Destaques do mercado: Europa continua a subir apesar da possibilidade de subida da taxa

O Euro Stoxx 50 abriu a sessão com uma subida de 0,60%, enquanto o DAX registou um ganho de 0,55% — os mercados bolsistas europeus estão a subir, apesar das crescentes expectativas de um aumento das taxas de juro por parte do BCE, sendo os principais motores destas subidas uma forte recuperação das ações do setor tecnológico e preços do petróleo ligeiramente mais baixos. Os dados preliminares divulgados hoje pelo Eurostat confirmaram que a inflação na zona euro acelerou para 3,2% em termos homólogos em maio (face aos 3,0% registados em abril) — acima da meta do BCE e o nível mais elevado em mais de 2,5 anos —, com a inflação subjacente a subir para 2,5% e a inflação dos serviços a atingir 3,5% em termos homólogos. As expectativas do mercado quanto a um aumento de 25 pontos base da taxa de juro do BCE já na reunião de 11 de junho aumentaram significativamente, e o membro do Conselho do BCE, Rehn, descreveu uma potencial medida como um «aumento preventivo», confirmando que as expectativas de inflação permanecem ancoradas. A energia é responsável pela maior parte da aceleração da inflação — a componente energética subiu 10,9% em termos homólogos em maio — impulsionada pelo conflito no Médio Oriente. O preço do mercado de swaps avalia a probabilidade de um aumento das taxas na reunião de 11 de junho em 97%. Entre os setores do Euro Stoxx 50, as telecomunicações/comunicações (+4,72%) e a tecnologia (+2,17%) apresentaram o melhor desempenho, enquanto o setor industrial (+1,31%) e o setor financeiro (+1,03%) também deram um forte impulso. Os setores da energia (–1,12%) e da saúde (–0,80%) encerraram em baixa — este último devido a notícias negativas provenientes de empresas de biotecnologia. Informações sobre as empresas A Prosus registou o maior ganho no Euro Stoxx 50, subindo 10,73%. As autoridades antitrust da UE concederam à Prosus um prazo adicional — a pedido da Naspers — para cumprir a sua obrigação de reduzir significativamente a sua participação na Delivery Hero, o que constitui uma das condições associadas à aquisição da Just Eat Takeaway em 2025. O novo prazo permanece confidencial.

registou o maior ganho no Euro Stoxx 50, subindo 10,73%. As autoridades antitrust da UE concederam à Prosus um prazo adicional — a pedido da Naspers — para cumprir a sua obrigação de reduzir significativamente a sua participação na Delivery Hero, o que constitui uma das condições associadas à aquisição da Just Eat Takeaway em 2025. O novo prazo permanece confidencial. A Infineon Technologies subiu 5,27% durante o dia, elevando o seu impressionante ganho acumulado no ano para +125,7% — a empresa é a líder incontestável do índice este ano, e a recuperação entre os fabricantes de chips está a ser impulsionada pela crescente procura por centros de dados e IA; em comparação, a STMicroelectronics subiu mais de 8% hoje, após duplicar as suas previsões de receitas para centros de dados.

subiu 5,27% durante o dia, elevando o seu impressionante ganho acumulado no ano para +125,7% — a empresa é a líder incontestável do índice este ano, e a recuperação entre os fabricantes de chips está a ser impulsionada pela crescente procura por centros de dados e IA; em comparação, a STMicroelectronics subiu mais de 8% hoje, após duplicar as suas previsões de receitas para centros de dados. A Deutsche Post subiu 3,55%, atingindo o seu nível mais alto em mais de quatro anos — o impulso veio da Kepler Cheuvreux, que elevou a sua classificação para «comprar», citando o robusto volume de transporte da empresa como um indicador-chave.

subiu 3,55%, atingindo o seu nível mais alto em mais de quatro anos — o impulso veio da Kepler Cheuvreux, que elevou a sua classificação para «comprar», citando o robusto volume de transporte da empresa como um indicador-chave. A British American Tobacco caiu 3,8%, prolongando a sua série de perdas de sete dias — uma atualização dos números de vendas revelou que os consumidores estão a optar por produtos mais baratos, o que está a prejudicar as margens da empresa e a ofuscar a sua previsão anual mantida e o crescimento nas categorias sem fumo.

caiu 3,8%, prolongando a sua série de perdas de sete dias — uma atualização dos números de vendas revelou que os consumidores estão a optar por produtos mais baratos, o que está a prejudicar as margens da empresa e a ofuscar a sua previsão anual mantida e o crescimento nas categorias sem fumo. Rheinmetall caiu 3,24% após ganhos acentuados anteriores — o fabricante de armamento está a corrigir-se após uma recuperação associada à corrida ao armamento; desde o início do ano, as ações continuam a registar uma queda de 24,5%, apesar de a empresa continuar a beneficiar do aumento dos orçamentos de defesa na Europa.

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