A estreia da SpaceX na bolsa de valores foi um dos eventos mais aguardados do mercado, mas as primeiras semanas de negociação demonstraram rapidamente como pode ser difícil traduzir enormes ambições tecnológicas numa avaliação de mercado estável. O preço de oferta pública inicial (IPO) foi de 135 dólares por ação. Posteriormente, a ação subiu acima da marca dos 225 dólares, antes de recuar para cerca de 110 dólares.

Esta volatilidade significativa não é meramente uma reação às notícias atuais. Acima de tudo, demonstra que os investidores estão a tentar responder a uma questão fundamental: em que medida o atual preço das ações é sustentado por um negócio consolidado e em que medida reflete o valor atribuído a projetos que só poderão proporcionar os seus maiores benefícios daqui a alguns anos?

O próximo relatório de resultados será o primeiro verdadeiro teste da SpaceX enquanto empresa cotada em bolsa. Pode ainda não determinar o valor a longo prazo da empresa, mas poderá revelar se a atual avaliação continua justificada após a acentuada correção em relação aos seus máximos. A fasquia foi colocada extremamente alta, tanto por Elon Musk, que passou anos a construir uma narrativa em torno de tecnologias revolucionárias, como pelos investidores que se mostraram dispostos a avaliar a empresa muito acima do seu preço de oferta pública inicial.

No caso da SpaceX, contudo, os próprios resultados financeiros podem não ser o fator mais importante. O mercado estará muito mais interessado na forma como a administração descreve a trajetória de crescimento da empresa, a escala do investimento futuro e o ritmo de desenvolvimento nos seus principais projetos. Espera-se que o primeiro relatório de resultados responda não só ao quanto a empresa lucrou no trimestre mais recente, mas, mais importante ainda, se o negócio está a crescer com rapidez suficiente para justificar as enormes expectativas em torno do seu futuro.

Principais expectativas e valores

Preço de oferta pública inicial (IPO) : 135 dólares por ação

: 135 dólares por ação Pico após a oferta pública inicial (IPO): quase 226 dólares

quase 226 dólares Preço atual da ação: aproximadamente 110 dólares

aproximadamente 110 dólares Receitas: 6,81 mil milhões de dólares

6,81 mil milhões de dólares Resultado líquido : -2 mil milhões de dólares

: -2 mil milhões de dólares Lucro por ação (EPS): -0,23 dólares

-0,23 dólares Segmento de conectividade , Starlink: 3,95 mil milhões de dólares

, Starlink: 3,95 mil milhões de dólares Margem bruta : 54%

: 54% Despesas de capital, CapEx: 13,2 mil milhões de dólares

A Starlink continua a ser a base de toda a história

Na narrativa de crescimento a longo prazo da SpaceX, o maior entusiasmo gira em torno da Starship, do desenvolvimento de infraestruturas espaciais e dos projetos relacionados com a inteligência artificial. Estas são as iniciativas que poderão, potencialmente, expandir a escala da empresa muitas vezes no futuro.

No entanto, o valor atual da empresa não pode basear-se exclusivamente em projetos a longo prazo. Os investidores necessitam de um negócio estável que já esteja a gerar receitas, a financiar o desenvolvimento e a sustentar o ritmo de investimento da empresa.

Esse papel é atualmente desempenhado pela Starlink. O segmento da Internet por satélite é um dos negócios mais consolidados e comercialmente avançados da SpaceX. O rápido crescimento da base de clientes, a expansão da cobertura e o desenvolvimento de serviços para consumidores, empresas e instituições públicas poderão tornar a Starlink na base financeira de todo o grupo.

Nos próximos anos, a Starlink poderá funcionar efetivamente como um motor de geração de caixa para os outros projetos da SpaceX. Se o negócio continuar a crescer rapidamente, as receitas e os fluxos de caixa que gera poderão financiar iniciativas menos rentáveis, cujo potencial é enorme, mas cujo caminho para a comercialização plena ainda é longo.

