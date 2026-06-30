A última sessão do segundo trimestre de 2026 traz calma e consolidação ao pregão de Nova Iorque. Os contratos de futuros dos principais índices norte-americanos estão a evoluir em níveis próximos dos registados no fecho da primeira sessão desta semana. Apesar de, recentemente, termos falado mais sobre ondas de vendas, estamos, ao mesmo tempo, a encerrar um dos melhores trimestres dos últimos anos.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Trimestralmente, registamos um retorno de cerca de 25%, enquanto que, desde o início deste ano, o aumento é de 18%. Sem dúvida que os setores dos semicondutores, da energia e do hardware foram os que apresentaram melhor desempenho.

Foram hoje divulgados dados importantes da economia norte-americana: o índice de confiança dos consumidores e o relatório JOLTS. O primeiro, que ilustra o nível de otimismo dos norte-americanos em relação à economia e às suas finanças pessoais, subiu em junho para 91,2 pontos, o que, no entanto, revelou-se um resultado inferior às previsões do mercado, que apontavam para 94,4 pontos. Por sua vez, o relatório JOLTS, que mede a liquidez do mercado de trabalho com base no número de vagas de emprego e despedimentos, surpreendeu fortemente em sentido positivo: em maio, o número de vagas subiu para 7,594 milhões, contra as expectativas de 7,296 milhões, o que confirma a situação muito sólida do setor do emprego local.

Para além dos dados, vale a pena prestar atenção ao fortalecimento do dólar norte-americano, especialmente face ao iene japonês, que atingiu o seu nível mais baixo desde 1986. O par USDJPY atingiu o nível de 162,4.

USDJPY (D1)

Fonte: xStation5

Final de trimestre espetacular e rotação nos índices Russell

Os mercados bolsistas americanos preparam-se para encerrar um primeiro semestre do ano excecionalmente bem-sucedido, principalmente graças a uma recuperação espetacular no segundo trimestre. O principal índice de mercado, o S&P 500, subiu cerca de 14% desde o início de abril, registando o melhor desempenho trimestral dos últimos seis anos. O Nasdaq 100 subiu mais de 25%, tendo este sido também o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2020. Sem contar com a recuperação pós-pandemia, foi o melhor resultado trimestral desde 2001.

O Nasdaq 100 regista uma recuperação fenomenal no segundo trimestre de 2026. Fonte: Bloomberg Finance LP

O principal motor do crescimento continua a ser, invariavelmente, o boom de investimento em torno da inteligência artificial (IA). Ao mesmo tempo, observamos constantemente um desempenho fraco por parte das empresas de software. De acordo com as estimativas da Bloomberg Intelligence, prevê-se que apenas 44 empresas diretamente ligadas à tecnologia de IA representem quase 60% de todo o crescimento dos lucros do índice S&P 500 no ano civil de 2026, crescendo a uma taxa superior a 40%, quase três vezes mais rápido do que o resto do mercado.t.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Desde o início deste ano, as empresas de hardware têm registado um excelente desempenho, nomeadamente a Sandisk, a Micron, a Western Digital, a Intel, a Seagate, a Marvell, a Arm, a Applied Materials, a AMD ou a Lam Research. Todas estas empresas estão, em maior ou menor medida, ligadas ao setor dos semicondutores e dos chips. Por outro lado, temos empresas como a Workday, a Adobe ou a Thomson Reuters, que estão a ficar para trás na revolução da IA.

A sessão de hoje começa de forma bastante tranquila, próxima dos níveis de fecho de segunda-feira:

O US500, ou seja, os contratos do S&P 500, registam uma subida de 0,15% nos primeiros 20 minutos de negociação

O US100, ou seja, os contratos do Nasdaq 100, registam uma subida de até 0,75%

O US30 perde cerca de 0,07%, enquanto o US2000 perde 0,15%.

US100 (D1)

O índice Nasdaq 100, dedicado às tecnologias financeiras, inicia a sessão de hoje com uma valorização superior a 25%, superando a média trimestral registada desde o início da década de 80, que se situa nos 4,25%. Do ponto de vista da análise técnica, uma vela verde tão forte e vertical no intervalo trimestral (o valor mais elevado desde a recuperação pós-pandémica e a era das «dot-com») indica claramente um mercado fortemente sobrecomprado a médio e longo prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) de muitos componentes relacionados está a aproximar-se de níveis extremos. No entanto, desde que a dinâmica fundamental dos lucros dos líderes da revolução da IA acompanhe as valorizações das ações, a tendência geral mantém-se fortemente ascendente, e os arrefecimentos pontuais do mercado (tais como a correção do Bitcoin ou a consolidação da Microsoft) são, nesta fase, encarados pelo capital como oportunidades para acumular ações.

Fonte: xStation5

O US100 dá continuidade à recuperação registada ontem e ultrapassa os 30 000 pontos. A ultrapassagem dos 30 300 pontos, associada ao retracement de 23,6% do último impulso ascendente, poderá ser o prelúdio de uma subida para máximos históricos, que se situam ligeiramente abaixo dos 31 000 pontos.

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