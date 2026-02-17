A primeira sessão dos EUA desta semana ocorre na terça-feira devido ao feriado de ontem. Os investidores parecem pelo menos ligeiramente preocupados. A pressão sobre as avaliações decorre principalmente das preocupações com a situação das empresas de tecnologia. Parte do mercado vê uma séria ameaça aos modelos de negócios tradicionais, enquanto outros apontam para riscos sistémicos relacionados com CAPEX excessivo. A situação não é ajudada pelo aumento das tensões entre o Irão e os EUA. Os futuros dos principais índices estão em baixa antes da abertura do mercado e logo após a abertura.

A maior queda é do US100, com mais de 0,6%, enquanto os futuros do DOW são os que melhor se mantêm, com quedas de cerca de 0,3%. Dados macroeconómicos A inflação do Canadá em janeiro foi divulgada. O resultado ficou abaixo das expectativas, e a desaceleração no crescimento dos preços continua a se aprofundar. O IPC anual caiu para 2,3%.

A ADP publicou a variação semanal no emprego nos EUA. Os dados privados sugerem um crescimento do emprego de 10.300. Trata-se de um aumento em relação à virada de janeiro e fevereiro, mas o número permanece abaixo da média.

O índice NY Empire State para o setor manufatureiro superou as expectativas e caiu de 7,7 para 7,1, contra uma expectativa de 6,4.

O Índice CB de Tendências de Emprego para janeiro ficou em 105, contra a leitura anterior de 104,27. US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores estão a enfrentar dificuldades para recuperar a iniciativa no índice. A recuperação do nível de Fibonacci de 61,8% foi rapidamente revertida. O preço permanece abaixo das médias móveis de 50 e 100. O nível-chave a ser defendido é o Fibonacci de 50%. Se a oferta empurrar o preço visivelmente abaixo de ~24.500, pode-se esperar uma correção adicional, com um movimento em direção à média móvel de 200 e ao nível Fibonacci de 61,8%. Notícias da empresa: Norwegian Cruise (NCLH.US) : A operadora de cruzeiros registou um aumento de cerca de 6% após o WSJ noticiar que a Elliott Investments adquiriu uma participação significativa.



: A operadora de cruzeiros registou um aumento de cerca de 6% após o WSJ noticiar que a Elliott Investments adquiriu uma participação significativa. Zim Integrated Shipping (ZIM.US) : As ações subiram 35% após a confirmação da aquisição da empresa pela Hapag-Lloyd AG.



: As ações subiram 35% após a confirmação da aquisição da empresa pela Hapag-Lloyd AG. Warner Bros (WBD.US) : As ações subiram 2% após relatos de que as negociações de aquisição com a Paramount e a Skydance foram reabertas.



: As ações subiram 2% após relatos de que as negociações de aquisição com a Paramount e a Skydance foram reabertas. Palo Alto (PANW.US): Uma das líderes em cibersegurança publicará os seus resultados hoje. O mercado espera um EPS no quarto trimestre de 9,3-9,4 dólares e pelo menos 2,5 mil milhões de dólares em receitas.