Por esta razão, os investidores irão centrar-se não só no crescimento das receitas da Starlink, mas também na aquisição de clientes, na expansão das margens e na capacidade do segmento para gerar caixa. Um forte crescimento na Starlink poderá demonstrar que a SpaceX já dispõe de um negócio real e escalável, capaz de sustentar os seus projetos mais ambiciosos. Por outro lado, resultados mais fracos aumentariam as preocupações de que a avaliação da empresa continue a basear-se principalmente em promessas futuras.

A Starship continua a ser a maior oportunidade e a maior fonte de incerteza

A Starship poderá transformar fundamentalmente a escala das operações da SpaceX. O sucesso do programa poderá reduzir o custo do lançamento de cargas úteis para órbita, aumentar a frequência das missões e abrir as portas a novas aplicações comerciais e estratégicas. Uma parte significativa da avaliação a longo prazo da empresa assenta na Starship.

O desafio reside no facto de o potencial do projeto ser muito mais fácil de estimar do que o seu calendário. Qualquer atraso poderá adiar o momento em que a Starship atinge a plena capacidade operacional e a comercialização, aumentando simultaneamente o montante de capital necessário para financiar o programa.

Por esse motivo, os comentários da administração sobre as próximas fases do desenvolvimento da Starship serão provavelmente mais importantes do que os resultados financeiros da empresa relativos ao segundo trimestre. Os investidores estarão atentos a atualizações sobre o progresso técnico, os testes planeados, o ritmo a que as capacidades operacionais se estão a expandir e as perspetivas para a utilização comercial do foguetão.

Se Elon Musk apresentar um calendário específico e credível, tal poderá reforçar a confiança na trajetória de crescimento a longo prazo da empresa. Se a comunicação se mantiver vaga ou cautelosa, o mercado poderá começar a precificar um risco maior de atrasos.

A IA pode ser uma grande oportunidade, mas, por enquanto, requer capital

Os projetos relacionados com a inteligência artificial estão a tornar-se um dos elementos mais importantes da estratégia a longo prazo da SpaceX. A combinação de infraestruturas de satélites, vastos recursos de dados, sistemas informáticos avançados e a colaboração com outras empresas de Elon Musk poderá, a longo prazo, criar novas fontes de receita.

Na fase atual, no entanto, a IA continua a ser, sobretudo, uma área de investimento. O desenvolvimento das infraestruturas necessárias exige gastos avultados em centros de dados, hardware informático e energia. Antes de estes projetos começarem a gerar receitas significativas, poderão aumentar os custos e pesar sobre os fluxos de caixa durante um período prolongado.

Isto cria uma tensão evidente na perspetiva de investimento da SpaceX. Por um lado, a IA poderá expandir significativamente o potencial a longo prazo da empresa. Por outro lado, requer financiamento que poderá limitar o fluxo de caixa livre durante muitos trimestres vindouros.

É precisamente por isso que os investidores esperarão informações específicas relativamente à escala do investimento, ao calendário de desenvolvimento e à potencial monetização. Não bastará afirmar simplesmente que a SpaceX tenciona participar na corrida à IA. O mercado quererá saber quanto capital é necessário e quando poderão surgir os primeiros benefícios mensuráveis.

CapEx recorde irá testar a paciência dos investidores

De acordo com as expectativas de Wall Street, as despesas de capital da SpaceX poderão atingir aproximadamente 13,2 mil milhões de dólares no segundo trimestre. Para o ano completo de 2026, espera-se que o CapEx se aproxime dos 46 mil milhões de dólares, antes de subir para quase 87 mil milhões de dólares em 2027.

Este crescimento tão rápido nas despesas demonstra a dimensão das ambições da empresa. A SpaceX está a investir simultaneamente na expansão da Starlink, no programa Starship, em infraestruturas tecnológicas e em projetos relacionados com a inteligência artificial. Cada uma destas áreas poderá vir a tornar-se um negócio de grande envergadura, mas todas elas requerem capital substancial.

O mercado terá, portanto, de avaliar se estes elevados gastos representam um investimento em vantagens competitivas futuras ou se estão a começar a criar uma pressão financeira excessiva. Para empresas tecnológicas maduras, um elevado CapEx pode ser aceitável se o aumento das despesas se traduzir rapidamente num aumento das receitas. A SpaceX, no entanto, encontra-se numa posição diferente. Uma parte significativa dos seus investimentos é direcionada para projetos cuja monetização total poderá não ocorrer antes de vários anos.

