Os índices bolsistas norte-americanos estão a recuperar após a forte onda de vendas da semana passada, que culminou numa queda superior a 4% no Nasdaq na sexta-feira. Os futuros do Nasdaq 100 subiram quase 1,5%, para 29 300 pontos, enquanto o S&P 500, o Russell 2000 e o DJIA também se recuperam, embora em menor grau, uma vez que os ganhos se concentram nas ações do setor tecnológico e no setor dos semicondutores. A agenda macroeconómica de hoje está praticamente vazia. Os dados da Europa revelaram uma queda mais acentuada do que o esperado nas encomendas industriais alemãs e um sentimento dos investidores na zona do euro que ficou ligeiramente acima das expectativas, mas se manteve profundamente negativo. Entretanto, os preços do petróleo bruto Brent (OIL) caíram de cerca de 94 para 93 dólares por barril, contribuindo para uma melhoria no sentimento geral do mercado.

Donald Trump afirmou que um acordo com o Irão está próximo, enquanto o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu terá, alegadamente, retirado os planos de um ataque de retaliação contra o Irão na sequência do recente bombardeamento de Teerão. Os mercados estão a interpretar estes desenvolvimentos como um sinal de atenuação das tensões geopolíticas.



Segundo o The Information, a Google e a NVIDIA estarão a considerar a Intel como fabricante de chips de reserva. A notícia está a apoiar uma recuperação das ações da Intel após a recente fraqueza, com as ações a valorizarem cerca de 8%.



A Amazon chegou a um acordo com a Corning relativamente à produção de fibra ótica nos Estados Unidos. As ações da Amazon abriram inicialmente com uma subida de quase 7%, antes de recuperarem parte desses ganhos.

US100 (H1)

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Notícias empresariais:

Strategy (MSTR)

As ações da Strategy estão a recuperar após uma das piores semanas da história da empresa. As ações perderam mais de 24% na semana passada, registando o seu pior desempenho semanal desde o colapso do mercado de criptomoedas na sequência da falência da FTX em novembro de 2022. A pressão sobre as ações resultou não só da correção do Bitcoin, mas também da decisão da empresa de vender uma parte das suas participações em BTC pela primeira vez desde 2022.

Ao mesmo tempo, a Strategy mantém-se empenhada na sua estratégia de acumulação de Bitcoin a longo prazo. A empresa anunciou a compra de mais 1.550 BTC no valor aproximado de 101 milhões de dólares. Para os investidores, isto reforça a opinião de que a equipa de gestão de Michael Saylor continua a encarar as retrações do mercado como oportunidades para aumentar a exposição aos ativos digitais. A par da recuperação de quase 4% do Bitcoin, as ações da Strategy registam uma subida de cerca de 4%.

Corning (GLW)

A Corning está em destaque hoje após anunciar um acordo plurianual com a Amazon para o fornecimento de fibra ótica para a expansão da infraestrutura de centros de dados nos EUA. O acordo, avaliado em milhares de milhões de dólares, reforça ainda mais a posição da Corning como um dos principais beneficiários do boom global da inteligência artificial.

As soluções de fibra ótica da empresa estão a tornar-se cada vez mais importantes na construção de centros de dados modernos, permitindo conectividade de alta velocidade entre servidores, processadores de IA e infraestrutura de rede. Espera-se também que o investimento crie aproximadamente 1.000 postos de trabalho nas instalações da Corning na Carolina do Norte. Os investidores reagiram positivamente ao anúncio, fazendo com que as ações subissem mais de 9% e atingissem novos máximos históricos.

Amazon (AMZN)

Para a Amazon, o acordo com a Corning representa mais um passo na construção acelerada da infraestrutura necessária para suportar serviços impulsionados pela IA. A crescente procura por poder de computação está a impulsionar investimentos não só em processadores e centros de dados, mas também em soluções de rede avançadas capazes de lidar com volumes massivos de tráfego de dados.

Embora a reação do mercado tenha sido mais moderada do que no caso da Corning, as ações da Amazon subiram cerca de 1%. Os investidores encaram o acordo principalmente como uma jogada estratégica para garantir componentes críticos da infraestrutura de IA da empresa, que se está a tornar um dos principais motores de crescimento da Amazon.

Nvidia (NVDA)

A Nvidia anunciou uma parceria com a sul-coreana SK Hynix centrada em tecnologias avançadas de memória utilizadas no ecossistema de fábricas de IA em expansão da empresa. A colaboração reveste-se de importância estratégica, uma vez que a memória de alta largura de banda (HBM) é um dos componentes mais críticos que alimentam a próxima geração de aceleradores de IA.

O mercado acolheu o anúncio de forma positiva, com as ações da Nvidia a valorizarem-se e a continuarem a servir como um dos principais motores de força em todo o setor dos semicondutores.

Marvell Technology (MRVL)

A Marvell Technology está entre as empresas com melhor desempenho de hoje, depois de ter sido selecionada para inclusão no índice S&P 500. A integração no índice de referência do mercado acionista norte-americano resulta normalmente em entradas automáticas de capital provenientes de fundos passivos e ETFs que acompanham o índice.

O anúncio destaca ainda mais o papel crescente da Marvell no ecossistema da inteligência artificial. A empresa é especializada em chips de rede avançados e soluções para centros de dados, essenciais para a implementação de infraestruturas de IA. As ações subiram quase 8%, tendo registado um ganho superior a 200% desde o início do ano, o que torna a Marvell uma das principais beneficiárias da atual recuperação impulsionada pela IA.

Flex (FLEX)

A Flex foi também adicionada ao índice S&P 500, o que contribuiu para impulsionar as ações em cerca de 5%. A empresa é um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de fabrico e cadeia de abastecimento para os setores tecnológico e industrial.

A sua inclusão no índice reflete a crescente dimensão da empresa e a melhoria da sua posição financeira. Para os investidores, a integração no S&P 500 não só aumenta a visibilidade, como também pode atrair investimento institucional adicional ao longo do tempo.

Nurix Therapeutics (NRIX)

As ações da empresa de biotecnologia Nurix Therapeutics registaram fortes ganhos após a empresa ter anunciado uma colaboração com a Roche centrada no desenvolvimento e comercialização do bexobrutideg. As ações subiram cerca de 24% na sequência do anúncio.

O programa centra-se na tecnologia de degradação de proteínas destinada ao tratamento do cancro e de doenças autoimunes. A parceria com uma das principais empresas farmacêuticas mundiais reforça significativamente a credibilidade da plataforma de investigação da Nurix e poderá acelerar o calendário de desenvolvimento da terapia. A forte reação do mercado sugere que os investidores vêem um potencial comercial significativo a longo prazo nesta colaboração.

Intel (D1)

Fonte: xStation5

Corning Charts (D1)