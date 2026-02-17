Nos últimos dias, os desenvolvimentos em torno da Warner Bros. Discovery aceleraram-se significativamente. O conselho de administração decidiu reabrir as discussões com a Paramount após obter uma renúncia temporária da Netflix, permitindo negociações limitadas. Ao mesmo tempo, rejeitou formalmente a proposta anteriormente revista da Paramount e estabeleceu o prazo de 23 de fevereiro para a apresentação de uma oferta final e melhor.

Apesar de permitir essa possibilidade, a liderança da empresa continua a recomendar que os acionistas aceitem a proposta da Netflix, argumentando que ela oferece maior previsibilidade e maior probabilidade de conclusão. A Paramount sinalizou sua disposição de aumentar a sua oferta para cerca de $31 por ação, acima dos $30 anteriores, o que implica uma avaliação total do património líquido superior a $108 mil milhões, incluindo dívidas.

Netflix vs Paramount: duas ofertas, estruturas e riscos diferente

Oscar Nord / Unsplash

A proposta da Paramount abrange todo o portfólio de ativos da Warner Bros. Discovery, incluindo os seus segmentos de televisão e notícias, e incorpora elementos destinados a aumentar o seu apelo financeiro. Estes incluem um mecanismo de compensação trimestral para os acionistas em caso de atraso na conclusão, bem como um compromisso de cobrir a taxa de rescisão estimada em $2,8 mil milhões a pagar à Netflix. Em termos nominais, a proposta da Paramount parece, portanto, mais atraente.

A oferta da Netflix, no entanto, tem uma estrutura e um perfil de risco diferentes. Ela visa principalmente as operações do estúdio e o segmento de streaming, a aproximadamente $27,75 por ação e um valor total da transação de cerca de $82 a $83 mil milhões. Embora o preço por ação seja mais baixo, a estrutura amplamente baseada em dinheiro e os termos previamente acordados aumentam a transparência e a clareza do processo. De acordo com o conselho da Warner Bros, isso traduz-se em maior certeza de conclusão. As considerações regulatórias também são significativas, uma vez que uma aquisição total pela Paramount poderia exigir uma análise antitruste mais complexa, enquanto o âmbito mais restrito da transação da Netflix pode implicar um risco menor de intervenção regulatória.

Impacto nas ações e possível disputa de ofertas

Do ponto de vista do mercado, esta situação implica incerteza contínua e volatilidade elevada. No curto prazo, os investidores estão a considerar a possibilidade de uma oferta formalmente reconhecida como superior à transação atualmente recomendada. Qualquer indício de melhores condições por parte da Paramount poderia apoiar o preço das ações da Warner Bros. Discovery, aumentando a pressão sobre a Netflix, que mantém o direito de igualar ou rever a sua oferta. Esta dinâmica cria as condições para uma potencial disputa de ofertas, na qual o valor para os acionistas poderia aumentar, embora acompanhado de maior risco e flutuações de preço.

O que pode acontecer até à votação dos acionistas?

A médio prazo, três fatores serão decisivos:

o nível final e a estrutura da oferta da Paramount

a avaliação do conselho de administração sobre a sua superioridade em relação ao acordo existente

a posição das autoridades reguladoras.

Se a Paramount não apresentar uma proposta claramente mais atraente e totalmente credível, o mercado poderá reverter para o cenário base centrado na conclusão da transação da Netflix. Por outro lado, o surgimento de uma oferta significativamente mais alta e totalmente financiada poderia levar a uma mudança na recomendação do conselho e desencadear outra rodada de negociações.

De forma mais ampla, a situação atual ilustra a tensão clássica entre maximizar o preço e minimizar o risco de execução. Alguns investidores podem concentrar-se na avaliação mais elevada implícita na oferta da Paramount, enquanto outros podem priorizar a estabilidade e a previsibilidade da transação com a Netflix.

Até que uma resolução final seja alcançada e os acionistas votem no dia 20 de março de 2026, deve-se esperar uma volatilidade elevada e fortes reações do mercado a quaisquer novos desenvolvimentos nas negociações.