As estimativas de consenso apontam também para um fluxo de caixa livre negativo de aproximadamente 1,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre. Um fluxo de caixa livre negativo, por si só, não representa necessariamente um sinal negativo. Para uma empresa que desenvolve projetos tão intensivos em capital, a questão mais importante será se os investidores recebem um roteiro credível que relacione as despesas atuais com as receitas futuras.

O financiamento continua a ser uma parte importante da história

A SpaceX angariou quase 86 mil milhões de dólares através da sua oferta pública inicial (IPO) e, apenas algumas semanas depois, aumentou o seu financiamento em aproximadamente 25 mil milhões de dólares em dívida. A dimensão do capital angariado demonstra que os investidores estão dispostos a financiar os planos ambiciosos da empresa. Ao mesmo tempo, suscita questões sobre o ritmo das futuras necessidades de capital.

Se as despesas de capital aumentarem em linha com as previsões atuais, o mercado poderá começar a analisar não só os resultados atuais da empresa, mas também o calendário da sua próxima angariação de capital e a potencial avaliação de futuras ofertas de ações.

O primeiro relatório de resultados poderá, portanto, fornecer informações não só sobre as perspetivas para o segundo semestre de 2026. Os comentários da administração poderão também ajudar os investidores a avaliar por quanto tempo o financiamento atual da empresa se manterá suficiente e se a SpaceX necessitará de fontes adicionais de capital em grande escala.

O fim do período de bloqueio poderá aumentar a volatilidade, independentemente dos resultados

Vários dias após a divulgação do relatório de resultados, terá início a libertação gradual de ações adicionais sujeitas ao período de bloqueio. Isto não significa que todas estas ações entrarão imediatamente no mercado, mas aumenta a oferta potencial de ações e poderá elevar a volatilidade a curto prazo.

Isto é importante porque a reação das ações aos resultados pode ser influenciada não só pelos dados financeiros e pelos comentários de Elon Musk. Mesmo um relatório de resultados muito sólido poderá ser parcialmente ofuscado por preocupações quanto ao número crescente de ações disponíveis para negociação. Por outro lado, a natureza gradual do desbloqueio significa que o mercado terá tempo para absorver a oferta adicional.

Vale também a pena recordar que a possibilidade de vender não implica uma obrigação de o fazer. Alguns colaboradores e investidores iniciais poderão optar por realizar lucros ou diversificar as suas carteiras, enquanto outros poderão manter as suas posições. Consequentemente, o impacto do desbloqueio das ações na cotação dependerá da escala real das vendas e do nível atual de procura pelas ações.

Elon Musk pode ter mais importância do que os próprios números

O primeiro relatório trimestral de resultados da SpaceX será também o primeiro grande teste da empresa em termos de comunicação com o mercado público. Os investidores conhecem Elon Musk como um líder capaz de construir visões altamente ambiciosas e de atrair capital para projetos que ultrapassam os limites tradicionais da tecnologia.

Desta vez, porém, a visão por si só poderá não ser suficiente. Na sequência da forte subida e da subsequente onda de vendas das ações, os acionistas esperarão informações mais concretas. As áreas-chave incluirão o desenvolvimento do Starlink, o calendário do Starship, a escala do investimento em IA, a disponibilidade de chips semicondutores e as perspetivas para as receitas futuras.

Os comentários de Musk poderão ter um impacto maior no preço das ações do que um ligeiro excedente nos resultados ou uma desilusão modesta em relação às expectativas consensuais. O mercado avaliará, acima de tudo, o nível de confiança da administração e a credibilidade da trajetória de crescimento apresentada.

Três cenários possíveis

Cenário positivo

O cenário positivo pressupõe um forte crescimento da Starlink, atualizações específicas sobre o desenvolvimento contínuo da Starship e uma estratégia convincente para a monetização de projetos relacionados com a inteligência artificial. Se a administração demonstrar que o elevado CapEx é uma resposta à procura crescente e está a contribuir para a criação de novas fontes de receitas, o mercado poderá encarar a recente correção como uma oportunidade para reavaliar a empresa.

