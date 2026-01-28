S&P 500 perde fôlego antes da decisão da FED A sessão que antecedeu a decisão da FED começou com um clima muito positivo, e o S&P 500 atingiu o seu recorde histórico de 7.000 pontos. Com o passar do tempo, porém, os investidores perderam o otimismo, as avaliações recuaram para os níveis de abertura e o mercado está claramente aguardando a decisão do Fed e o comentário do FOMC. Os olhos dos investidores estão voltados para o Fed. A manutenção dos níveis atuais das taxas de juro é considerada quase certa, enquanto a declaração do FOMC após a decisão será de importância fundamental. Uma variedade de sinais, muitas vezes contraditórios, está a chegar tanto do mercado quanto da economia. Ao mesmo tempo, as avaliações permanecem em níveis recordes. A volatilidade também está a ser impulsionada pela temporada de resultados, que agora está em pleno andamento. Após os resultados dos bancos, é a vez das empresas de tecnologia divulgarem os seus resultados. A europeia ASML já divulgou os seus números, o que pode servir como um sinal para os investidores em relação ao sentimento do mercado. Apesar dos resultados sólidos e das orientações otimistas, as ações caíram cerca de 2%. É possível que as reações do outro lado do Atlântico sejam semelhantes. US500 (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, o preço atingiu brevemente o seu máximo histórico; no entanto, os compradores perderam rapidamente o ímpeto e recuaram abaixo das máximas das sessões recentes. Se os vendedores conseguirem recuperar o controlo, o primeiro nível de resistência importante para uma correção será o nível de Fibonacci de 23,6%. Notícias da empresa: Amazon (AMZN.US) : A líder do comércio eletrónico nos EUA anunciou que irá despedir mais 16 000 funcionários. A empresa indica que esta ronda de reduções de pessoal incidirá principalmente em funções de gestão e administrativas.

: A líder do comércio eletrónico nos EUA anunciou que irá despedir mais 16 000 funcionários. A empresa indica que esta ronda de reduções de pessoal incidirá principalmente em funções de gestão e administrativas. Texas Instruments (TXN.US) : O fabricante de eletrónica analógica divulgou os seus resultados. Embora a empresa tenha apresentado números muito abaixo das expectativas do mercado, as ações subiram 8% devido a orientações extremamente otimistas.

: O fabricante de eletrónica analógica divulgou os seus resultados. Embora a empresa tenha apresentado números muito abaixo das expectativas do mercado, as ações subiram 8% devido a orientações extremamente otimistas. Eli Lilly (LLY.US) : A gigante farmacêutica está a empreender uma iniciativa conjunta para desenvolver uma terapia genética para tratar a perda auditiva, em cooperação com a alemã Seamless Therapeutic. As ações caíram 2,5%.

: A gigante farmacêutica está a empreender uma iniciativa conjunta para desenvolver uma terapia genética para tratar a perda auditiva, em cooperação com a alemã Seamless Therapeutic. As ações caíram 2,5%. Starbucks (SBUX.US) : Apesar dos resultados mistos, o CEO da empresa tranquilizou os investidores sobre as perspetivas otimistas para os próximos trimestres. As ações subiram 2%.

: Apesar dos resultados mistos, o CEO da empresa tranquilizou os investidores sobre as perspetivas otimistas para os próximos trimestres. As ações subiram 2%. AT&T (T.US): A líder em telecomunicações dos EUA superou as expectativas dos investidores tanto em receita quanto em EPS. As ações subiram 5%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.