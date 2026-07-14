Os principais índices de Wall Street estão a registar ganhos, depois de os dados sobre a inflação nos EUA, mais fracos do que o esperado, terem atenuado as preocupações quanto a um novo aumento das taxas de juro pelo Federal Reserve a curto prazo. O Dow Jones Industrial Average registou uma subida de 0,2%, apoiado pelos fortes ganhos das ações da Goldman Sachs, mas prejudicado por uma forte onda de vendas das ações da IBM. A recuperação generalizada continua limitada pela subida dos preços do petróleo e pelas pesadas perdas nas ações do setor do software, onde a IBM registou uma queda de cerca de 25% na sequência de um alerta sobre uma menor procura pelos seus negócios de software e infraestruturas, marcando a sua maior queda num único dia desde 1987. Os investidores estão agora a avaliar se uma inflação mais moderada será suficiente para sustentar a recuperação do mercado, apesar dos riscos geopolíticos crescentes, dos preços mais elevados da energia e de uma época de resultados empresariais mistos.

O IPC de junho caiu 0,4% em relação ao mês anterior , em comparação com as expectativas de uma descida de 0,2%, enquanto a inflação anual abrandou para 3,5% , bem abaixo da previsão consensual de 3,8%;



, em comparação com as expectativas de uma descida de 0,2%, enquanto , bem abaixo da previsão consensual de 3,8%; A probabilidade de um aumento das taxas de juro pelo FED em julho caiu de 42% para 17% em relação ao dia anterior, proporcionando um impulso a curto prazo ao sentimento no mercado acionista;



em relação ao dia anterior, proporcionando um impulso a curto prazo ao sentimento no mercado acionista; Os mercados continuam a precificar uma probabilidade de 63% de um aumento das taxas em setembro , sugerindo que os investidores ainda não estão prontos para declarar o fim da postura restritiva do FED;



, sugerindo que os investidores ainda não estão prontos para declarar o fim da postura restritiva do FED; As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro recuperaram dos seus mínimos intradiários , à medida que a atenção dos investidores se deslocou dos dados da inflação para a subida dos preços do petróleo e para os próximos comentários do presidente do FED, Kevin Warsh;



, à medida que a atenção dos investidores se deslocou dos dados da inflação para a subida dos preços do petróleo e para os próximos comentários do presidente do FED, Kevin Warsh; As ações do setor dos semicondutores estão a recuperar fortemente , com o ETF VanEck Semiconductor (SMH) a subir mais de 2%, enquanto a Applied Materials, a Lam Research, a Teradyne e a Micron registam todas ganhos sólidos;



, com o ETF VanEck Semiconductor (SMH) a subir mais de 2%, enquanto a Applied Materials, a Lam Research, a Teradyne e a Micron registam todas ganhos sólidos; O petróleo bruto WTI subiu para mais de 80 dólares por barril e o Brent ultrapassou os 86 dólares , depois de o presidente Donald Trump ter anunciado planos para restabelecer um bloqueio à navegação iraniana no Estreito de Ormuz;



, depois de o presidente Donald Trump ter anunciado planos para restabelecer um bloqueio à navegação iraniana no Estreito de Ormuz; A IBM registou uma queda de cerca de 24% , após ter alertado que os resultados do segundo trimestre ficarão aquém das expectativas devido a uma procura mais fraca nos seus negócios de software e infraestruturas;



, após ter alertado que os resultados do segundo trimestre ficarão aquém das expectativas devido a uma procura mais fraca nos seus negócios de software e infraestruturas; O Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB subiu pelo segundo mês consecutivo e excedeu significativamente as previsões, apontando para uma melhoria das condições da economia dos EUA e das pequenas empresas.

Nasdaq 100 (H1)

O contrato de futuros do Nasdaq 100 regista hoje ganhos modestos, mas já cedeu a maior parte da recuperação desencadeada pela divulgação do IPC às 14h30. A zona de resistência chave parece situar-se entre 29 900 e 30 000 pontos, enquanto uma importante área de suporte se situa perto dos 29 400 pontos, onde as recentes reações dos preços coincidem com a retrocessão de Fibonacci de 23,6% do último impulso descendente.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

A Goldman Sachs, a Caterpillar e a Honeywell estão entre as empresas com melhor desempenho de hoje, enquanto as ações com pior desempenho se concentram no setor do software, incluindo a IBM, a Salesforce e a Microsoft, bem como a gigante farmacêutica Merck.

