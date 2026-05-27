A sessão em Wall Street começou em tom positivo, embora os futuros estejam a perder quase todos os ganhos registados anteriormente. Hoje, assistimos a um novo recorde do US500, que atingiu os 7.570 pontos, enquanto o US100 chegou a quase 30.400 pontos. Atualmente, os futuros mantêm-se ligeiramente em alta cerca de doze minutos após a abertura da sessão, embora os ganhos anteriores tenham oscilado entre 0,3 % e 0,6 %. Os investidores continuam a ser impulsionados não só pela euforia incessante em torno da inteligência artificial, mas também por uma queda acentuada no mercado de matérias-primas energéticas. Hoje, no entanto, é principalmente este último fator que está a impulsionar o sentimento, uma vez que estamos a assistir a uma ligeira correção no setor tecnológico. Os preços do petróleo bruto estão a registar uma queda acentuada, num contexto de esperanças persistentes de paz no Médio Oriente. Um barril de petróleo Brent está a cair 3,4%, para cerca de 93 dólares, enquanto o petróleo WTI dos EUA está a perder um pouco mais, mais de 4%, caindo abaixo dos 90 dólares. Trata-se de uma reação direta às notícias de um acordo de trabalho entre Washington e Teerão para restabelecer o tráfego marítimo normal através do estratégico Estreito de Ormuz. De acordo com a televisão pública iraniana, o fluxo de navios através do estreito regressaria ao normal no prazo de um mês após a sua abertura. Atualmente, apenas alguns navios por dia atravessam o estreito, embora cada vez mais superpetroleiros tenham vindo a passar por lá desde meados de maio. Vale a pena notar que o abrandamento das preocupações quanto a um novo aumento acentuado da inflação levou a uma descida das taxas de rendibilidade das obrigações. A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para um nível ligeiramente acima dos 4,47%. Análise técnica do US100 (Nasdaq 100) Desde os primeiros minutos de negociação, o índice Nasdaq 100 superou os seus máximos históricos, mas ocorreu uma ligeira retração mais tarde. Anteriormente, o contrato US100 tinha atingido níveis de 30 377 pontos, e está atualmente a estabilizar-se ligeiramente acima dos 30 000 pontos. De uma perspetiva técnica, o mercado encontra-se numa forte tendência ascendente, ignorando completamente os sinais de potenciais condições de sobrecompra. Vale a pena notar que, apesar dos níveis nominais extremamente elevados ou de um rácio P/E atual em torno de 40, o rácio P/E futuro situa-se em cerca de 26-27, significativamente mais baixo do que era na viragem de 2025 e 2026. O US100 ultrapassou a retração de 200,0% da última onda descendente há alguns dias e já registou uma valorização superior a 30% desde o seu mínimo local no final de março. Hoje marca potencialmente a 6.ª sessão consecutiva de ganhos na Nasdaq. ​​​​​​​O US100 limita os seus ganhos após o início da sessão. Se o dia terminar com uma sombra tão longa, poderá ser um sinal perigoso para o resto da semana. Fonte: xStation5 Uma análise dos setores Em termos setoriais, os fabricantes de semicondutores continuam a ser os principais motores. A capitalização de mercado da líder, Nvidia, consolidou-se num nível astronómico de 5,20 biliões de dólares, enquanto a Alphabet e a Apple controlam 4,69 biliões e 4,53 biliões de dólares de valor de mercado, respetivamente. Fundamentalmente, o dia de hoje entra para a história, uma vez que dois gigantes da memória, a sul-coreana SK Hynix (1,06/1,08 biliões de dólares) e a norte-americana Micron Technology (1,01 biliões de dólares), entram no clube de elite das empresas com valorizações superiores a 1 bilião de dólares. A segunda área de negociação mais dinâmica de hoje é o setor espacial e de satélites. Os investidores estão a comprar em massa ações de empresas ligadas a esta tecnologia, em resposta aos relatos recentes sobre os planos de abertura de capital da SpaceX, de Elon Musk, que promete ser a maior oferta pública inicial (IPO) da história dos mercados de capitais. As empresas do setor dos semicondutores estão a perder parte dos ganhos anteriormente registados. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Entre as empresas com melhor desempenho, não se observam hoje grandes nomes, com exceção da Micron e da Tesla, que, no entanto, viram os seus ganhos reduzirem-se logo nos primeiros minutos de negociação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Notícias Empresariais: Micron Technology (MU): As ações do fabricante de memórias estão a valorizar cerca de 5/6% após a abertura do mercado. Este movimento prolonga de forma dinâmica a impressionante subida de 19% registada ontem, que permitiu à empresa ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 1 bilião de dólares de capitalização bolsista.



