Principais conclusões Época de divulgação de resultados, bancos demonstram solidez.



Trump pretende definir as taxas de juro.



A produção industrial nos EUA está a aumentar.



Fabricantes de RAM beneficiam da escassez.

Financeiras impulsionam Wall Street, mas Trump volta a mexer com o setor O sentimento dos investidores no final da semana melhora o setor financeiro, que atrai a atenção do mercado com os seus resultados. A maioria das empresas deste setor surpreende positivamente as expectativas, apoiando os principais índices. Os investidores também já estão descontando o risco potencial de conflito no Irão, como demonstrado pelos preços do petróleo. O líder do crescimento é o NASDAQ100, cujos contratos estão a subir cerca de 4%. O S&P500 e o Russell limitam o crescimento a cerca de 0,2%. O Dow é o que apresenta o pior desempenho, com contratos caindo cerca de 0,1%. No entanto, os bons resultados das empresas financeiras são prejudicados pelas declarações de Donald Trump. O mercado não esqueceu a disputa entre Jerome Powell e a administração do presidente. Ao mesmo tempo, o presidente expressou em voz alta ideias sobre a introdução de um limite máximo para as taxas de juros dos empréstimos para bancos nos EUA. Dados macroeconómicos: Hoje, os investidores receberam dados da indústria norte-americana, que, de acordo com dados da FED, apresentou um bom desempenho em dezembro de 2025. A produção industrial aumentou 0,4% em relação ao mês anterior. O crescimento anual caiu de 2,52% para 2%. A indústria transformadora surpreendeu ao crescer 0,2%, apesar das expectativas de um declínio mensal. A utilização total da capacidade aumentou para 76,3%. US100 (D1) Fonte: xStation5 O mercado está a aproximar-se de um momento crucial, no qual terá de decidir se ultrapassa a zona de resistência em 25900. Caso os compradores não consigam superar esse nível pela quarta vez, a oferta poderá assumir a iniciativa e levar o preço para cerca de Fibonacci 38,2. Notícias de empresas: AST SpaceMobile (ASTS.US) : A empresa registou um aumento de mais de 7% após assinar contratos para sistemas de defesa aérea.



: A empresa registou um aumento de mais de 7% após assinar contratos para sistemas de defesa aérea. Micron (MU.US) : O mercado valoriza um maior crescimento dos fabricantes de RAM em meio à extrema escassez neste mercado. As avaliações da empresa estão a aumentar cerca de 4%.



: O mercado valoriza um maior crescimento dos fabricantes de RAM em meio à extrema escassez neste mercado. As avaliações da empresa estão a aumentar cerca de 4%. BlackRock (BLK.US): O conhecido fundo supera significativamente as expectativas do mercado em termos de resultados. O EPS atinge $13,16 e as receitas sobem para $7 mil milhões. A empresa sobe cerca de 7% na abertura.



O conhecido fundo supera significativamente as expectativas do mercado em termos de resultados. O EPS atinge $13,16 e as receitas sobem para $7 mil milhões. A empresa sobe cerca de 7% na abertura. ImmunityBio (IBRX.US): A empresa de biotecnologia sobe 17% após as estimativas preliminares de lucro líquido se revelarem 700% superiores às expectativas.



A empresa de biotecnologia sobe 17% após as estimativas preliminares de lucro líquido se revelarem 700% superiores às expectativas. Regions Financial Corporation (RF.US): A empresa revelou-se uma exceção infame na temporada de resultados bancários. Como uma das poucas instituições financeiras, desapontou as expectativas tanto em termos de EPS como de receitas. O preço das ações cai mais de 3%.