Cenário neutro

O cenário neutro pressupõe resultados globalmente em linha com as expectativas, um crescimento forte e contínuo da Starlink e uma reafirmação geral dos planos a longo prazo. Um relatório deste tipo poderia estabilizar o sentimento dos investidores, mas talvez não seja suficiente para desencadear uma recuperação significativa do preço das ações. Com a atual valorização, os investidores poderão esperar informações mais específicas relativamente ao crescimento futuro.

Cenário negativo

O cenário negativo inclui um dinamismo mais fraco na Starlink, atrasos no desenvolvimento da Starship, novos aumentos no CapEx e a ausência de um caminho claro para a monetização de projetos de IA. Neste caso, o mercado poderia concluir que mesmo um preço das ações em torno dos 110 dólares ainda reflete um cenário de crescimento excessivamente ambicioso.

O primeiro relatório de resultados irá testar a credibilidade de toda a história

A SpaceX continua a ser uma das empresas tecnológicas mais ambiciosas do mundo. Possui vantagens competitivas genuínas, um negócio Starlink consolidado, o enorme potencial da Starship e a oportunidade de desenvolver novas fontes de crescimento na IA. Ao mesmo tempo, uma grande parte da avaliação da empresa baseia-se em projetos cuja escala total e rentabilidade ainda estão distantes.

O primeiro relatório trimestral de resultados será, portanto, mais do que um simples comunicado financeiro. Será o primeiro teste para verificar se o mercado está a receber evidências suficientes para continuar a valorizar a SpaceX como uma das empresas de crescimento mais importantes do futuro.

As questões-chave são:

O Starlink continua a crescer com rapidez suficiente?

Será que este segmento consegue gerar o fluxo de caixa necessário para financiar os outros projetos da SpaceX?

Como se apresenta o calendário de desenvolvimento da Starship?

Qual será a dimensão dos futuros investimentos em IA?

Quando é que os projetos relacionados com a IA poderão começar a gerar receitas?

O aumento das despesas de capital (CapEx) continua a justificar-se?

Durante quanto tempo poderá a SpaceX continuar a financiar a sua expansão enquanto gera um fluxo de caixa livre negativo?

A avaliação atual reflete ainda um cenário de crescimento excessivamente ambicioso?

Como reagirá o mercado ao aumento do número de ações disponíveis para negociação?

Pontos-chave

A SpaceX apresenta o seu primeiro relatório trimestral de resultados após um período de elevada volatilidade. As ações subiram do preço de 135 dólares na oferta pública inicial (IPO) para aproxiamdamente 226 dólares, antes de recuarem para cerca de 110 dólares. A avaliação atual sugere que o mercado começou a avaliar de forma mais crítica o ritmo a que projetos ambiciosos podem traduzir-se em resultados financeiros tangíveis.

O Starlink continua a ser a base mais importante da empresa. Um crescimento rápido neste segmento poderá confirmar que a SpaceX já possui um negócio escalável, capaz de financiar projetos menos rentáveis, mas potencialmente mais promissores.

A Starship continua a ser a maior oportunidade a longo prazo da empresa, mas também uma das suas principais fontes de incerteza. Os comentários relativos ao calendário de desenvolvimento poderão ter um impacto maior do que os próprios resultados financeiros do segundo trimestre.

A IA aumenta o potencial a longo prazo da empresa, mas também requer um investimento avultado. As estimativas consensuais apontam para cerca de 46 mil milhões de dólares em CapEx em 2026 e cerca de 87 mil milhões de dólares em 2027, a par de um fluxo de caixa livre negativo previsto para o próximo trimestre.

Os elevados gastos poderão ser aceites se a SpaceX demonstrar que estão a conduzir a um aumento das receitas, ao crescimento contínuo da Starlink e à criação de novas fontes de expansão. No entanto, se o investimento aumentar mais rapidamente do que a capacidade real da empresa para rentabilizar os seus projetos, o mercado poderá, mais uma vez, questionar a avaliação da empresa.

O primeiro relatório de resultados da SpaceX não será, portanto, uma mera avaliação do trimestre mais recente. Acima de tudo, irá testar se a empresa consegue convencer os investidores de que uma parte significativa do seu valor futuro assenta já em bases tangíveis, em vez de apenas em promessas.

SpaceX (D1)