As ações do fabricante de memórias estão a valorizar cerca de 5/6% após a abertura do mercado. Este movimento prolonga de forma dinâmica a impressionante subida de 19% registada ontem, que permitiu à empresa ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 1 bilião de dólares de capitalização bolsista. ByteDance: A gigante tecnológica chinesa e proprietária da plataforma TikTok pretende gastar a impressionante quantia de 70 mil milhões de dólares este ano no desenvolvimento de infraestruturas de inteligência artificial (em comparação com os 25 mil milhões de dólares do ano passado). O plano agressivo visa dominar o mercado interno de IA e desafiar diretamente a concorrência americana no estrangeiro.



A gigante tecnológica chinesa e proprietária da plataforma TikTok pretende gastar a impressionante quantia de 70 mil milhões de dólares este ano no desenvolvimento de infraestruturas de inteligência artificial (em comparação com os 25 mil milhões de dólares do ano passado). O plano agressivo visa dominar o mercado interno de IA e desafiar diretamente a concorrência americana no estrangeiro. Zscaler (ZS): As ações da empresa de cibersegurança estão a passar por um doloroso choque de realidade hoje, perdendo 25% do seu valor. A onda de vendas é uma consequência direta das previsões conservadoras de receitas para o próximo período, o que rapidamente se traduziu numa onda de descidas nas notações de mercado.



As ações da empresa de cibersegurança estão a passar por um doloroso choque de realidade hoje, perdendo 25% do seu valor. A onda de vendas é uma consequência direta das previsões conservadoras de receitas para o próximo período, o que rapidamente se traduziu numa onda de descidas nas notações de mercado. Tesla (TSLA): O preço das ações está a subir 2%, superando claramente o desempenho do resto do grupo dos «Magnificent Seven». O otimismo é sustentado pelos excelentes dados de abril relativos aos registos de automóveis novos na Europa e pelas especulações sobre uma potencial fusão com a SpaceX.



O preço das ações está a subir 2%, superando claramente o desempenho do resto do grupo dos «Magnificent Seven». O otimismo é sustentado pelos excelentes dados de abril relativos aos registos de automóveis novos na Europa e pelas especulações sobre uma potencial fusão com a SpaceX. Bath & Body Works (BBWI): As ações da cadeia de retalho subiram quase 10%. Os resultados financeiros trimestrais da empresa revelaram-se significativamente superiores ao consenso dos analistas, e o conselho de administração decidiu manter as suas orientações existentes para o ano fiscal completo.



As ações da cadeia de retalho subiram quase 10%. Os resultados financeiros trimestrais da empresa revelaram-se significativamente superiores ao consenso dos analistas, e o conselho de administração decidiu manter as suas orientações existentes para o ano fiscal completo. Verra Mobility (VRRM): Está a sofrer uma queda massiva, perdendo até 68% da sua valorização. A queda drástica nos preços das ações foi desencadeada pela perda de um contrato com um parceiro-chave, a empresa de aluguer de automóveis Avis, o que levou a cortes imediatos nas notações por parte dos principais bancos de investimento.

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