Fonte: XTB Research Team

IBM (IBM.US)

As ações da IBM registaram uma queda de quase 25% após a empresa ter divulgado os resultados preliminares do segundo trimestre e revisto em baixa as suas previsões de receitas e rentabilidade. Se as perdas se mantiverem até ao fecho do mercado, tal representaria a pior queda num único dia da IBM desde a Segunda-feira Negra, a 19 de outubro de 1987, quando as ações caíram 23,7%. Representaria também a maior queda num único dia na história da empresa, com base em dados que remontam a 1972. A IBM afirmou que muitos clientes empresariais estão a reduzir as despesas com software e serviços de TI, ao mesmo tempo que redirecionam os orçamentos para investimentos em infraestruturas de IA.

JPMorgan Chase (JPM.US)

O JPMorgan divulgou resultados trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street. O banco registou um lucro de 6,14 dólares por ação (excluindo itens não recorrentes) sobre 58,02 mil milhões de dólares de receitas, em comparação com as estimativas dos analistas de 5,85 dólares de lucro por ação e 50,19 mil milhões de dólares de receitas. As ações subiram quase 1,5% cerca de 30 minutos após a abertura do mercado norte-americano.

Goldman Sachs (GS.US)

As ações da Goldman Sachs registam uma subida superior a 5% após a divulgação de resultados do segundo trimestre significativamente superiores ao esperado. O banco registou um lucro por ação de 20,98 dólares, bem acima da estimativa de consenso de 14,48 dólares, enquanto a receita atingiu 20,34 mil milhões de dólares, superando confortavelmente as expectativas de 16,13 mil milhões de dólares. Os resultados estão a apoiar o setor financeiro em geral e figuram entre as surpresas positivas mais marcantes da atual época de divulgação de resultados.

Citigroup (C.US)

O Citigroup também apresentou resultados trimestrais superiores às expectativas. O banco registou um lucro de 3,15 dólares por ação sobre 24,77 mil milhões de dólares de receitas, em comparação com as estimativas consensuais de 2,74 dólares de lucro por ação e 23,74 mil milhões de dólares de receitas. Apesar de os resultados terem superado as expectativas, as ações registam uma descida de cerca de 2%, o que sugere uma realização de lucros ou expectativas elevadas por parte dos investidores antes da divulgação dos resultados.

Bank of America (BAC.US)

O Bank of America também superou as expectativas dos analistas. O banco registou lucros de 1,21 dólares por ação, acima da estimativa consensual de 1,13 dólares, enquanto a receita situou-se nos 31,7 mil milhões de dólares, superando as expectativas de 30,72 mil milhões de dólares.

Wells Fargo (WFC.US)

O Wells Fargo apresentou resultados trimestrais superiores ao esperado, registando lucros de 2,00 dólares por ação com 22,62 mil milhões de dólares em receitas. Os analistas esperavam 1,72 dólares de lucro por ação e 21,84 mil milhões de dólares em receitas. Apesar de os lucros terem superado as expectativas, as ações registam uma descida de cerca de 1%.

Merck (MRK.US)

A Merck & Co. continua no centro das atenções depois de a BMO Capital ter elevado o seu preço-alvo de 135 para 142 dólares, ao mesmo tempo que reiterou a sua classificação de «Outperform». A revisão em alta deve-se à adoção superior ao esperado do Keytruda Qlex, a versão subcutânea da terapia oncológica de grande sucesso da empresa. A BMO prevê vendas no segundo trimestre de 363 milhões de dólares, em comparação com o consenso do mercado de 334 milhões de dólares.

De acordo com a corretora, o principal catalisador tem sido a introdução de um código J dos EUA permanente, o que simplifica o reembolso para os médicos e deverá acelerar a adoção em todo o sistema de saúde dos EUA. Embora alguns hospitais ainda não tenham integrado o tratamento nos seus sistemas de registos médicos eletrónicos, a BMO acredita que a aceitação nos EUA continuará a superar as atuais expectativas do mercado.

A Merck também recebeu notícias regulatórias positivas. A FDA alargou a indicação da sua vacina Capvaxive para incluir crianças e adolescentes com risco elevado de doença pneumocócica, ao mesmo tempo que a empresa melhorou o acesso à sua terapia para o VIH, IDVYNSO, através de programas de assistência estaduais nos EUA.

Merck (D1)

As ações da Merck recuaram para a sua EMA de 50 dias (linha laranja) e estão atualmente a ser negociadas cerca de 15% abaixo do preço-alvo de 142 dólares da BMO Capital.