 2019, as ações da CME começaram a apresentar um desempenho inferior antes de o sentimento geral do mercado se deteriorar visivelmente. Um padrão semelhante surgiu no início de 2020, à medida que os investidores começaram gradualmente a reconhecer os riscos económicos associados à propagação da COVID-19.

Um exemplo ainda mais marcante ocorreu no início de 2022. Nessa altura, os mercados alteraram rapidamente as expectativas relativamente à política da Reserva Federal. Os investidores passaram de uma narrativa de apoio monetário contínuo para uma centrada em medidas agressivas de combate à inflação. O resultado foi uma das mais acentuadas ondas de vendas de ações do setor tecnológico desde a Crise Financeira Global.

Por que razão a CME poderia beneficiar da incerteza em torno da Reserva Federal?

A incerteza em torno das taxas de juro é um dos principais motores da atividade no mercado de derivados. Cada mudança nas expectativas relativamente à política da Reserva Federal tende a aumentar a procura por futuros sobre taxas de juro, contratos do Tesouro, derivados de índices de ações e outros instrumentos de cobertura.

Num ambiente caracterizado por expectativas em constante mudança, os investidores costumam fazer cobertura de forma mais ativa e negociar derivados com maior frequência. Para a CME, isto traduz-se frequentemente em volumes de negociação mais elevados e numa maior geração de receitas baseadas em comissões.

Dito isto, as ações da CME não são simplesmente uma aposta direta no aumento da volatilidade. As ações continuam sensíveis às condições financeiras mais amplas e às expectativas dos investidores relativamente à atividade económica futura e à política monetária.

Por que razão a CME poderá reagir antes do mercado em geral?

Os investidores que compram e vendem ações da CME procuram frequentemente antecipar alterações nos volumes de negociação, na procura de cobertura e na liquidez financeira. Se os mercados começarem a antecipar:

menos cortes nas taxas da Reserva Federal,

rendimentos mais elevados das obrigações,

um crescimento económico mais lento,

ou um apetite pelo risco mais fraco,

então as ações da CME poderão começar a descer antes de essas preocupações se refletirem plenamente nos principais índices de ações.

Esta dinâmica ajuda a explicar por que razão o padrão surgiu antes das recessões de mercado de 2020 e 2022. Em cada caso, o principal fator determinante foi uma mudança nas expectativas, em vez de uma deterioração das condições económicas atuais.

Além disso, a CME é frequentemente vista como um «termómetro» da atividade do mercado institucional. Os seus principais clientes incluem:

bancos de investimento,

fundos de cobertura,

gestores de ativos

e instituições de gestão de risco.

Quando estes participantes sofisticados do mercado começam a reduzir a atividade ou a ajustar as estratégias de cobertura, as ações da CME podem refletir essa mudança mais rapidamente do que o S&P 500 ou o Nasdaq 100.

Gráfico da CME.US (D1)

As ações da CME caíram cerca de 15% abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), entrando em território de correção, apesar dos máximos históricos no mercado acionista em geral, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq 100. Historicamente, este tipo de divergência tem sido relativamente raro, especialmente tendo em conta os sólidos resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre.

Fonte: xStation5

CBOE.US (D1)

Fonte: xStation5