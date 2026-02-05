Principais conclusões CAPEX recorde, será que já não é suficiente?

Perspectiva sombria para o mercado de trabalho

Qualcomm recupera-se da queda inicial em virtude de previsões desfavoráveis

Broadcom beneficia-se da corrida ao CAPEX

Os índices norte-americanos continuam sob forte pressão de venda na sessão desta quinta-feira. Desde o início da semana, os principais índices de Wall Street já caíram mais de 6%. Os principais fatores são as decepções em relação aos lucros de algumas gigantes da tecnologia, bem como as dúvidas sobre a justificativa e o ritmo do próximo ciclo de corte das taxas de juros, à luz dos dados recebidos. Na abertura da sessão norte-americana: Os futuros do S&P 500 caíram aproximadamente 1,5%.

Os futuros do Nasdaq 100 caíram aproximadamente 1,2%.

Os futuros do Russell 2000 caíram aproximadamente 0,7%.

Os futuros do Dow caíram 0,4%. Dados macroeconómicos: A Challenger publicou o seu relatório sobre despedimentos. O valor subiu em janeiro de 35 mil para 108 mil.

Os dados sobre os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA também foram divulgados. O número de pedidos iniciais ficou acima do consenso do mercado. Os investidores esperavam um aumento para 213 mil, mas o valor apresentado foi de 231 mil.

Os pedidos contínuos ficaram abaixo das expectativas. Eles também aumentaram, mas apenas para 1,844 milhões contra 1,850 milhões esperados.

O JOLTS também mostrou um arrefecimento maior do que o esperado: foram adicionados 6,5 milhões de empregos contra os 7,2 milhões esperados. Isso representa um declínio em relação aos 6,9 milhões do mês anterior. US100 (D1) Fonte: xStation5 O preço do índice rompeu de forma clara e acentuada a linha de tendência ascendente que estava em vigor desde novembro de 2025. Os vendedores assumiram o controlo de forma decisiva, movendo-se abaixo do nível de suporte de Fibonacci de 38,2% e também da MME de 100 períodos. A primeira zona de forte resistência encontrada é o nível de Fibonacci de 50%. Se os compradores desejarem interromper possíveis quedas, será necessário um rápido retorno acima do nível de Fibonacci de 38,2%. Caso isso não ocorra, é provável que haja uma queda adicional em direção ao nível de Fibonacci de 61,8%. Notícias de empresas: Alphabet: As ações estão a cair após o anúncio de despesas de capital massivas, até 185 mil milhões de dólares em 2026. As ações caíram quase 4%.



As ações estão a cair após o anúncio de despesas de capital massivas, até 185 mil milhões de dólares em 2026. As ações caíram quase 4%. ARM Holdings: A empresa inicialmente cai após os lucros, devido a uma orientação de vendas fraca, especialmente no mercado de smartphones, mas depois recupera as perdas. O preço subiu cerca de 2%.



A empresa inicialmente cai após os lucros, devido a uma orientação de vendas fraca, especialmente no mercado de smartphones, mas depois recupera as perdas. O preço subiu cerca de 2%. Hershey Company: O conglomerado alimentar divulgou resultados acima das expectativas. A empresa aponta para o aumento dos preços, novas linhas de produtos e consumidores resilientes.



O conglomerado alimentar divulgou resultados acima das expectativas. A empresa aponta para o aumento dos preços, novas linhas de produtos e consumidores resilientes. Qualcomm: Durante a sua teleconferência sobre os resultados, a empresa divulgou previsões de vendas excepcionalmente decepcionantes. A administração observa que os preços da memória entraram numa fase de destruição da procura, pesando sobre o mercado mais amplo de dispositivos eletrónicos. As ações caíram quase 10%.



Durante a sua teleconferência sobre os resultados, a empresa divulgou previsões de vendas excepcionalmente decepcionantes. A administração observa que os preços da memória entraram numa fase de destruição da procura, pesando sobre o mercado mais amplo de dispositivos eletrónicos. As ações caíram quase 10%. Broadcom: O fabricante de semicondutores ganha até 4% com os novos planos de investimento recorde das gigantes da tecnologia.



O fabricante de semicondutores ganha até 4% com os novos planos de investimento recorde das gigantes da tecnologia. Carrier Global: A fabricante de soluções de climatização divulgou resultados de vendas fracos; as ações caíram mais de 6%.

