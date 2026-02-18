Principais conclusões Resultados da Palo Alto superam expectativas, mas revisão em baixa do EPS para 2026 pressiona as ações no after-hours

A Palo Alto, gigante da cibersegurança sediada na Califórnia, divulgou os seus resultados após o encerramento da sessão de terça-feira. As expectativas eram elevadas e os números foram ainda melhores; apesar disso, as ações caíram mais de 6% no mercado pós-negociação. A empresa reportou um EPS de 1,03 dólares contra os 0,94 dólares esperados, representando um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior.

A receita aumentou para $2,6 mil milhões, contra as expectativas de $2,58 mil milhões, um aumento ano a ano de pouco mais de dez por cento. Estratégia de “plataformização” e aquisição da CyberArk reforçam posicionamento em IA Durante a teleconferência sobre os resultados, a empresa observou que está a ter sucesso com a sua iniciativa de «plataformização», integrando as suas soluções abrangentes de cibersegurança numa plataforma unificada, bem como adaptando-se rapidamente aos clientes que estão fortemente envolvidos na implementação de soluções de IA. Além disso, a empresa anunciou recentemente o encerramento oficial e total da sua aquisição mais importante, a CyberArk, sediada em Israel. O negócio tem como objetivo ajudar a expandir a sua oferta, incluindo um sistema exclusivo de proteção e verificação de identidade. Porque caíram as ações da Palo Alto? A empresa teve que reduzir sua previsão de crescimento do EPS para o ano fiscal de 2026 de $3,8-$3,9 para $3,65-$3,7. Isso está abaixo do consenso declarado de $3,87. Em contrapartida, a receita esperada foi aumentada significativamente, de cerca de $10,5 mil milhões para $11,3 mil milhões. A empresa indica que está a crescer e a desenvolver-se; no entanto, a adoção, o desenvolvimento e a implementação das suas soluções mais recentes revelaram-se mais caros do que o esperado. Como resultado, os acionistas devem estar preparados para uma ligeira queda na rentabilidade, apesar do crescimento da receita. Os analistas das principais empresas de investimento não parecem estar a perder o otimismo. O Morgan Stanley e o BTIG ainda veem um potencial de valorização significativo na empresa. Análise do gráfico PANW.US (D1) Fonte: xStation5 No pico da correção, o preço caiu mais de 30% em relação às máximas. O nível de Fibonacci de 78,6% forneceu suporte de curto prazo; no entanto, após a abertura do mercado em 18.02.2026, o preço provavelmente testará novamente o nível de $150. Defender esse nível será fundamental para retomar a tendência de alta. Um fator de baixa é o cruzamento das médias móveis exponenciais (EMAs) de 100 e 200; no entanto, se o preço puder ser empurrado rapidamente de volta para a área de 50% de Fibonacci, outro movimento de alta pode ser possível, semelhante ao que ocorreu no final de 2022.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.